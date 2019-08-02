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Команда Навального «отмыла» миллиард от Запада

02 августа 2019, 23:54  •  52 • В России

МВД проверило банковские счета работников Фонда борьбы с коррупцией. Об этом в силовых структурах рассказали порталу «Проект». Оказывается, через счета сотрудников ФБК в «Альфа-банк» только за 2017-2018 годы прошёл миллиард рублей.

Как сообщили источники журналистов, Следственный комитет в ближайшее время возбудит уголовное дело. Это коснётся главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, а также бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

Приводим цифры и фамилии из материалов «Проекта»:

Леонид Волков получил 540 миллионов рублей;

Роман Рубанов - 215 миллионов рублей;

Руслан Шаведдинов - 52 миллиона рублей;

Также силовики проверили их счета в «Сбербанке», «Райффайзенбанке», банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит». Суммы не указаны. Миллиард - это только официальная цифра из документа. Вероятно, у ФБК существовала и «чёрная касса», в которой они принимали деньги от заказчиков расследований и западных спонсоров.

Как сообщил источник в МВД, деньги оппозиционеры получали из-за рубежа. И обналичивать их не стеснялись. По некоторым данным, Волков снял со своих счетов через банкоматы 36 миллионов рублей, Рубанов - 24 миллиона, Шаведдинов - 6,4 миллиона.

Силовики подозревают членов ФБК в отмывании денег, полученных преступным путём. А также в уклонении от уплаты налогов: Волкова на сумму 4,6 миллионов рублей, Рубанова - 3,1 миллиона, Шаведдинова - 830 тысяч.

– Когда я работал в штабе, было ощущение, что деньги присылали из-за рубежа, – рассказал «КП» экс-юрист фонда Навального Виталий Серуканов. – Роман Рубанов приносил деньги в рюкзаке наличкой. Мы брали столько, сколько нам было нужно. Сам Навальный говорил, что у нас нет крупных спонсоров в России. Якобы живем на одни пожертвования. Но когда подходило расследование против какого-то известного политика – деньги тут же находились. И обычными донатами их не соберёшь.

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