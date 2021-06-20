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Команда на старт: кто поведет «Единую Россию» на выборы

20 июня 2021, 03:00  •  61 • Политика
В России освободят семьи с двумя детьми и более от уплаты подоходного налога при продаже жилья. Правда, воспользоваться этой льготой можно будет только в том случае, если сохраненные средства пойдут на покупку новой жилплощади. С таким предложением 19 июня Владимир Путин выступил на XX съезде «Единой России» (ЕР). В партии сообщили «Известиям», что законодательная инициатива может быть принята в начале нового думского созыва. Помимо поддержки семей с детьми глава государства сделал акцент на совершенствовании образования и здравоохранения. В частности, призвал подготовить план капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. И сообщил, что на специальную программу по развитию медицинской реабилитации будет выделено 100 млрд рублей. Ее реализация будет направлена в том числе на помощь людям, которые переболели коронавирусом. Также президент во время своего выступления назвал топ-5 списка ЕР на предстоящих выборах в Госдуму. Первым номером в нем стал Сергей Шойгу.

Забронзоветь — значит остановиться

ЕР первой из парламентских партий решила провести предвыборный съезд. Он был собран практически сразу после подписания Владимиром Путиным указа о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что предстоящее голосование в этом году пройдет в течение нескольких дней из-за COVID-19.
Пандемия оказала влияние и на организацию съезда правящей партии. Из-за выросшего в последние дни количества заболевших коронавирусом число его участников было решено сократить в три раза. Журналистов и делегатов съезда обязали накануне пройти ПЦР-тесты. Тем не менее, несмотря на сокращение представительства на самом съезде, в целом число желающих участвовать в партийной жизни стало гораздо больше, рассказал «Известиям» член Высшего совета партии, сенатор Александр Карелин.
— Мы провели широкую кампанию, где появилось много новых, интересных и ярких людей. До этого они не предполагали участия не только в праймериз, но и вообще в политике. Наша задача — собрать наказы, которые войдут в нашу программу действий, — отметил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия»
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Помимо депутатов и сенаторов, представляющих партию в парламенте, форум посетили главы регионов. Среди них руководители Приморья, Якутии, Дагестана, Севастополя, Тверской, Нижегородской, Рязанской, Курской, Тамбовской областей и ряда других субъектов. На пленарном заседании присутствовал и премьер-министр Михаил Мишустин.
Центральным событием мероприятия стало выступление Владимира Путина, который предупредил единороссов о риске остановиться в развитии. По его словам, к партии власти неизбежно «липнут» всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы граждан.
— Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски, что называется, обрасти какой-то казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить: нужно помнить это и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь — значит остановиться, а остановиться — значит проиграть. Никогда не нужно об этом забывать, — уверен глава государства.

Федеральная пятерка

По мнению президента, возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах должны не только «политические тяжеловесы», но и новые лица, которые занимаются наиболее важными направлениями для развития страны. В частности, речь идет о поддержке семей с детьми, развитии образования и здравоохранения, укреплении обороноспособности и усилении позиции государства на международной арене.
При этом Владимир Путин предложил в первую пятерку федерального списка партии на осенние выборы включить министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главного врача клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову. Как и предполагалось ранее, в списке не оказалось лидера партии, зампредседателя Совбеза РФ и бывшего премьера Дмитрия Медведева.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Съезд партии 19 июня утвердил не только пятерку лидеров федерального списка, но и список по одномандатным округам на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре текущего года.
— Это была основная интрига съезда. Теперь понятно, что будет федеральная пятерка. Состав более чем сильный и точно позиционирующий программную повестку партии. Он связывает партию с деятельностью президента, — заявил «Известиям» директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Семья и здоровье

Президент в ходе своего выступления остановился на задачах, которые требуют особого внимания со стороны властей. Учитывая сложную демографическую ситуацию, одной из важнейших целей, по словам президента, остается поддержка семей с детьми. С 1 июля начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Предусмотрена помощь и будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении. Кроме того, будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком младше восьми лет, напомнил глава РФ.
— Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача — существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан, — отметил Владимир Путин.
Президент также предложил освободить семьи с двумя детьми и более от уплаты налога с продажи жилья в том случае, если они используют эти средства на покупку новой жилплощади.
— У нас действительно, чтобы избежать спекуляций квартирами, введено ограничение: подоходный налог не взимается, если квартира продается спустя пять лет после покупки, — заявил «Известиям» член Высшего совета партии, первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев. — Но если в семье двое детей, которым нужно улучшить жилищные условия, брать с них налог несправедливо. Я думаю, что мы в ближайшее время сможем оформить эту законодательную инициативу и в самом начале нового созыва ее принять.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Улучшение системы здравоохранения — еще один приоритет. По словам президента, уровень доступности медицинской помощи существенно отличается в разных регионах России. Хотя нужны общие высокие стандарты во всех медицинских организациях и на всей территории страны, подчеркнул Владимир Путин.
В частности, президент призвал ЕР вместе с кабмином запустить уже в текущем году специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации. На нее будет выделено не менее 100 млрд рублей до 2026 года. Это особенно важно на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, которая вызывает у многих граждан серьезные осложнения.
— Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, до сих пор изучаются. Это не только поражение легких, но и сосудистые поражения, и еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет, — сказал Владимир Путин. — Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире.
Путин предложил выделить 20 млрд рублей на очистку рек и морей
Председатель партии Дмитрий Медведев в свою очередь предложил выделить из федерального бюджета 70 млрд рублей на систему выявления новых биологических угроз. По его словам, это позволит своевременно обнаруживать все опасные вирусы в любой точке страны.

Среда обитания

Владимир Путин также поручил направить 30 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования. Эти средства пойдут на обновление материальной базы и переподготовку преподавателей. Кроме того, президент призвал подготовить программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. При этом основное внимание власти должны уделить сельским образовательным учреждениям.
В настоящий момент 72% школ в РФ нуждаются в ремонте, 10% — в капитальном. Есть и до сих пор действующие школы в аварийном состоянии, что, по словам президента, абсолютно недопустимо.
Глава России также сообщил, что до конца 2024-го будет построено как минимум 1,3 тыс. новых школ, в которых будут обучаться свыше миллиона детей. Как пояснил «Известиям» ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, член Высшего совета партии Виктор Садовничий, «Единая Россия» активно работает в этом направлении.
Капитальный ремонт в средней общеобразовательной школе
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
— Партия с самого начала ставила образование на приоритетное место. Я бы отметил работу со школами в регионах: там мы помогали и создавали виртуальные практикумы, — отметил он.
Президент не обошел стороной и вопросы, связанные с защитой окружающей среды. По его словам, Россия продолжит курс на внедрение самых строгих экологических стандартов. К примеру, он предложил дополнительно выделить 20 млрд рублей на очистку российских рек и внутренних морей. Кроме того, Владимир Путин призвал уделить особое внимание строительству очистных сооружений на Черноморском побережье, включая Крым.
С 1 января следующего года вступит в силу запрет на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины. Сейчас разрабатывается новая отраслевая информационная система, с помощью которой можно будет отследить все этапы использования древесины — от делянки до переработки или поставок на экспорт, сообщил президент. С ее помощью можно будет эффективнее пресекать незаконные рубки и теневой вывоз леса за границу. Система должна заработать с сентября 2023 года.
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