Команда Мишустина: объявлен состав нового правительства России

Президент России Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина. От старого состава остались 15 человек, в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель МВД Владимир Колокольцев. Кроме того, Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, а его функции передал Министерству экономического развития.

Президент России Владимир Путин провёл ряд назначений в правительстве, а также подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Согласно указу, теперь у председателя правительства будет девять заместителей, включая одного первого вице-премьера. В кабмине Дмитрия Медведева их было на одного больше.

Указом упраздняется Министерство по делам Северного Кавказа, а его функции передаются Министерству экономического развития. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства будет осуществлять правительство, а функции по управлению Росимуществом переданы от Минэкономразвития Минфину.

Первым вице-премьером Владимир Путин назначил Андрея Белоусова, занимавшего должность помощника президента России по экономическим вопросам с 2013 года.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Белоусова Андрея Рэмовича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

Замглавы ФНС Дмитрий Григоренко назначен руководителем аппарата правительства. Юрий Трутнев остался полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

Также зампредами в обновлённом правительстве стали Виктория Абрамченко, которая до этого занимала должность главы Росреестра, Алексей Оверчук, работавший на посту заместителя руководителя ФНС, теперь уже бывший вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, а также генеральный директор и председатель правления «Газпром-Медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко. Посты вице-премьеров также сохранили Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Должность главы Министерства внутренних дел сохранил Владимир Колокольцев, министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — Евгений Зиничев, министра иностранных дел — Сергей Лавров, министра обороны — Сергей Шойгу.

Министром природных ресурсов и экологии остался Дмитрий Кобылкин, главой Минпромторга — Денис Мантуров, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов, министром сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев. Должности также сохранили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак.

Главой Министерства культуры Владимир Путин назначил Ольгу Любимову, занимавшую пост главы департамента кинематографии в этом ведомстве. Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков — ректор Тюменского государственного университета, а также депутат Тюменской областной Думы. Бывший вице-премьер Константин Чуйченко стал главой Министерства юстиции.

Главой Минздрава назначен Михаил Мурашко, который до этого был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Министром просвещения стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, а глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин — министром спорта. Министром труда и социальной защиты назначен бывший замглавы Минфина Антон Котяков. Работавший в «Ростелекоме» Максут Шадаев стал главой Минкомсвязи, министром экономического развития — экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Напомним, 15 января в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил ряд поправок к Конституции России. После этого бывший премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства. Российский лидер внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства, которую нижняя палата одобрила 16 января.

В ходе выступления перед депутатами Мишустин рассказал о том, какие цели и задачи стоят перед будущим составом кабинета министров. Он отметил, что приоритетом станет реализация озвученных президентом нововведений, а во главу угла поставлена «забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни». Мишустин добавил, что средства для достижения поставленных Владимиром Путиным целей есть благодаря устойчивой экономике и профициту бюджета, а также подчеркнул важность создания благоприятного климата для бизнеса.