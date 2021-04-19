Команда Байдена подвела Навального, пришлось идти на "акт отчаяния"

Госдеп США не оказывает рьяной поддержки команде Навального, полагает Малек Дудаков. Дальше протокольных заявлений дело не идёт. И в ситуации, когда нужно привлечь к себе внимание, активисты допускают своего рода "акт отчаяния".

В одном из последних своих заявлений представители Госдепа США вновь говорили об Алексее Навальном, призывая допустить к нему врачей. Как известно, врачи у Навального были, а сейчас он переведён в больничный блок колонии. Однако оппоненты настаивают, что в тюрьму следует допустить "рукопожатных" врачей. Хотя всем известно, как в США обращаются с заключёнными: мы это знаем по делу Марии Бутиной или, например, Виктора Бута.

Но вернёмся к происходящему вокруг Навального. На фоне заявлений о проведении в городах России массовых акций протеста на этой неделе Царьград в беседе с экспертами пытается понять цели и задачи так называемых "навальнят".

Политолог Малек Дудаков считает, что команда Алексея Навального надеялась на бОльшую поддержку со стороны США с приходом на президентский пост Джо Байдена:

"Такого рода словесные комментарии (в исполнении Госдепа. - Ред.) не имеют никакой силы, и хотя Навального упоминали в последнем пакете санкций, тоже надо понимать, что его через запятую добавили в текст и никакой особой роли он не играл, - объяснил Дудаков. - Поэтому здесь довольно мягкая позиция у Госдепартамента, и это, я думаю, не может особо радовать представителей российской оппозиции. Наверное, ожидали, что при Байдене политика Вашингтона поменяется. Но теперь очевидно, что Навальный не находится в фокусе внимания".

В целом план провести акцию протеста на неделе в будний день политолог назвал отчаянной ситуацией для сторонников Навального:

"Не так много людей выйдет на улицы. И понятно, что это будут несогласованные митинги. Плюс признание движения Навального экстремистским. То есть людей, которых будут задерживать, их могут ещё по статье об экстремизме взять. Но они пытаются воспользоваться инфоповодом. Здесь две даты важные: первая - это 21-е, послание президента Федеральному собранию, и следующая, 22-е, - это виртуальный климатический саммит, на который и Владимир Путин приглашён", - сказал эксперт.

Но какой бы малочисленной ни была акция, есть возможность создать картинку, которая сыграет на руку. Будет ли действенной акция? По всей видимости, нет, и представители команды Навального это понимают.

"Это просто акт отчаяния, потому что они сами всё понимают", - ещё раз акцентировал внимание Дудаков.