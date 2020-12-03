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Команда Байдена — "как стая волков"

03 декабря 2020, 09:30  •  121 • Аналитика
© AP Photo / Carolyn Kaster
Последние два штата из шести спорных, Аризона и Висконсин, подтвердили и сертифицировали победу Джозефа Байдена. Штаб Трампа в последние недели проигрывал один судебный процесс за другим. Перспективы довести дела до Верховного суда невелики даже по признанию самого Дональда Трампа. Он планирует заявить свою кандидатуру на президентские выборы — 2024 в день инаугурации Джозефа Байдена 20 января. Это вполне в стиле уходящего президента — постараться испортить праздник оппоненту.
Избранный президент тем временем формирует команду, и среди новых кадров нас интересует в первую очередь аппарат безопасности. В него Джозеф Байден собрал молодых высококомпетентных единомышленников. Все они — сработавшаяся команда. В период Трампа вместе разрабатывали политические решения в исследовательском Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security, CNAS) — самом активном кадровом резерве для администрации Байдена. Вместе и деньги зарабатывали: госсекретарь Энтони Блинкен и один из главных кандидатов на пост министра обороны Мишель Флорной создали WestExec Advisors. Эта компания по стратегическому консультированию предлагает клиентам "непревзойденные связи в области обороны, внешней политики, разведки, экономики, кибербезопасности, конфиденциальности данных и стратегических коммуникаций". Если расшифровать — торгуют связями и влиянием, официально это называется "лоббизм".
Госсекретарь Энтони Блинкен в юности учился в элитной средней школе в Париже — эта цивилизационная близость поможет общению с французами и восстановлению трансатлантического партнерства. Байдену с Блинкеном будет комфортно: тот был его советником по национальной безопасности в годы вице-президентства 2009-2013 — параллельно с должностью заместителя помощника президента Обамы. Блинкен до сих пор служил как идеальный функционер и помощник (не политик), умеющий услышать шефа и дать ровно то, что ему требуется в ситуации. Но теперь впервые выйдет в широкое открытое пространство, поскольку госсекретарь обладает некоторой автономией.
Однако успехи Энтони Блинкена в прошлой администрации весьма скромны. Как архитектор санкций против России за Крым он не может предъявить "разорванную в клочья" экономику России. Как один из авторов стратегии по Сирии он может лишь наблюдать победу Башара Асада вместе с Россией. А в Ливии, похоже, побеждают все, кроме Вашингтона.
Директором Национальной разведки впервые становится женщина — Эврил Хэйнс, ей сейчас 51 год. В 2013-2015 годы она была первой женщиной на посту заместителя директора ЦРУ и затем до конца работы администрации Обамы — заместителем советника по национальной безопасности. Описание ее яркого жизненного пути журнал "Ньюсуик" в 2013 году выпустил под заголовком "Самый маловероятный шпион".
Дочь биохимика и художницы, Эврил Хейнс с 12 лет ухаживала по ночам за больной матерью, которая умерла, когда дочери исполнилось 16. В старших классах увлеченная техникой девочка подрабатывала в автомастерской. После школы отправилась в Японию, получила коричневый пояс в дзюдо. Изучала физику в Чикагском университете, на каникулах влюбилась в летного инструктора, они вместе восстановили старую двухмоторную "Сессну" и отправились на ней в Европу. Самолет обледенел над морем, оба двигателя отказали, и молодая пара чудом спланировала на побережье острова Ньюфаундленд. Поселившись в Балтиморе, супруги выкупили на аукционе здание бывшего бара с борделем и наркопритоном в опасном пригороде. Продали самолет, перестроили притон в книжный магазин и кафе, имевшее такой успех, что банк предложил им сделать заведение сетевым.
Психолог-кадровик прочитает в таком жизненном пути склонность к авантюрам и риску, способность преодолевать сложные ситуации и находить выход из тупиков. Хорошие качества для работы в разведке и политике.
В 1998 году Хейнс увлеклась международным правом и поступила в Джорджтаунский университет. В 2003 году пришла в юридический офис Госдепартамента США, и затем ее карьера стремительно пошла вверх: к 2010 году она уже работала в администрации Обамы помощником советника президента по национальной безопасности и юристом Совета национальной безопасности. При этом ее коллега по Совбезу Бенджамин Роудс говорит про Хейнс: "Она самый милый человек из всех, кого мы когда-либо встречали".
"Милый человек" Эврил Хэйнс — большой специалист по юридическим аспектам использования военной силы и, в частности, ударов дронами. Все эти вопросы обеспечивала именно она.
Еще одно молодое дарование в администрации Байдена — советник по национальной безопасности Джейк Салливан, ему на днях стукнуло 44. Прожженный силовой дипломат Ричард Холбрук говорил, что у него все данные для будущего госсекретаря. Хиллари Клинтон, чьей правой рукой Джейк был в Госдепартаменте и во время президентской кампании, видела в нем даже больше — все задатки будущего президента. Билл Клинтон на это сказал супруге: если Джейк и на саксофоне заиграет, то он начнет серьезно беспокоиться.
Салливан — приверженец концепции "умной силы" по Джозефу Наю. Склонялся, по словам коллег, в пользу "более активного участия США в решении вопросов" и "ответных мер, которые включали бы в себя военный элемент". В случае Сирии это были "ранние призывы к вооружению сирийских повстанцев", в случае Украины — вооружение украинских военных.
"Откажитесь от цинизма. Откажитесь от самоуверенности. И не будьте мерзавцами" — такое напутствие давал Салливан выпускникам Университета Миннесоты. О нем коллеги тоже говорят как о приятном человеке.
К слову, молодая супруга Джейка Салливана, Мэгги Гудландер, была студенткой в Йельском университете, где он преподавал. Поженились в 2015-м, в церемонии участвовала Хиллари Клинтон. Мэгги также работала в Центре новой американской безопасности и является лейтенантом разведки в запасе ВМС США — судя по фото, очаровательный лейтенант.
Преемственность в новой администрации символизирует Джон Керри: он займется важными для демократов и для мира вопросами климата — отличная роль для патриарха политики.
Некоторая заминка выходит с назначением министра обороны, хотя на прошлой неделе казалось, что главный претендент на этот пост Мишель Флорной быстро пройдет все круги обсуждений. Она уже была заместителем министра обороны по политике — "мозгом Пентагона" — при Бараке Обаме, и ее стратегия — это милитаризм на стероидах. Однако, видимо мешают те самые лоббистские контракты, по которым госпожа Флорной так активно работала вместе с Энтони Блинкеном в WestExec Advisors, — ведь Джо Байден обещал во время кампании, что не будет жаловать лоббистов. Кроме того, уж слишком много единомыслия для одной команды, хорошо бы и другие мнения внести, считают некоторые в Вашингтоне.
Конечно, все назначенцы еще должны пройти одобрение в сенате США, который на данный момент контролируют республиканцы.
И что же готовят для России все эти "милые, приятные" люди?
Все они — приверженцы подхода "умной силы" и убежденные интервенционисты. Это уже сработавшаяся команда, противоречия между ними могут быть только в деталях. Единомыслие сделает процесс принятия решений быстрым и эффективным, без внутренних разногласий. Они "будут двигаться, как стая волков" — так охарактеризовал их слаженную агрессию один опытных наблюдателей вашингтонских дел.
Главному крымскому курорту Ялте не везет с градоначальниками, а чиновников преследуют неприятности
Для России эта команда значит, во-первых, повышение критики внутренних российских дел. Во-вторых, активизация "мягкой силы" на постсоветском пространстве; на Украине она дополнит "жесткую" военную силу, которую туда направила администрация Трампа. В-третьих, Вашингтон поведет активную силовую игру в регионах, где их интересы сталкиваются с нашими, как на Ближнем Востоке, с применением военных средств.
Пока заметно только одно поле для двустороннего взаимодействия — контроль над вооружениями и, из международных тем, соглашение по ядерным вопросам с Ираном. Однако именно с администрацией демократов возможно возвращение классической повестки российско-американских отношений, хотя и на новом уровне напряженности.
В итоге в ближайшие четыре года можно рассчитывать на активную конкуренцию с управляемой напряженностью — и это единственно нормальные, рабочие отношения между Россией и Америкой, когда Россия твердо стоит на своих позициях.

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