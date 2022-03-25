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Кома и смерть? Умер Владимир Жириновский - источник. Володин тут же опроверг

25 марта 2022, 12:45  •  519 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни, сообщил источник. Но спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг.
В Москве умер Владимир Жириновский, сообщил Mash, утверждая, что парламентарий до этого был в коме. Источники утверждали, что у Жириновского развился септический шок. Telegram-канал 112 уточнял, что политик находится в критическом состоянии.
Врачи борются за жизнь известного политического деятеля больше месяца. а 25 апреля Жириновскому должно исполниться 76 лет.
Информация, что политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве, появилась в начале февраля. Сообщалось, что состояние 75-летнего политика оценивалось как тяжёлое. Затем сопартийцы опровергли эти сведения, и вскоре появилась информация, что Жириновскому лучше.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти Жириновского. В своём Telegram-канале:
Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив, - уточнил парламентарий. - Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец.
Жириновскому Володин пожелал скорейшего выздоровления.
В самой партии ЛДПР, лидером которой является Жириновский также "категорически опровергли" информацию, назвав её ложью и "грязной провокацией".
Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на плановую процедуру, - утверждают в партии. - Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!
Справочно:
Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате Казахской ССР (ныне - Республика Казахстан). В 1970 году Владимир Жириновский с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ.
Доктор философских наук. В 1969 году проходил стажировку в Турции переводчиком во внешнеторговых объединениях.
13 декабря 1989 года принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). Через три года она была преобразована в организацию "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР), которая в 2001 году получила статус политической партии.
12 июня 1991 года Жириновский участвовал в первых выборах президента России, на которых набрал третье место (7,81% голосов избирателей).
Кстати, на выборах 2018 года он также занял третье место. За него отдали голоса на президентских выборах 5,65% избирателей.
Заслуженный юрист России (2000). Автор более 500 книг и публикаций.

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