Колючий Донбасс • 67 • Аналитика





Пути славы. Художник Кристофер Ричард Винни Невинсон



Первой в войну под раздачу попала Бельгия (в 1914 году). Для справки: полностью армия Бельгии не была немцами разгромлена за 4 года войны и сохраняла свою боеспособность, контролируя часть Бельгии.





Оборона Бельгии. Укрепления Льежа, прикрывавшие границу, считались по меркам 19-го века мощными. Каждый форт сам по себе представлял сильную крепость с гарнизоном в 400 человек, железобетонными укреплениями и подземными казематами. В Льеже было 400 орудий, пулеметы. Германские авангарды с ходу ринулись на штурм, но их смели.



Бельгийский офицер вспоминал об оборонительных боях: "Они даже не старались рассредоточиться, они падали друг на друга, образуя страшную баррикаду из убитых и раненых. Мы даже стали опасаться, что она закроет нам обзор, и мы не сможем вести прицельный огонь. Гора трупов уже стала огромной, и мы думали, стрелять ли прямо в неё или выходить и самим растаскивать трупы.



Поверите или нет, эта настоящая стена из мёртвых и умирающих позволила немцам подползти ближе и броситься на передние скаты фортов, но им не удалось пробежать и половины пути — наши пулеметы и винтовки разом смели их прочь. Разумеется, мы тоже несли потери, но они были незначительными по сравнению с той бойней, которую мы учинили противнику".





Огневая точка на линии Зигфрида



Форты очутились в осаде. Людендорф не стал их атаковать, вызвал осадную артиллерию. 12 августа подвезли монстры, один вид которых приводил в ужас. Гигантские орудия "Шкода" калибром 350 мм и Круппа калибром 420 мм. Снаряд весил 520 кг, орудие обслуживали 200 артиллеристов. Кроме того, привезли 16 мортир калибром 210 мм и тяжелые минометы. Сосредотачивали обстрел на одних фортах, потом на других. Снаряды рушили любые перекрытия, которые были рассчитаны на самую тяжелую в то время 210-мм артиллерию. Штурм укреплений Льежа стоил немцам 25000 солдат.



Оборонительная линия Антверпена простояла 12 дней. Однако это позволило бельгийцам избежать поражения и отступить к Изеру в Вестхуке и в конце концов быть причисленными к победителям.



К концу 1914 года армия Антанты и германские войска стабилизировали Западный фронт, и началась длинная, утомительная, кровавая, позиционная война.



Прошло, как пишут в романах, сто лет. Снова разложены на столах штабные карты Юго-востока Украины, сопоставимой по своим размерам с Бельгией. Боевые столкновения различной степени интенсивности в Донбассе идут четвертый год. Конца противостояния ополчения и вооруженных сил Украины не видно. Начатая как полицейская операция АТО со стороны Украины, она быстро стала войсковой (нарушая собственную конституцию). Через АТО по факту прошли все боеспособные подразделения Украины. Ополченцы же мыслят свою войну как народную, оборонительную, мечтая об освобождении от войск ВСУ как минимум Донецкой и Луганской области.



Вооруженный конфликт удивительно напоминает миниатюрную первую мировую. Из военных действий огнем ополчения с земли были моментально «выпилены» самолеты и вертолеты ВСУ, беспилотные дроны-разведчики регулярно сбиваются плотным огнем с земли. Танки действуют как во времена сражения на Марне, часто ломаясь и используясь не по назначению. На полях сражений и в тылу были замечены дикие самоходные устройства, называемые среди специалистов «тыловое рукоблудие». Главенствующую роль играет артиллерия средних калибров. Политическое руководство Украины постоянно декларирует силовое решение проблемы, понимая, что другого пути у нее нет. Армия производит ротацию кадров и подразделений, ибо скорость разложения морального духа фронтовиков прямо пропорционально длительности пребывания в окопах. Рано или поздно ВСУ предпримет генеральное наступление на Донецк и Луганск. Вчерашнее «вундерваффе» Америки



Ополченцы же не имеют достаточных людских и технических ресурсов, чтобы проводить операции стратегического значения. Остается воспользоваться опытом первой мировой, опытом обороны, ибо теперь потерять при первоначальном наступлении 25000 человек не смогут даже самые «упоротые» нацисты.



Думаю, что материально-техническая база не позволит республикам Донбасса даже примерно создать что-то подобное укреплениям бельгийцев, французов, финнов, немцев.



Так, по сообщениям иностранных газет того времени, укрепления Франции (30-е годы 20-го века) обошлись ей в сумму свыше 14 млрд. франков золотом, что составляет в среднем 9 млн. франков на 1 км укрепленного фронта. Только на создание линии Мажино (Франция) было израсходовано 10 млрд. франков (если переводить эту сумму на нынешние доллары/евро, то нужно её умножить примерно в 70-80 раз).



Немецкие специалисты считали излишним строить крупные и дорогостоящие фортификационные комплексы типа французских ансамблей. Они отдавали предпочтение в основном массовому строительству отдельных относительно небольших долговременных фортификационных сооружений с артиллерийским, пулеметным или смешанным вооружением, хотя в отдельных местах строились и довольно мощные сооружения с орудиями крупного калибра. Хорошая посадка сооружений на местности и тщательная маскировка являлись обязательными требованиями. Такие сооружения объединялись в опорные пункты различной вместимости с взаимной огневой связью. В опорных пунктах строились также сооружения для наблюдения и управления огнем, узлы связи, склады боеприпасов и имущества. В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну



И этот подход «не по карману» ополченцам. К сентябрю 1938 года на строительстве экономной в своем проектировании «Линии Зигфрида» (Германия) суточный расход цемента составил 21 тыс. т, металла — 600 т, лесоматериала – 500 м3 .



Для «бедных» остается два безотказных средства – мины и колючая проволока. Большинство снарядов в первую мировую было израсходовано, на проделывание проходов в проволочных заграждениях. Расход снарядов доходил до 120–150 штук на один проход в пятирядном проволочном заграждении. Кавалерия сникала перед сочетанием пулеметов и проволочных заграждений. Пехота беспомощно топталась перед проволочными заборами, пытаясь различными способами прогрызть путь к окопам противника. Ручные гранаты, забытые с XVIII века, обязаны своим вторым рождением именно колючей проволоке. Танки проектировались в основном для преодоления проволочных заграждений.



Полагаю, что сочетание комбинации минных полей и системы проволочных заграждений может задержать противника, сорвать заданный темп наступления, спутать его боевые порядки, заставить противника перед заграждением свертываться в колонну, а после прохождения зоны заграждения вновь развертываться в боевой порядок, заставить расходовать время, силы и средства, предназначенные для решения иных задач.



Время штабным работникам Донбасса достать с полки книги по искусству фортификации и вспомнить о существовании переносных проволочных ежей, переносных проволочных рогаток, решеток-барьеров Нищенского, решетки Ощевского, которая применялась для закрытия подступов к капонирам и рвам в крепостях (например, в знаменитой крепости Осовец). И конечно же классику жанра – спираль «Бруно». Не забывайте простую трехрядную проволочную сеть на высоких кольях, которая состоит из трех рядов простого проволочного забора. Расстояние между рядами 1,5 метра, т. е. общая глубина заграждения 3 метра. Промежутки между соседними кольями смежных рядов заделываются проволокой так же, как и между кольями в ряду. Это уже серьезное противопехотное невзрывное заграждение. Преодоление без использования специального инструмента или приспособлений (ножниц для резки проволоки, рогулек, матов, щитов и т. п.) невозможно. Задержка у заграждения, даже при наличии инструментов и приспособлений, составляет от 8 до 20 минут. И прочее, прочее, прочее…



Время ещё есть, но его остается все меньше. Век назад, весною 1918 года, Первая мировая война катилась к своему закату. Уже ясен был исход многолетней бойни. Германские вооруженные силы были обречены, не помог даже выход из войны России и установление контроля над хлебной Украиной. Дела у Австро-Венгрии и других, менее значимых союзников были не лучше. В генеральных штабах ещё черкали по верстовым картам цветными карандашами, а некоторые пытливые умы уже обобщали полученный опыт. И опыт Первой мировой гласил: важнейшим из искусств является оборона. Не использование картинно-красивой кавалерии на первом этапе сражений, не авиамоторы Блерио и не аэростаты Цеппелина, и даже не танки. Система обороны.Первой в войну под раздачу попала Бельгия (в 1914 году). Для справки: полностью армия Бельгии не была немцами разгромлена за 4 года войны и сохраняла свою боеспособность, контролируя часть Бельгии.Оборона Бельгии. Укрепления Льежа, прикрывавшие границу, считались по меркам 19-го века мощными. Каждый форт сам по себе представлял сильную крепость с гарнизоном в 400 человек, железобетонными укреплениями и подземными казематами. В Льеже было 400 орудий, пулеметы. Германские авангарды с ходу ринулись на штурм, но их смели.Бельгийский офицер вспоминал об оборонительных боях: "Они даже не старались рассредоточиться, они падали друг на друга, образуя страшную баррикаду из убитых и раненых. Мы даже стали опасаться, что она закроет нам обзор, и мы не сможем вести прицельный огонь. Гора трупов уже стала огромной, и мы думали, стрелять ли прямо в неё или выходить и самим растаскивать трупы.Поверите или нет, эта настоящая стена из мёртвых и умирающих позволила немцам подползти ближе и броситься на передние скаты фортов, но им не удалось пробежать и половины пути — наши пулеметы и винтовки разом смели их прочь. Разумеется, мы тоже несли потери, но они были незначительными по сравнению с той бойней, которую мы учинили противнику".Форты очутились в осаде. Людендорф не стал их атаковать, вызвал осадную артиллерию. 12 августа подвезли монстры, один вид которых приводил в ужас. Гигантские орудия "Шкода" калибром 350 мм и Круппа калибром 420 мм. Снаряд весил 520 кг, орудие обслуживали 200 артиллеристов. Кроме того, привезли 16 мортир калибром 210 мм и тяжелые минометы. Сосредотачивали обстрел на одних фортах, потом на других. Снаряды рушили любые перекрытия, которые были рассчитаны на самую тяжелую в то время 210-мм артиллерию. Штурм укреплений Льежа стоил немцам 25000 солдат.Оборонительная линия Антверпена простояла 12 дней. Однако это позволило бельгийцам избежать поражения и отступить к Изеру в Вестхуке и в конце концов быть причисленными к победителям.К концу 1914 года армия Антанты и германские войска стабилизировали Западный фронт, и началась длинная, утомительная, кровавая, позиционная война.Прошло, как пишут в романах, сто лет. Снова разложены на столах штабные карты Юго-востока Украины, сопоставимой по своим размерам с Бельгией. Боевые столкновения различной степени интенсивности в Донбассе идут четвертый год. Конца противостояния ополчения и вооруженных сил Украины не видно. Начатая как полицейская операция АТО со стороны Украины, она быстро стала войсковой (нарушая собственную конституцию). Через АТО по факту прошли все боеспособные подразделения Украины. Ополченцы же мыслят свою войну как народную, оборонительную, мечтая об освобождении от войск ВСУ как минимум Донецкой и Луганской области.Вооруженный конфликт удивительно напоминает миниатюрную первую мировую. Из военных действий огнем ополчения с земли были моментально «выпилены» самолеты и вертолеты ВСУ, беспилотные дроны-разведчики регулярно сбиваются плотным огнем с земли. Танки действуют как во времена сражения на Марне, часто ломаясь и используясь не по назначению. На полях сражений и в тылу были замечены дикие самоходные устройства, называемые среди специалистов «тыловое рукоблудие». Главенствующую роль играет артиллерия средних калибров. Политическое руководство Украины постоянно декларирует силовое решение проблемы, понимая, что другого пути у нее нет. Армия производит ротацию кадров и подразделений, ибо скорость разложения морального духа фронтовиков прямо пропорционально длительности пребывания в окопах. Рано или поздно ВСУ предпримет генеральное наступление на Донецк и Луганск.Ополченцы же не имеют достаточных людских и технических ресурсов, чтобы проводить операции стратегического значения. Остается воспользоваться опытом первой мировой, опытом обороны, ибо теперь потерять при первоначальном наступлении 25000 человек не смогут даже самые «упоротые» нацисты.Думаю, что материально-техническая база не позволит республикам Донбасса даже примерно создать что-то подобное укреплениям бельгийцев, французов, финнов, немцев.Так, по сообщениям иностранных газет того времени, укрепления Франции (30-е годы 20-го века) обошлись ей в сумму свыше 14 млрд. франков золотом, что составляет в среднем 9 млн. франков на 1 км укрепленного фронта. Только на создание линии Мажино (Франция) было израсходовано 10 млрд. франков (если переводить эту сумму на нынешние доллары/евро, то нужно её умножить примерно в 70-80 раз).Немецкие специалисты считали излишним строить крупные и дорогостоящие фортификационные комплексы типа французских ансамблей. Они отдавали предпочтение в основном массовому строительству отдельных относительно небольших долговременных фортификационных сооружений с артиллерийским, пулеметным или смешанным вооружением, хотя в отдельных местах строились и довольно мощные сооружения с орудиями крупного калибра. Хорошая посадка сооружений на местности и тщательная маскировка являлись обязательными требованиями. Такие сооружения объединялись в опорные пункты различной вместимости с взаимной огневой связью. В опорных пунктах строились также сооружения для наблюдения и управления огнем, узлы связи, склады боеприпасов и имущества.И этот подход «не по карману» ополченцам. К сентябрю 1938 года на строительстве экономной в своем проектировании «Линии Зигфрида» (Германия) суточный расход цемента составил 21 тыс. т, металла — 600 т, лесоматериала – 500 м3 .Для «бедных» остается два безотказных средства – мины и колючая проволока. Большинство снарядов в первую мировую было израсходовано, на проделывание проходов в проволочных заграждениях. Расход снарядов доходил до 120–150 штук на один проход в пятирядном проволочном заграждении. Кавалерия сникала перед сочетанием пулеметов и проволочных заграждений. Пехота беспомощно топталась перед проволочными заборами, пытаясь различными способами прогрызть путь к окопам противника. Ручные гранаты, забытые с XVIII века, обязаны своим вторым рождением именно колючей проволоке. Танки проектировались в основном для преодоления проволочных заграждений.Полагаю, что сочетание комбинации минных полей и системы проволочных заграждений может задержать противника, сорвать заданный темп наступления, спутать его боевые порядки, заставить противника перед заграждением свертываться в колонну, а после прохождения зоны заграждения вновь развертываться в боевой порядок, заставить расходовать время, силы и средства, предназначенные для решения иных задач.Время штабным работникам Донбасса достать с полки книги по искусству фортификации и вспомнить о существовании переносных проволочных ежей, переносных проволочных рогаток, решеток-барьеров Нищенского, решетки Ощевского, которая применялась для закрытия подступов к капонирам и рвам в крепостях (например, в знаменитой крепости Осовец). И конечно же классику жанра – спираль «Бруно». Не забывайте простую трехрядную проволочную сеть на высоких кольях, которая состоит из трех рядов простого проволочного забора. Расстояние между рядами 1,5 метра, т. е. общая глубина заграждения 3 метра. Промежутки между соседними кольями смежных рядов заделываются проволокой так же, как и между кольями в ряду. Это уже серьезное противопехотное невзрывное заграждение. Преодоление без использования специального инструмента или приспособлений (ножниц для резки проволоки, рогулек, матов, щитов и т. п.) невозможно. Задержка у заграждения, даже при наличии инструментов и приспособлений, составляет от 8 до 20 минут. И прочее, прочее, прочее…Время ещё есть, но его остается все меньше. Автор: Геннадий Генераленко Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 67 Источник Похожие новости Импровизация на тему Армагеддона Москва права! В Китае поддерживают и изучают действия России в Сирии Грядущий удар США в Сирии и возможный ответ России

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