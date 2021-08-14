Колючая проволока в дар демократии

Литовские и украинские лилипуты против Лукашенко

Украинская самостийная держава, почти евродержава смогла наскрести 38 тонн колючей проволоки для оказания гуманитарной помощи другой того и гляди евродержаве – Литве, чтобы та могла отгородиться от мигрантов с Ближнего Востока, идущих в Литву через белорусскую границу.

Правда, сама Литва мигрантам не нужна, они стремятся в Германию. Однако правители в Вильнюсе борются с ними как с настоящими врагами: облавами, водометами, дубинками и немилосердным выдворением назад в Белоруссию. Дело это непростое: часть мигрантов умудряется скрыться в опустевшей литовской сельской местности и процесс временами становится похож на действия против партизан времен Великой Отечественной войны.

На недавнем совещании с представителями силового блока Александр Лукашенко назвал литовское руководство нацистами и был недалек от истины.

Сам по себе факт сотрудничества Украины и Литвы в деле преследования и изгнания мигрантов трогает до глубины души. Гуманитарная помощь в виде колючей проволоки – это ново, необычно и прогрессивно. Не палатки и продовольствие для беженцев, не лекарства для больных и детей и уж тем более не деньги на их временное обустройство.

Хорошей жизни захотели? – спрашивают в Литве у мигрантов. – Так получите колючку! По логике следующим шагом гуманитарной помощи должны стать наручники, а там, глядишь, в дело пойдут мины для остановки особо шустрых.

Что-то необычное есть в этом акте защиты интересов Европы странами, к миграционному кризису отношения не имеющими. Возникает вопрос: они хотят помочь Германии или «тормознуть» мигрантов, едущих через Белоруссию? Со стороны глядя, скорее второе. Однако о попытке посадить мигрантов президенту Лукашенко на шею можно сразу сказать: миссия невыполнима. Не того масштаба фигура белорусского президента, чтобы он позволил с собой так поступать.

Да и проблема выеденного яйца не стоит. Багдад, откуда самолёты стали доставлять мигрантов в Белоруссию, под давлением ЕС уже остановил полёты иракских авиакомпаний в Минск. Те, кто уже прилетел, будут уходить в Литву через дыры, которые литовцы не успели опутать украинской колючей проволокой. Далее их придется передавать немцам, а те найдут, как с ними поступить. И если даже немцы вежливо попросят оставить часть мигрантов в Литве (700 человек по квотам ЕС), то куда Вильнюсу деваться?

И это главная разница между Вильнюсом и Минском. Лукашенко в данном случае выступает как разумный хозяин. Он решил не кормить беженцев с Ближнего Востока и по очень простой причине: не он их породил, не ему за них отвечать. В ответ Европа, создающая своей международной политикой волны миграции, проклинает его, называет диктатором и грозит новыми санкциями. Однако выбирали Лукашенко в президенты белорусы, а не Европа, и белорусы за такую миграционную политику президента на осудят. А вот правителей Украины и Литвы выбирал коллективный Запад и этим правителям никуда от воли Запада не спрятаться.

В конце концов, отношения Александра Лукашенко с Европой – это одна статья, а его отношения с украинскими и литовскими соседями – статья совсем иная. Неужели Украина и Литва решили создать мышеловку для мигрантов в Белоруссии: мол, пусть «диктатор» с ними побегает? Хорошие соседи так не поступают.

Вместе с тем такой наскок Украины и Литвы на Минск напоминает старый анекдот о диалоге двух дистрофиков:

– Ну что, Петрович, пойдем сегодня по бабам?

– Если ветер будет попутный, то пойдем. А нет, на лавочке останемся.