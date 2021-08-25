«Колючая проволока, как ёлка, обвешана клочками одежды»: корреспондент RT — об обстановке в аэропорту Кабула

Корреспондент RT Мурад Газдиев находится в Кабуле. По его оценке, ситуацию в аэропорту афганской столицы можно назвать как минимум мрачной. Вся его территория усеяна гильзами и огорожена колючей проволокой, на которой местами остались фрагменты одежды, напоминающие о давке в первые дни эвакуации.

На фоне продолжающейся эвакуации из Кабула в аэропорту афганской столицы сохраняется напряжённая обстановка. О ситуации с места событий рассказал корреспондент RT Мурад Газдиев.

«Весь аэропорт засыпан гильзами и фрагментами светошумовых гранат. Всё, буквально всё замотано колючей проволокой. Вся взлётная полоса в колючей проволоке», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По словам корреспондента RT, на территории аэропорта «не проходит и десяти минут без выстрелов».

«То на территории аэропорта американцы шугают местных у забора, то у главного въезда, где дежурит уже «Талибан»* и отпугивает желающих смыться», — рассказал Газдиев.

Кроме гильз и фрагментов гранат, повсюду разбросана одежда: тапочки, каблуки, рубашки, головные уборы.

«Колючая проволока местами, как ёлка, обвешана клочками одежды — напоминание о страшных давках в первые дни эвакуации», — отметил корреспондент RT.

Он также рассказал, что находящиеся в аэропорту Кабула американские военные проводят параллели между происходящим в афганской столице и событиями фильма World War Z, посвящённого зомби-апокалипсису.

По словам Газдиева, «одобренных» к эвакуации афганцев солдаты НАТО выстраивают квадратами прямо под солнцем.

«Всех заставляют сидеть под летним афганским солнышком, женщин, детей… часами, в ожидании своей эвакуации, как передают американские СМИ», — рассказал корреспондент RT.

«Общие фото мы выкладывать не будем, дабы не нервировать американцев, которые взвинчены по самый край. Каждый их рейс взлетает под дулами талибанских орудий. И понятно — они не хотят передавать новым правителям Афганистана ещё и схему расположения натовских сил», — добавил Газдиев.

Днём ранее представители «Талибана» объявили, что перекрыли дорогу к аэропорту и пропускают туда только иностранцев. По словам талибов, желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа. После этой даты подобные операции окажутся под запретом новых афганских властей.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов высказал мнение, что до 31 августа, «судя по той обстановке, которая царит в аэропорту Кабула», завершить эвакуацию будет довольно сложно.

«С одной стороны, американцы обращаются к талибам, говорят: обеспечьте людям безопасный проход на территорию аэропорта. А когда идёт толпа, они сами же начинают стрелять вроде бы как в воздух, отпугивая этих людей от территории аэропорта. Так что хаос — это слово, которое лучше всего характеризует нынешнюю ситуацию», — рассказал дипломат в эфире «Россия 24».

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Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана более 500 человек

Утром 25 августа стало известно, что военно-транспортная авиация РФ в соответствии с поручением Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 человек. Среди них как россияне, так и граждане стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Украины.

Как уточнили в оборонном ведомстве, для проведения эвакуации создана авиационная группировка из четырёх самолётов военно-транспортной авиации. На каждом российском самолёте для оказания в ходе полёта медицинской помощи и поддержки эвакуированным находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.

«Также во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Исламской Республики Афганистан граждан России и других стран сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания», — подчеркнули в Минобороны России.

При этом причин для эвакуации российских дипломатов из Кабула нет, сообщил ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. Как рассказал дипломат ранее в разговоре с RT, у некоторых сотрудников посольства закончилась командировка, ещё у нескольких человек начался плановый отпуск, однако они пока не могут вылететь из Кабула из-за ситуации в столичном аэропорту.

«Из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы. Мы слышали, что они должны скоро возобновиться, но пока у нас нет соответствующих гарантий. Мы скоро решим вопрос с вывозом небольшой группы наших сотрудников», — пояснил Жирнов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.