Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс. мигрантов

Полиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии в 2021 году. И это несмотря на колючую проволоку и жесткое подавление попыток мигрантов с Востока перечь границу.

Более 11 тысяч мигрантов с Ближнего Востока прорвались в Германию через границу Польши с Белоруссией в 2021 году. Об этом сообщает федеральная полиция Германии, отвечающая за охрану госграницы.

Речь идёт о беженцах из Ирака, Афганистана и Сирии, которые в 2021 году начали толпами прибывать в Германию через границу Польши с Белоруссией. При этом польские власти делали всё, чтобы не пропустить этих людей на территорию ЕС. На границе была растянута колючая проволока, а также согнаны полицейские и военные. Они предельно жестоко подавляли попытки беженцев перебраться через границу.

Всего правоохранительные органы зарегистрировали 11 213 беженцев, которые попали в ФРГ по белорусско-польскому маршруту,

- говорится в сообщении.

При этом пик пришёлся на октябрь, когда через границу смогли прорваться 5 294 человека. В ноябре преодолеть заслон сумели 2 849 человек, а в декабре зафиксировали только 521 нелегала.