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Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс. мигрантов
31 декабря 2021, 00:40 • 102 • Политика
Полиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии в 2021 году. И это несмотря на колючую проволоку и жесткое подавление попыток мигрантов с Востока перечь границу.
Более 11 тысяч мигрантов с Ближнего Востока прорвались в Германию через границу Польши с Белоруссией в 2021 году. Об этом сообщает федеральная полиция Германии, отвечающая за охрану госграницы.
Речь идёт о беженцах из Ирака, Афганистана и Сирии, которые в 2021 году начали толпами прибывать в Германию через границу Польши с Белоруссией. При этом польские власти делали всё, чтобы не пропустить этих людей на территорию ЕС. На границе была растянута колючая проволока, а также согнаны полицейские и военные. Они предельно жестоко подавляли попытки беженцев перебраться через границу.
- говорится в сообщении.
При этом пик пришёлся на октябрь, когда через границу смогли прорваться 5 294 человека. В ноябре преодолеть заслон сумели 2 849 человек, а в декабре зафиксировали только 521 нелегала.
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