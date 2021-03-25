Колючая проволока и водометы: Лукашенко подготовился к митингам оппозиции

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Обстановка в Белоруссии никак не стабилизируется

Белорусский лидер Александр Лукашенко серьезно готовится к обороне. К его резиденции уже стянули спецтехнику и привлекли вооруженных правоохранителей.



Неподалеку расположился грузовой транспорт, оснащенный водометами. Такую технику обычно используют для разгона несогласованных протестных акций и митингов. Также к столичному Дворцу Независимости заблаговременно пригнали машины с колючей проволокой. Рядом припаркована грузовая техника для транспортировки личного состава.

При этом движение автомобилей в зоне президентской резиденции пока решили не перекрывать, передает с места событий корреспондент РИА "Новости".

Специальную технику также пригнали на находящуюся рядом площадь Государственного флага. Вокруг машин выстроились сотрудники силовых служб с автоматами наперевес.

Напомним, такой ажиотаж, судя по всему, вызвало заявление оппозиционных сил республики о намерении организовать 25 марта масштабные акции протеста в нескольких городах Белоруссии.

К слову, недавно стало известно, что сторонникам Лукашенко запретили въезд в Прибалтику. Соответствующий запрет коснулся 118 человек, среди которых оказались правоохранители республики, судьи и другие деятели. При этом в литовском внешнеполитическом ведомстве заявили, что такие действия осуществлены "в знак солидарности с белорусами".