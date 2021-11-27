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Колёсное превосходство: чем уникальна российская бронетехника на платформе «Бумеранг»
27 ноября 2021, 11:30 • 196 • В России
Весной следующего года в России стартует государственный этап испытаний новейших боевых машин на базе платформы «Бумеранг», сообщил начальник 154-го военного представительства на Арзамасском машиностроительном заводе подполковник Юрий Чикин. Сегодня линейка бронетехники на шасси «Бумеранг» представлена БТР К-16 и БМП К-17. Машины имеют более высокие характеристики по защищённости, огневой мощи и подвижности, чем их предшественники — БТР-80 и БТР-82А. Как ожидают эксперты, перспективная бронетехника заметно усилит боевой потенциал мотострелковых войск РФ. Кроме того, по мнению аналитиков, в дальнейшем на шасси «Бумеранг» могут быть созданы новые типы машин для российской армии.
Машина на шасси «Бумеранг» Instagram © ВПК
Государственные испытания новейших образцов бронетехники на базе средней унифицированной боевой платформы (УБП) «Бумеранг» планируется начать весной 2022 года. Об этом заявил начальник 154-го военного представительства на Арзамасском машиностроительном завода (АМЗ) подполковник Юрий Чикин. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.
«В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте — апреле 2022 года», — сказал Чикин в ходе визита замминистра обороны РФ Алексея Криворучко на АМЗ.
Расположенный в Нижегородской области завод входит в контур ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК), который разрабатывает машины на УБП.
«Бумеранг» — восьмиколёсное шасси, на которое монтируются бронетранспортёр К-16 и бронемашина пехоты К-17. Эта техника в скором времени должна поступить на вооружение российской армии. Также Москва готова поставлять её своим партнёрам по линии военно-технического сотрудничества.
БТР и БМП на шасси «Бумеранг» во многом унифицированы, но отличаются по номенклатуре вооружения и ряду тактико-технических характеристик.
«Прорыв инженерной мысли»
К-16 предназначен для транспортировки, преодоления водных преград и поддержки огнём мотострелковых подразделений. В качестве основного вооружения машина использует пулемёт «Корд» калибра 12,7 мм.
По информации «Рособоронэкспорта», в бронетранспортёре реализована новая компоновочная схема, при которой органы управления находятся впереди слева, а моторно-трансмиссионное отделение — впереди справа. Боевой комплекс К-16 расположен в середине, отделение десанта — в кормовой части машины.
Бронетранспортёр вмещает до 11 человек личного состава, посадка и высадка военнослужащих осуществляется через верхние люки, кормовую дверь или рампу. К преимуществам К-16 относят независимую подвеску, экономичный дизельный двигатель мощностью 750 л.с. и автоматическую трансмиссию.
Защищённость экипажа и десанта, по данным «Рособоронэкспорта», обеспечивается за счёт бронированного корпуса V-образной формы, фильтровентиляционной установки и автоматизированной противопожарной системы.
«Бумеранг» обладает многоуровневой защитой от кинетических боеприпасов и взрывных устройств, которая может изменяться в зависимости от угрозы и потребности заказчика», — говорится на сайте компании.
В феврале в интервью в интервью агентству «Интерфакс» генеральный директор ВПК Александр Красовицкий заявил, что К-16 по праву относится к новому поколению бронетехники.
«В данном классе это принципиально новая машина, с высоким уровнем защиты. Кроме того, в конструкции использованы все современные достижения науки и техники, в эту машину, можно сказать, заложен прорыв инженерной мысли. При необходимости можно управлять машиной дистанционно, то есть информационно-управляющая система шасси поддерживает все функции роботизированного движения», — пояснил Красовицкий.
По его словам, для К-16 были разработаны новая система управления и трансмиссия. Кроме того, установила новые испытательные стенды и модернизировала весь производственный цикл.
В конце ноября на странице «Военно-промышленной компании» в Instagram было опубликовано заявление Красовицкого о том, что самые сложные детали для машин на шасси «Бумеранг» изготавливаются на 3D-принтере. Это позволяет значительно сократить расходы на изготовление опытных образцов техники.
В комментарии RT военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал, что машины на платформе «Бумеранг» заменят в войсках БТР-80 и БТР-82А, которые сейчас стоят на вооружении российской армии. По его словам, обе машины имеют «советскую родословную» и нуждаются в постепенной замене.
По словам эксперта, К-16 соответствует всем необходимым для своего класса стандартам защищённости. В конструкцию брони машины интегрированы элементы керамики и другие новейшие материалы, подчеркнул Хлопотов.
«В различных диапазонах»
Более вооружённым, чем К-16, вариантом бронетехники на базе «Бумеранга» является К-17. Новейшая БМП оснащена модулем «Бумеранг-БМ» с автоматической пушкой 2А42 калибра 30-мм и пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Д», которые установлены по бортам необитаемой башни.
По данным «Рособоронэкспорта», К-17 может применяться для транспортировки мотострелковых войск, спецназа и морской пехоты. Арсенал БМП позволяет оказывать огневую поддержку военнослужащим, уничтожая живую силу, легкобронированную и тяжёлую технику противника, а также низколетящие цели.
На сайте ВПК сообщается, что комплекс противотанкового вооружения может поражать объекты на дальности до 10 км. «Корнет-Д» способен бороться не только с наземными силами неприятеля, но и вести огонь по низколетящим самолётам, вертолётам и БПЛА.
Широкий боевой потенциал отличает и модуль «Бумеранг-БМ». Этот комплекс оснащается новой всесуточной автоматизированной системой управления огнём, которая выполняет одновременный поиск целей «в различных спектральных диапазонах» и способна обнаруживать замаскированные объекты противника с помощью оптического локатора.
При этом, по данным ВПК, К-17 обладает достойным уровнем защиты. На БМП установлены «средства снижения заметности машины, пассивная бронезащита, а также комплексы активной защиты и постановки помех».
Важным элементом электронной начинки К-17 являются бортовая информационно-управляющая система (БИУС), построенная по блочно-модульному принципу, и цифровые средства связи с возможностью обмена данных в режиме реального времени.
Кроме этого, в БМП располагается программно-технический комплекс, обеспечивающий интеграцию машины в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) и «работу в едином информационном пространстве боевого управления».
К числу достоинств своего детища специалисты ВПК относят высокие показатели подвижности К-17. Помимо БИУС, они обеспечиваются новой мощной и экономичной силовой установкой с автоматической коробкой передач, оригинальной трансмиссией, независимой торсионной подвеской колёс и водомётными движителями с механическим приводом.
В качестве двигателя на К-17 используется турбодизель ЯМЗ-780 максимальной мощность 750 л.с. Также в состав силовой установки входят система охлаждения и предпускового подогрева.
«Большой ресурс»
По информации «Рособоронэкспорта» машины, смонтированные на унифицированном шасси «Бумеранг», полностью отвечают современным и перспективным требованиям ведения боевых действий.
Платформа даёт возможность разгоняться по шоссе до 100 км/ч, по воде — до 10 км/ч. Масса бронетранспортёра составляет не более 27,6 т, боевой машины пехоты — не более 28,6 т.
В ВПК подчёркивают, что «Бумеранг» получил не имеющую в России аналогов компоновочную схему. Она обеспечивает эргономичное расположение десанта, оптимальное размещение оборудования и применение «дифференцированной модульной защиты».
«Модульность конструкции машины даёт возможность изменять состав конкретной машины семейства за счёт установки различных комплексов вооружения, систем активной и пассивной защиты в зависимости от назначения образца и требований заказчика», — говорится в материалах «Военно-промышленной компании».
В свою очередь, Алексей Хлопотов говорит, что одним из ключевых инновационных решений, реализованных в БТР и БМП, стало необитаемое боевое отделение. Такие машины, как полагает аналитик, подойдут прежде всего мотострелковым войскам.
В разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что бронемашины на шасси «Бумеранг» заметно усилят боевой потенциал мотострелковых войск благодаря дистанционно-управляемому вооружению и аппаратуре, позволяющей интегрировать К-16 и К-17 в ЕСУ ТЗ.
Также он считает, что в перспективе на шасси «Бумеранг» могут монтироваться новые типы машин для российской армии.
«Сейчас на государственные испытания пойдут БМП и БТР, но понятно, что на базе этой колёсной платформы могут быть созданы командно-штабные машины, машины инженерных войск, химических войск, войск связи», — резюмировал Мураховский.
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