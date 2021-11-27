Колёсное превосходство: чем уникальна российская бронетехника на платформе «Бумеранг»

Весной следующего года в России стартует государственный этап испытаний новейших боевых машин на базе платформы «Бумеранг», сообщил начальник 154-го военного представительства на Арзамасском машиностроительном заводе подполковник Юрий Чикин. Сегодня линейка бронетехники на шасси «Бумеранг» представлена БТР К-16 и БМП К-17. Машины имеют более высокие характеристики по защищённости, огневой мощи и подвижности, чем их предшественники — БТР-80 и БТР-82А. Как ожидают эксперты, перспективная бронетехника заметно усилит боевой потенциал мотострелковых войск РФ. Кроме того, по мнению аналитиков, в дальнейшем на шасси «Бумеранг» могут быть созданы новые типы машин для российской армии.

Государственные испытания новейших образцов бронетехники на базе средней унифицированной боевой платформы (УБП) «Бумеранг» планируется начать весной 2022 года. Об этом заявил начальник 154-го военного представительства на Арзамасском машиностроительном завода (АМЗ) подполковник Юрий Чикин. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте — апреле 2022 года», — сказал Чикин в ходе визита замминистра обороны РФ Алексея Криворучко на АМЗ.

Расположенный в Нижегородской области завод входит в контур ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК), который разрабатывает машины на УБП.

«Бумеранг» — восьмиколёсное шасси, на которое монтируются бронетранспортёр К-16 и бронемашина пехоты К-17. Эта техника в скором времени должна поступить на вооружение российской армии. Также Москва готова поставлять её своим партнёрам по линии военно-технического сотрудничества.

БТР и БМП на шасси «Бумеранг» во многом унифицированы, но отличаются по номенклатуре вооружения и ряду тактико-технических характеристик.

«Прорыв инженерной мысли»

К-16 предназначен для транспортировки, преодоления водных преград и поддержки огнём мотострелковых подразделений. В качестве основного вооружения машина использует пулемёт «Корд» калибра 12,7 мм.

По информации «Рособоронэкспорта», в бронетранспортёре реализована новая компоновочная схема, при которой органы управления находятся впереди слева, а моторно-трансмиссионное отделение — впереди справа. Боевой комплекс К-16 расположен в середине, отделение десанта — в кормовой части машины.

Машина на шасси «Бумеранг» (справа) на площадке АМЗ

© Министерство обороны РФ

Бронетранспортёр вмещает до 11 человек личного состава, посадка и высадка военнослужащих осуществляется через верхние люки, кормовую дверь или рампу. К преимуществам К-16 относят независимую подвеску, экономичный дизельный двигатель мощностью 750 л.с. и автоматическую трансмиссию.

Защищённость экипажа и десанта, по данным «Рособоронэкспорта», обеспечивается за счёт бронированного корпуса V-образной формы, фильтровентиляционной установки и автоматизированной противопожарной системы.

«Бумеранг» обладает многоуровневой защитой от кинетических боеприпасов и взрывных устройств, которая может изменяться в зависимости от угрозы и потребности заказчика», — говорится на сайте компании.

В феврале в интервью в интервью агентству «Интерфакс» генеральный директор ВПК Александр Красовицкий заявил, что К-16 по праву относится к новому поколению бронетехники.

«В данном классе это принципиально новая машина, с высоким уровнем защиты. Кроме того, в конструкции использованы все современные достижения науки и техники, в эту машину, можно сказать, заложен прорыв инженерной мысли. При необходимости можно управлять машиной дистанционно, то есть информационно-управляющая система шасси поддерживает все функции роботизированного движения», — пояснил Красовицкий.

По его словам, для К-16 были разработаны новая система управления и трансмиссия. Кроме того, установила новые испытательные стенды и модернизировала весь производственный цикл.

В конце ноября на странице «Военно-промышленной компании» в Instagram было опубликовано заявление Красовицкого о том, что самые сложные детали для машин на шасси «Бумеранг» изготавливаются на 3D-принтере. Это позволяет значительно сократить расходы на изготовление опытных образцов техники.

БТР-82А

Instagram

© ВПК

В комментарии RT военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал, что машины на платформе «Бумеранг» заменят в войсках БТР-80 и БТР-82А, которые сейчас стоят на вооружении российской армии. По его словам, обе машины имеют «советскую родословную» и нуждаются в постепенной замене.

«БТР-82А — достойная и весьма современная машина, но она создана на базе советской «восьмидесятки» (БТР-80. — RT). Между тем на современном театре боевых действий ужесточаются требования — прежде всего к уровню защиты экипажа и десанта», — пояснил Хлопотов.

По словам эксперта, К-16 соответствует всем необходимым для своего класса стандартам защищённости. В конструкцию брони машины интегрированы элементы керамики и другие новейшие материалы, подчеркнул Хлопотов.

«В различных диапазонах»

Более вооружённым, чем К-16, вариантом бронетехники на базе «Бумеранга» является К-17. Новейшая БМП оснащена модулем «Бумеранг-БМ» с автоматической пушкой 2А42 калибра 30-мм и пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Д», которые установлены по бортам необитаемой башни.

По данным «Рособоронэкспорта», К-17 может применяться для транспортировки мотострелковых войск, спецназа и морской пехоты. Арсенал БМП позволяет оказывать огневую поддержку военнослужащим, уничтожая живую силу, легкобронированную и тяжёлую технику противника, а также низколетящие цели.

На сайте ВПК сообщается, что комплекс противотанкового вооружения может поражать объекты на дальности до 10 км. «Корнет-Д» способен бороться не только с наземными силами неприятеля, но и вести огонь по низколетящим самолётам, вертолётам и БПЛА.

Широкий боевой потенциал отличает и модуль «Бумеранг-БМ». Этот комплекс оснащается новой всесуточной автоматизированной системой управления огнём, которая выполняет одновременный поиск целей «в различных спектральных диапазонах» и способна обнаруживать замаскированные объекты противника с помощью оптического локатора.

При этом, по данным ВПК, К-17 обладает достойным уровнем защиты. На БМП установлены «средства снижения заметности машины, пассивная бронезащита, а также комплексы активной защиты и постановки помех».

Важным элементом электронной начинки К-17 являются бортовая информационно-управляющая система (БИУС), построенная по блочно-модульному принципу, и цифровые средства связи с возможностью обмена данных в режиме реального времени.

Кроме этого, в БМП располагается программно-технический комплекс, обеспечивающий интеграцию машины в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) и «работу в едином информационном пространстве боевого управления».

БМП К-17 «Бумеранг»

РИА Новости

© Илья Питалев

К числу достоинств своего детища специалисты ВПК относят высокие показатели подвижности К-17. Помимо БИУС, они обеспечиваются новой мощной и экономичной силовой установкой с автоматической коробкой передач, оригинальной трансмиссией, независимой торсионной подвеской колёс и водомётными движителями с механическим приводом.

В качестве двигателя на К-17 используется турбодизель ЯМЗ-780 максимальной мощность 750 л.с. Также в состав силовой установки входят система охлаждения и предпускового подогрева.

«Большой ресурс»

По информации «Рособоронэкспорта» машины, смонтированные на унифицированном шасси «Бумеранг», полностью отвечают современным и перспективным требованиям ведения боевых действий.

Платформа даёт возможность разгоняться по шоссе до 100 км/ч, по воде — до 10 км/ч. Масса бронетранспортёра составляет не более 27,6 т, боевой машины пехоты — не более 28,6 т.

В ВПК подчёркивают, что «Бумеранг» получил не имеющую в России аналогов компоновочную схему. Она обеспечивает эргономичное расположение десанта, оптимальное размещение оборудования и применение «дифференцированной модульной защиты».

«Модульность конструкции машины даёт возможность изменять состав конкретной машины семейства за счёт установки различных комплексов вооружения, систем активной и пассивной защиты в зависимости от назначения образца и требований заказчика», — говорится в материалах «Военно-промышленной компании».

В свою очередь, Алексей Хлопотов говорит, что одним из ключевых инновационных решений, реализованных в БТР и БМП, стало необитаемое боевое отделение. Такие машины, как полагает аналитик, подойдут прежде всего мотострелковым войскам.

«В платформу «Бумеранг» заложены очень высокие показатели подвижности и проходимости, хотя К-16 и К-17 существенно тяжелее своих предшественников из-за большего объёма брони. При этом по ходовым качествам и плавучести перспективные БТР и БМП однозначно превосходят западные колёсные машины», — подчеркнул Хлопотов.

К-17 «Бумеранг»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

В разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что бронемашины на шасси «Бумеранг» заметно усилят боевой потенциал мотострелковых войск благодаря дистанционно-управляемому вооружению и аппаратуре, позволяющей интегрировать К-16 и К-17 в ЕСУ ТЗ.

«Бумеранг» должен стать основной платформой российских мотострелковых подразделений. Машина — плавающая, поэтому она обеспечивает эффективное преодоление водных преград, а колёсная база даёт большой ресурс по сравнению с гусеничной техникой и высокие темпы марша», — пояснил Мураховский.

Также он считает, что в перспективе на шасси «Бумеранг» могут монтироваться новые типы машин для российской армии.

«Сейчас на государственные испытания пойдут БМП и БТР, но понятно, что на базе этой колёсной платформы могут быть созданы командно-штабные машины, машины инженерных войск, химических войск, войск связи», — резюмировал Мураховский.