«Колёса правосудия» против России: На Украине придумали новый план возврата Крыма

Автор:

Курганов Дмитрий

Новый план Киева

Украинские власти продолжают мечтать о возвращении Крыма. Вроде бы и понимают, что Кремль как отказывался обсуждать эту тему, называя её закрытой, так и будет отказываться впредь. Тем не менее, постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Сегодня» заявил, что в Киеве рассматривают возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе полуострова.

По его мнению, в новый формат могут войти европейские страны, а также США и почему-то Турция. В зависимости от состава участников он может получить название «Будапешт +» или «Нормандия +», поскольку «эти страны гарантировали безопасность Украины» или уже включились в решение конфликта в Донбассе.

Журналист поинтересовался у Кориневича, в каком формате тот видит дискуссии по вопросу о возвращении Крыма, на что получил уклончивый ответ. Мол, какого-то одного рецепта нет, надо обсуждать. И вообще, всё очень сложно, поскольку Россия категорически отказывается переговоры. По мнению постпреда Зеленского, именно по этой причине до сих пор такой площадки так и не было создано. Украинская сторона считает, что «организовать такой формат переговоров на первых порах можно и без участия России».

А. Кориневич. Фото: www.globallookpress.com

«Колёса правосудия»

Кориневич отметил, что Крым всегда должен присутствовать в международной повестке, и одних резолюций Генассамблеи ООН, ПАСЕ и других организаций в поддержку позиции Украины в вопросе принадлежности спорного полуострова тут мало. Он выразил уверенность, что международное право в данном вопросе на стороне Киева, и напомнил о таком понятии, как «колёса правосудия», которые, правда, не очень быстрые. Представитель Зеленского в Крыму также отметил, что европейские «партнёры» Украины и вообще международное сообщество не захотят менять «правила игры», а поэтому должны соответствующим образом отреагировать на инициативу Киева. «Хорошо, что Украина начала эту правовую битву», — сказал Кориневич.

Также он напомнил о том, что нужно обязательно вводить санкции (и следить за их выполнением) против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, возведению которого Украина не могла помешать.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению Кориневича, необходимо на каждый новый этап «милитаризации Крыма» отвечать «санкциями и другими способами». В ходе всего интервью представитель Зеленского настаивал на том, что действия России на полуострове, включая размещение различного вооружения, несут угрозы безопасности как минимум Европы.

На самом деле, ничего нового сказано не было. И в этом вся украинская дипломатия. Пять лет пугать Россию санкциями, с которыми она, пусть и с переменным успехом, но всё же справляется. Пять лет грезить о возвращении Крыма, перекрывать жителям полуострова поставки воды и электричества и заявлять о том, что «государство-оккупант» нарушает там права человека.

Пустые слова

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что команде Зеленского следовало бы лучше задуматься о том, как вывести Украину из кризиса и закончить войну в Донбассе, а не лезть во внутренние дела России. По мнению политика, заокеанские кураторы требуют от Киева продолжать «поползновения» в сторону Крыма, вот те и следуют указаниям «друзей из США». Черняк напомнил, что жители полуострова сами выбрали Россию на референдуме пять лет назад, а президенту Украины пора прекратить заниматься ерундой.

А. Черняк. Фото: www.globallookpress.com

Депутата Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что на протяжении всего времени после судьбоносного для полуострова голосования украинские политики и чиновники озвучивали какие-то планы по возвращению территории, однако на практике это лишь «пустые слова и имитация деятельности». «Всё это будет оставаться на бумаге и в больных головах украинских чиновников», – сказал Ганжара в интервью «КП-Крым».

Украинские власти продолжают заявлять, что гражданам Незалежной нет никакого смысла ехать на «временно оккупированный» полуостров, однако поток на границе только растёт. В июне в среднем за сутки в Крым из Украины въезжали 9080 человек, а по состоянию на 26 июля это уже 11300 человек в сутки. Более 250 тысяч украинцев отдохнули на полуострове в 2019 году, а всего число туристов в регионе превысило три миллиона человек. На сайте президента Украины даже появились петиции с призывом возобновить железнодорожное сообщение с Россией, а также авиаперевозки между двумя странами. Руководитель Росавиации Александр Нерадько уже отметил готовность к полноформатным переговорам с украинской администрацией по вопросам авиасообщения.

Донести позицию Украины через ТВ

А ещё на Украине решили «бороться за умы» жителей Крыма и Донбасса. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко анонсировал создание русскоязычного канала, который будет преследовать именно такую цель. По его словам, канал сможет смотреть русскоязычное население по всему миру. Тимошенко также не исключил, что канал может получить государственный статус, хотя на данный момент уже ведутся переговоры с несколькими частными каналами на предмет предоставления ими «самого классного контента». По мнению представителя администрации президента, новый канал способен сыграть важную роль в судьбе Украины и даже всего мира.

Историк и писатель Армен Гаспарян обратил внимание на то, что на самой Украине при нынешнем законодательстве такому каналу может и не найтись эфирного времени.

Замглавы Офиса президента Украины Тимошенко: создадим всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой



Маленькое но: на Украине это ТВ показывать будет нельзя, ибо ввели 90% квоту на украинский язык на ТВ и радио



Какая досада :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 29 июля 2019 г.

В Сети также шутят, что одним из ведущих канала будет Виталий Кличко, показывать будут «Сватов» и программы «Квартала 95». В общем, ничего нового.

- Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы». Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева.



Норм, и Кличко ведущим. — Kolyasnikov Sergey (@Zergulio) 29 июля 2019 г.

Также интернет-пользователи вспомнили, что при Порошенко уже создавался канал «Украина Тудей», однако вскоре был закрыт. На Кубани уже напряглись, наверное.

Подводя итог, можно отметить, что при Зеленском, как и при его предшественнике, уделяется внимание каким угодно проблемам, только не насущным. Ситуация в Донбассе – это, конечно, важно, только вот даже перемирие не продержалось и суток. Состояние экономики, цены на газ, тарифы ЖКХ, благосостояние – это всё украинцам вроде как неинтересно. Им нужно постоянно подсовывать Россию в виде агрессора, по другому никак.