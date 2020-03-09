Колыбель гигантов

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Распоряжением правительства Российской Федерации от 28.10.2019 № 2553-р утверждена стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года. Согласно утвержденной стратегии, в судостроительной промышленности основную проблему создает дефицит построечных и спусковых сооружений для серийного производства крупнотоннажных кораблей и судов, что оказывает существенное влияние на сроки их строительства. Лишь несколько отечественных верфей способны строить гражданские суда длиной более 170 метров.



На базе предприятий АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» ПАО «НК «Роснефть» совместно с АО «Газпромбанк» и АО «Роснефтегаз» в городе Большой Камень создается уникальный судостроительный комплекс «Звезда» и активно реализуется программа создания судостроительного кластера на Дальнем Востоке России.







Затраты на строительство верфи, предназначенной для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, специальных судов и других видов морской техники, оцениваются в 202 млрд. руб.



Рядом с новой верфью для производства судовых компонентов формируется промышленная группа предприятий. С иностранными компаниями созданы совместные предприятия с целью приобретения компетенций и последующей локализации производств на территории России. В настоящее время введены в эксплуатацию и функционируют объекты первой очереди верфи: открытый тяжелый достроечный стапель, блок корпусных производств, цех сборки блоков, цех насыщения и модульной сборки, трубообрабатывающий и механомонтажный цехи, окрасочные камеры, завод винто-рулевых колонок. На открытом тяжелом достроечном стапеле установлен построенный в Китае 110-метровый козловый кран «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, который способен перемещать готовые блоки в корпус судна, и два его меньших собрата — козловых крана грузоподъемностью 320 тонн. Следует отметить, что ни одна отечественная верфь не имеет козловых кранов грузоподъемностью свыше 500 тонн.



























Среди строящихся объектов второй очереди особое место занимает сухой док. Его размеры: 485×114×15. Аналогичного сухого дока на территории Российской Федерации не имеется. Генеральным подрядчиком по строительству сухого дока является китайская строительная корпорация China Communications Construction Company Limited. На преддоковой площадке смонтирован второй кран козловый кран «Голиаф», уже двухбалочный, на котором завершаются пуско-наладочные работы.























В настоящее время на верфи ведутся работы по бетонированию стен и сервисных галерей сухого дока, отсыпке искусственных земельных участков, строительству грузовых и достроечных набережных, а также складов достроечных и вспомогательных цехов. Ведется строительство батопорта — специального затвора, устанавливающегося для изоляции внутренней части сухого дока от морской воды.



Производственная программа судостроительного комплекса «Звезда» разработана до 2035 года и насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов. 39 судов на сегодняшний день заказано. При этом основную загрузку верфи обеспечивает ПАО «НК «Роснефть», разместившая заказ на 28 судов.



В феврале 2020 года судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для пятого по счету крупнотоннажного танкера типа Aframax (Average Freight Rate Assessment) дедвейтом 114 тыс. тонн. Длина танкера составит 250 метров, ширина — 44 метра. Работать танкер будет на мазутном, дизельном топливе и сжиженном газе. Создание подобных высокотехнологичных судов на отечественной верфи необходимо для возрождения индустриального и транспортного потенциала России.



Танкер «Санкт-Петербург» (первый из серии «Афрамаксов») планируется спустить на воду в 2020 году. Так как строительство на верфи не завершено и полный производственный цикл не отработан, компетенции в полном объеме не приобретены, танкер «Санкт-Петербург» практически полностью (за исключением небольшого носового блока корпуса) построен в Южной Корее компанией Hyundai Heavy Industries и с помощью построенного в Китае плавучего транспортно-передаточного дока грузоподъемностью 40000 тонн поднят на открытый стапель верфи. Носовой блок собран на судостроительном комплексе «Звезда» из отдельных секций, которые также были изготовлены в Южной Корее и впоследствии доставлены в Большой Камень. После стыковки носового блока с остальной частью судна танкер будет спущен на воду.



По мере открытия новых цехов будет увеличиваться локализация и нарабатываться компетенция, будут подготовлены и обучены на верфях Южной Кореи новые кадры, увеличена доля самостоятельно производимых работ, отлажены производственные цепочки.



В настоящее время численность работников судостроительного комплекса «Звезда» достигла 3500 человек. По окончании строительства верфи число работников должно увеличиться до 7500 человек. В будущем на российском Дальнем Востоке появится отрасль тяжелого гражданского судостроения. Распоряжением правительства Российской Федерации от 28.10.2019 № 2553-р утверждена стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года. Согласно утвержденной стратегии, в судостроительной промышленности основную проблему создает дефицит построечных и спусковых сооружений для серийного производства крупнотоннажных кораблей и судов, что оказывает существенное влияние на сроки их строительства. Лишь несколько отечественных верфей способны строить гражданские суда длиной более 170 метров.На базе предприятий АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» ПАО «НК «Роснефть» совместно с АО «Газпромбанк» и АО «Роснефтегаз» в городе Большой Камень создается уникальный судостроительный комплекс «Звезда» и активно реализуется программа создания судостроительного кластера на Дальнем Востоке России.Затраты на строительство верфи, предназначенной для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, специальных судов и других видов морской техники, оцениваются в 202 млрд. руб.Рядом с новой верфью для производства судовых компонентов формируется промышленная группа предприятий. С иностранными компаниями созданы совместные предприятия с целью приобретения компетенций и последующей локализации производств на территории России. В настоящее время введены в эксплуатацию и функционируют объекты первой очереди верфи: открытый тяжелый достроечный стапель, блок корпусных производств, цех сборки блоков, цех насыщения и модульной сборки, трубообрабатывающий и механомонтажный цехи, окрасочные камеры, завод винто-рулевых колонок. На открытом тяжелом достроечном стапеле установлен построенный в Китае 110-метровый козловый кран «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, который способен перемещать готовые блоки в корпус судна, и два его меньших собрата — козловых крана грузоподъемностью 320 тонн. Следует отметить, что ни одна отечественная верфь не имеет козловых кранов грузоподъемностью свыше 500 тонн.Среди строящихся объектов второй очереди особое место занимает сухой док. Его размеры: 485×114×15. Аналогичного сухого дока на территории Российской Федерации не имеется. Генеральным подрядчиком по строительству сухого дока является китайская строительная корпорация China Communications Construction Company Limited. На преддоковой площадке смонтирован второй кран козловый кран «Голиаф», уже двухбалочный, на котором завершаются пуско-наладочные работы.В настоящее время на верфи ведутся работы по бетонированию стен и сервисных галерей сухого дока, отсыпке искусственных земельных участков, строительству грузовых и достроечных набережных, а также складов достроечных и вспомогательных цехов. Ведется строительство батопорта — специального затвора, устанавливающегося для изоляции внутренней части сухого дока от морской воды.Производственная программа судостроительного комплекса «Звезда» разработана до 2035 года и насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов. 39 судов на сегодняшний день заказано. При этом основную загрузку верфи обеспечивает ПАО «НК «Роснефть», разместившая заказ на 28 судов.В феврале 2020 года судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для пятого по счету крупнотоннажного танкера типа Aframax (Average Freight Rate Assessment) дедвейтом 114 тыс. тонн. Длина танкера составит 250 метров, ширина — 44 метра. Работать танкер будет на мазутном, дизельном топливе и сжиженном газе. Создание подобных высокотехнологичных судов на отечественной верфи необходимо для возрождения индустриального и транспортного потенциала России.Танкер «Санкт-Петербург» (первый из серии «Афрамаксов») планируется спустить на воду в 2020 году. Так как строительство на верфи не завершено и полный производственный цикл не отработан, компетенции в полном объеме не приобретены, танкер «Санкт-Петербург» практически полностью (за исключением небольшого носового блока корпуса) построен в Южной Корее компанией Hyundai Heavy Industries и с помощью построенного в Китае плавучего транспортно-передаточного дока грузоподъемностью 40000 тонн поднят на открытый стапель верфи. Носовой блок собран на судостроительном комплексе «Звезда» из отдельных секций, которые также были изготовлены в Южной Корее и впоследствии доставлены в Большой Камень. После стыковки носового блока с остальной частью судна танкер будет спущен на воду.По мере открытия новых цехов будет увеличиваться локализация и нарабатываться компетенция, будут подготовлены и обучены на верфях Южной Кореи новые кадры, увеличена доля самостоятельно производимых работ, отлажены производственные цепочки.В настоящее время численность работников судостроительного комплекса «Звезда» достигла 3500 человек. По окончании строительства верфи число работников должно увеличиться до 7500 человек. В будущем на российском Дальнем Востоке появится отрасль тяжелого гражданского судостроения. Аристарх Людвигович Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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