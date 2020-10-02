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«Коля, мы все заберем!» Гео Лерос опубликовал новый компромат на своих зе-коллег

02 октября 2020, 14:05  •  54 • Украина

То, чего так опасались «Слуги народа» перед местными выборами, все-таки случилось: Гео Лерос таки слил в сеть аудизаписи разговоров заместителя фракции «Слуга народа» Николая Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого. Оба политика, не стесняясь, обсуждают теневые схемы и публичную дискредитацию своих оппонентов.

«Коля, мы все заберем!», - говорит Комарницкий по телефону с несостоявшимся кандидатом в мэры столицы.

Далее слышно следующее: «Такого у меня не было. Чтобы какая-то собака посмотрела в нашу сторону, а мы по углам разбежались. Никогда. Просто никогда. Ну им с нами не повезло, братец... Они не тех кусают. Все, Коль. Все заберем. Вот ты посмотришь».

По словам Комарницкого, «при нашей власти это все украдено». Далее экс-депутат Киевсовета говорит, что: «Хорошо, что мы с тобой еще из того времени, да?.. Не, ну смотри, слава Богу, что наш с нами. Потому что я переживал, чтобы он не начал там, знаешь...»

Вероятно он имел в виду главу Офиса президента Андрея Ермака. Напомним, что Николай Тищенко, которым, кстати, хотят заменить Фоикна в переговорной группе по Донбассу, является кумом главы ОП.

Другой телефонный разговор бывший соратник Черновецкого (экс-мэр Киева) ведет уже с одним из народных депутатов - о создании группы внутри фракции «Слуга народа». Это явно подкоп под монолитность «СН».

«Ты не понял, там кипишь,.. этого дела, оно долетело туда до Первого, слава Богу... Андрей включился», – рассказал он.

Очевидно, что очередной скандал еще ниже опустит рейтинги партии власти перед выборами, а в стане «зеленых» обострятся внутривидовые разборки. По инсайдерским каналам пришла информация о том, что против «разоблачителя» Гео Лероса проплатили масштабную «минусовую» кампанию в СМИ и соцсетях. Сейчас его начнут «мочить» за связи с «серым кардиналом» Киева, застройщиком Вадимом Столаром, который якобы и сливает Леросу компромат.

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