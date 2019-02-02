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Колумбийский «разрушитель», украинский защитник и звезда из Ирана: как «Зенит» усилился к Лиге Европы в межсезонье
02 февраля 2019, 19:54 • 76 • Украина
Через десять дней «Зенит» первым из российских клубов откроет вторую половину сезона-2018/19. Клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Фенербахче» в Лиге Европы. В межсезонье команда Сергея Семака была весьма активна на трансферном рынке и приобрела несколько интересных игроков, способных усилить состав. Вместо Леандро Паредеса, отправившегося покорять ПСЖ, в «Зенит» пришли качественный опорник Вильмар Барриос, украинский защитник Ярослав Ракицкий и звезда «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун. Клуб также включил в заявку на Лигу Европы Александра Кокорина, в освобождение которого команда продолжает верить.
Ярослав Ракицкий и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак РИА Новости © Сергей Михайличенко
Самую впечатляющую трансферную кампанию нынешнего зимнего межсезонья в РПЛ провёл «Зенит». Конечно, болельщикам также запомнятся интересные приобретения «Спартака», который, в свою очередь, раздавал игроков «Крыльям Советов» и «Ростову». Но именно петербуржцы тратились активнее других команд и получили самое солидное, как минимум на бумаге, усиление ко второй половине сезона. А начнётся она раньше, чем у других российских клубов — уже 12 февраля состоится матч 1/16 Лиги Европы с «Фенербахче».
Основную денежную массу «Зениту» принесла продажа Леандро Паредеса в ПСЖ за €47 млн. Его уход можно оценивать двояко. Уже не раз отмечалось, что если петербуржцы выгодно отдавали своего игрока, то на его позиции тут же возникали проблемы. Так было в случае с Халком, Акселем Витселем и Эсекьелем Гараем. Паредес был отличным исполнителем стандартов и распасовщиком, способным начинать атаку одной передачей со своей половины поля.
При этом аргентинец часто заслуживал критику за то, что мало уделял время обороне, при том что Сергей Семак видел в нём в первую очередь опорника. В связке с Кристианом Нобоа Паредес ещё не вызывал вопросов, но довольно рано эквадорец получил тяжёлую травму. Аргентинцу пришлось то в одиночку, то с кем-то ещё проявлять свои оборонительные качества, и они оказались не на должном уровне. Болельщики могли даже обвинять его в лени из-за нежелания бороться за ускользающий за спину мяч.
На место Паредеса в последние дни перед закрытием трансферного окна пришёл колумбиец Вильмар Барриос, игравший в «Бока Хуниорс». Впрочем, 24-летнего опорника нельзя назвать точной копией обживающегося в Париже аргентинца. Формально они делят на поле одну позицию, но при этом Барриос делает акцент именно на обороне. Его сильной стороной является срывы чужих атак, причём он одинаково хорош и в перехватах, и в отборе. Колумбиец не стесняется фолить и в этом плане напоминает Понтуса Вернблума, ставшего в некотором роде легендой ЦСКА.
Но по матчам в чемпионате Аргентины можно заметить, что у Барриоса есть и один существенный минус. По сравнению с Паредесом атакующими действиями он не блещет. Колумбиец только разрушает игру соперника, но не дополняет наступление своей команды. Два латиноамериканца хорошо бы могли смотреться в связке, но её не будет. Так что Барриосу придётся искать нового напарника в «Зените», который будет за него играть с мячом. Возможно, что их будет сразу два — в «Бока Хуниорс» колумбиец раскрывался при игре по схеме 4-3-3. Нехватки созидательных фланговых полузащитников в «Зените» нет, так что Барриосу придётся только точно отдавать им пас после очередной сорванной атаки противника.
Напрашивается переход на новую схему, но совсем другую, и из-за прихода Ярослава Ракицкого. Парадоксально, но его атакующие качества даже можно оценить лучше, чем у Барриоса. Украинский защитник, отыгравший всю жизнь за донецкий «Шахтёр», славится длинным пасом, причём с обеих ног. На его позиции у «Зенита» есть много хороших исполнителей: Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Луиш Нету. Но среди них никто не отличается таким видением поля, как Ракицкий.
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