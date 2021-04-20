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Колумбийские истребители "отпугнули" Ил-96 от границы

20 апреля 2021, 01:00  •  25 • В мире
В Колумбии заявили, что были вынуждены поднять истребители для перехвата самолёта Ил-96-400ВПУ, летевшего из Москвы.
Самолёт Ил-96-400ВПУ, следовавший из Москвы, "отпугнули" при подлёте к границам Колумбии. Как сообщили в Минобороны южноамериканской страны, для перехвата воздушного судна были подняты истребители.
Отмечается, что самолёт был перехвачен на входе в воздушное пространство страны.
По сообщению министерства, вылетевшие на перехват истребители Kfir потребовали от "русского гостя" покинуть границы страны. "Российский государственный самолёт исполнил распоряжение", - отмечается в сообщении.
При этом, уточнили в Колумбии, разрешение на пролёт самолёта через воздушное пространство Колумбии было, однако проблемы возникли из-за координат входа.
Так, действительные координаты входа в воздушное пространство страны отличались от заявленных, передаёт "РИА Новости".

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