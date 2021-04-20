Колумбийские истребители "отпугнули" Ил-96 от границы

В Колумбии заявили, что были вынуждены поднять истребители для перехвата самолёта Ил-96-400ВПУ, летевшего из Москвы.

Самолёт Ил-96-400ВПУ, следовавший из Москвы, "отпугнули" при подлёте к границам Колумбии. Как сообщили в Минобороны южноамериканской страны, для перехвата воздушного судна были подняты истребители.

Отмечается, что самолёт был перехвачен на входе в воздушное пространство страны.

По сообщению министерства, вылетевшие на перехват истребители Kfir потребовали от "русского гостя" покинуть границы страны. "Российский государственный самолёт исполнил распоряжение", - отмечается в сообщении.

При этом, уточнили в Колумбии, разрешение на пролёт самолёта через воздушное пространство Колумбии было, однако проблемы возникли из-за координат входа.

Так, действительные координаты входа в воздушное пространство страны отличались от заявленных, передаёт "РИА Новости".