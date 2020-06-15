Колумба утопили в озере: Погромщики США копируют украинскую "десоветизацию"

Автор:

Самитова Аля

То, что мир увидел за последние недели, заставило забыть беспокойство, вызванное пандемией коронавируса: западная "демократия" решительно отрекается от своей истории, "отряхивая её прах со своих ног".

Убийство темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским в ходе задержания (а может быть, смерть от остановки сердца в результате приёма ударной дозы наркотиков, обнаруженных во время аутопсии его тела), спровоцировало в США акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, столкновения с полицией и откровенные грабежи. Так в жизни Соединённых Штатов была открыта "новая страница истории".

Грандиозному спектаклю, в который в США превратили похороны "лучшего из своих сынов", могли бы позавидовать президенты и венценосные особы: золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и не меньше коленопреклонённых.

Cенаторы-демократы почти девять минут стояли, преклонив одно колено, с вдумчивым выражением лиц. Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS/TASS

Даже на Капитолийском холме и то провели "минутку скорби": сенаторы-демократы почти девять минут (ровно столько, сколько полицейский давил на шею Флойда) стояли, преклонив одно колено, с вдумчивым выражением лиц. Престарелая трампоненавистница Пелоси, правда, потом не смогла самостоятельно подняться на ноги, но какое это имеет значение – ритуальное действо было исполнено.

Покаяние? Политика, ничего более

Интересный момент: многие из нас увидели в массовых акциях коленопреклонения унижение полицейских, политиков и простых граждан с белой кожей перед афроамериканским населением США, что на самом деле таковым не являлось. В сегодняшней американской традиции "taking the knee" ("вставание на колено") представляет собой жест презрения к флагу США и, по сути, ко всей государственной системе. Это часто демонстрировали темнокожие игроки в американский футбол (причём весьма высокооплачиваемые) во время исполнения гимна страны.

Последние события придали этому жесту ещё и новый смысл – "солидарность с теми, кто против Трампа, республиканцев и против всего того, что им кажется проявлением расизма". По сути, о покаянии речь не идёт вообще, зато политического подтекста – сколько угодно. Что и продемонстрировали демократы в Капитолии.

Исполнил ритуал, опустившись на оба колена, даже противник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден. Конечно, сделано это было на камеру, благодаря чему симпатии части афроамериканского электората он на себя успешно перетянул. Насколько это ему поможет – вопрос уже другой.

Точно так же до него театрально, на камеру, рыдал, вцепившись в золотой гроб Флойда, мэр Миннеаполиса, где во время попытки задержания и был убит афроамериканец.

Грандиозному спектаклю, в который в США превратили похороны "лучшего из своих сынов", могли бы позавидовать президенты и венценосные особы. Фото: David J. Phillip//Keystone Press Agency/GlobalLookPress.

Среди всей этой вакханалии "флойдизма" все словно бы и подзабыли, что "новый национальный герой", которого некоторые совсем уж экзальтированные скорбящие были готовы объявить "мессией", на самом деле – обычный грабитель и наркоман с многолетним стажем, судимый за вооружённые разбои, не погнушавшийся во время одного из них приставить пистолет к животу беременной женщины.

Историю США "уносит ветром"

Флойда закопали, а "истовая борьба с расизмом" под лозунгом Black Lives Matter стала перерастать в нечто совершенно иное – в требование вымарать из истории страны огромные, пусть и не самые "правильные" страницы. Вихрем "революции антирасизма" ожидаемо смело классику Голливуда – культовый фильм "Унесённые ветром", который онлайн-платформа HBO удалила из своей фильмотеки из-за "романтизации рабства" и "демонстрации стереотипов", болезненных для цветного населения Америки.

Снова увидеть знаменитую ленту зрители смогут только после того, как её, видимо, тщательно покромсают на монтажном столе и добавят разъяснения о том, что показанное на экране – неправильно. Преображать картину будет обладатель "Оскара" и отличного "расового чутья" сценарист Джон Ридли. И если три года назад за фильм вступилась темнокожая актриса Вупи Голдберг, то теперь, видимо, сделать это уже некому. Поэтому на платформе HBO зрители смогут увидеть теперь только "расово правильный" вариант фильма.

Жертвы борьбы с расизмом на экране

Пал жертвой "политкорректности" детективно-комедийный зомби-хоррор "Прочь", с огромной долей иронии раскрывающий скрытый расизм в США, но теперь переставший считаться остроумным фильмом – сегодня он тоже стал "расистским". Как и оскароносная лента Netflix "Прислуга", в которой спустя десять лет после первого показа неожиданно тоже нашли "стереотипы об афроамериканцах".

Из-за обилия "расистских шуток" BBC пришлось удалить из каталогов ситком Little Britain. Конечно, критиковали его и раньше, но сейчас, как заявил в беседе с журналистом британского издания Independent представитель BBC, "времена сильно изменились".

Однако всё это "мелочи" по сравнению с очередной волной "войны с памятниками", которая накрыла Америку в третий за последние пять лет (и возможно, уже последний) раз. Снос памятников и монументов прошлого одобрялся Вашингтоном в других странах, куда США экспортировали свою "демократию". Ярким примером тому стал "памятникопад" на Украине, который проходил в рамках объявленной в стране "десоветизации". Рано или поздно, но всё это должно было вернуться обратно на родину "цветных революций", и теперь пересмотр истории начался уже в самих Соединённых Штатах.

С мёртвыми бороться проще?

Первая волна "конфедератопада" началась еще в 2015 году, после того как в городе Чарльстон, в африканской методической епископальной церкви произошёл расстрел прихожан. Бойню тогда устроил 21-летний сторонник Конфедерации. В результате этого расстрела погибли девять человек.

Памятники знаменитому генералу армии Юга генералу Роберту Ли – под постоянной угрозой. Фото: Go Nakamura/GlobalLookPress

Под горячую руку возмущённых масс, требовавших "расового равенства", в штатах Техас, Миссури, Кентукки, Флорида, Луизиана и Мэриленд попали многие исторические персонажи, после "пересмотра" ставшие "гонителями чернокожих" и "кровавыми рабовладельцами". Пострадали тогда даже памятники и монументы, которые были установлены в честь простых американских солдат, как это случилось в городе Гейнсвилл (штат Флорида). Здесь толпа расправилась с монументом, установленным в честь неизвестного солдата "старины Джона".

В ряде случаев решения о сносе памятников принимали местные власти, а порой подобные дела рассматривались в судах. Флаг Конфедерации был запрещён, в Вирджинии вышло распоряжение заменить все автомобильные номера с изображением этого ненавистного флага, а среди тех исторических деятелей, памятники которым были снесены с постаментов в Новом Орлеане, оказались знаменитый генерал армии Юга Роберт Ли и президент Конфедерации Джефферсон Дэвис.

Что бы они делали без России?

Вторая волна "конфедератопада" случилась уже в 2017 году после известных событий в Шарлотсвилле, произошедших во время демонтажа ещё одного памятника генералу Роберту Ли. На митинг противников демонтажа скульптуры пришли представители ультраправых организаций, в том числе неонацисты и "Ку-клукс-клан".

Естественно, что не смолчали и левые, и местные афроамериканцы, что спровоцировало массовые беспорядки, во время которых в толпу митингующих противников Конфедерации въехал на автомобиле один из неонацистов, в результате погибла 32-летняя женщина, а 19 человек получили различные ранения.

Не вызвало удивления то, что в беспорядках, произошедших только в городе, управляемом демократами, в конечном итоге обвинили… Россию. Нет, поначалу виновным оказались "Гитлер в Белом доме" и его "фашистские" и "расистские" сторонники. Но этого было мало, поэтому в самый разгар "Рашагейта" вспомнили о "главном враге" Америки. По словам конгрессмена от штата Вирджиния Томаса Гаррета, о роли Москвы в этих беспорядках якобы говорил в то время глава ФБР. Объяснялось всё просто: России необходимо "подорвать веру американцев в принципы западной демократии".

"Давайте избавимся от горы Рашмор"

Столкновения между крайне правыми и крайне левыми в Шарлотсвилле и положило начало новой волне "конфедератопада". Активисты опять заговорили о том, что "памятники известным белым мужчинам создают угрозу прогрессу", поэтому борьба с ними – дело остро необходимое, иначе "двигаться вперёд нельзя". И пока Трамп, осторожно осуждая такие тенденции, назвал их "движением по скользкому склону", некоторые алармисты уже замахнулись на монумент отцам-основателям США.

18-метровый монумент отцам-основателям на горе Рашмор у кого-то тоже "вызывает отвращение". Фото: John Marshall/GlonalLookPress

Крайне правые сайты, такие как Daily Caller, были полны публикациями, призывающими: "пришло время взорвать гору Рашмор", чтобы "прекратить поклонение рабовладельческим иконам", таким как Джордж Вашингтон, который тоже был "соучастником ужасных злодеяний". И хотя сам 18-метровый монумент отцам-основателям на горе Рашмор, созданный при помощи взрывчатки и отбойных молотков, – это безусловное свидетельство способности человека "покорить природу", он всё равно "вызывает отвращение".

Первый президент США тоже считается врагом темнокожего населения Америки: ведь он был рабовладельцем. Пока памятники отцу-основателю ещё не сносят, зато ведут борьбу с памятью о нём другими способами. Так, в прошлом году городской совет по образованию Сан-Франциско решил скрыть фрески из цикла "Жизнь Джорджа Вашингтона" нарисованные на стенах местной школы имени первого президента США в середине 30-х годов прошлого века русским художником Виктором Арнаутовым.

Подобного решения представители меньшинств добивались десятилетиями, ведь на фресках первый американский президент изображён вместе с темнокожими рабами, у его ног распростерто тело убитого колонизаторами индейца. Городские власти не пожалели выделить из бюджета Сан-Франциско 850 тысяч долларов, чтобы закрасить противоречивые изображения.

"Оскорбление идеалов демократии"

И вот третья волна борьбы с памятниками и с символами Конфедерации. Под лозунгом "Жизнь чёрных важна" фактически снова уничтожается память о прошлом. До недавнего времени в США в общей сложности было более 13 тысяч памятников, мемориальных табличек, улиц и школ, названных в честь конфедератов. Так что "работы" у варваров – непочатый край. А тут еще Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США, написала обращение, в котором призвала демонтировать 11 статуй конфедератов в здании Капитолия.

"Холлы Конгресса являются сердцем демократии. Статуи должны воплощать наши высшие идеалы того, кем мы являемся и кем стремимся быть как страна. Статуи тех, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма, являются оскорблением этих идеалов. Статуи должны быть убраны", – говорится в тексте обращения.

"Начать с того, с чего всё начиналось"

Гражданская война между Севером и Югом – огромная и довольно противоречивая страница в истории Америки, в которой за освобождение рабов воевал Север, то есть республиканцы. И есть некая насмешка и ирония в том, что сейчас потомки "угнетённых масс" всеми силами раскачивают власть президента-республиканца, а демократы, в те времена представлявшие конфедератов, получают свой "политический капитал" от бунтов и акций протеста.

Протестующие покусились даже на статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба, который, по их убеждению, "олицетворяет геноцид". Как сообщали СМИ, в Ричмонде борцы с памятниками набросили на статую Колумба три верёвки, сбросили его с постамента, а затем утопили в озере.

"Мы должны начать с того, с чего все начиналось. Мы должны начать с людей, которые первыми пришли на эту землю", – цитирует New York Post активистку Челси Хиггс-Уайз.

Это может показаться дурным сном, настоящей фантасмагорией: если бы не открытие Колумба, современная американская нация могла и вовсе не появиться. И не жили бы на этом континенте потомки чёрных рабов, завезённых из Африки. Логическим продолжением акции, проходившей под лозунгом "Колумб олицетворяет геноцид", стало бы возвращение потомков рабов на историческую родину, а Америку оставить индейцам.

Но нет, хотя такую попытку отправить обратно в Африку освобождённых рабов предпринимал ещё президент-республиканец Авраам Линкольн, отменивший рабство. Согласно планам президента, новые свободные граждане должны были обустроить свою жизнь на территории специально созданного государства Либерия. Колонизаторов из числа бывших рабов даже обеспечивали подъёмными. Однако на возвращение согласилось довольно мало людей. А те, кто всё-таки переехал, первым делом сами завели себе рабов из местного населения.

Европа заразилась "флойдизмом"

Старый Свет не устоял перед "ветрами перемен", подувшими со стороны США: участники движения Black Lives Matter не только устроили беспорядки и столкновения с полицией в Британии, но также взялись за памятники Викторианской эпохи. Первым пострадал известный английский филантроп, живший на рубеже XVII–XVIII веков, – Эдвард Кольстон.

Член парламента в своё время только на благотворительность пожертвовал огромные суммы. Однако это не спасло от уничтожения памятник, установленный ему в Бристоле: ведь Кольстон зарабатывал на работорговле, а значит, самое место для памятника – в реке, куда его и отправили протестующие под улюлюканье толпы.

Старый Свет не устоял перед "ветрами перемен", подувшими со стороны США. Первым пострадал известный английский филантроп, живший на рубеже XVII–XVIII веков, – Эдвард Кольстон. Фото: PA Wire/PA Images/TASS.

А впереди у активистов – непаханое поле работы. По их убеждению, не прошли "проверку на расизм" ещё как минимум 60 памятников политическим деятелям Британии, и от всех них надо обязательно избавиться. Оно и понятно – бороться с памятью о мёртвых куда как проще, чем с живыми людьми.

Но кто останется в истории после таких "судов" толпы? Ведь "замаран" даже писатель Редьярд Киплинг, поддерживавший идеи колониализма. А сможет ли устоять памятник герою Трафальгарского сражения адмиралу Горацио Нельсону? Замахнулись протестующие даже на самого сэра Уинстона Черчилля, памятник которому не только облили краской, но и написали на постаменте слово "расист".

Лондон – как "кладбище памятников"

Мэр Лондона Садик Хан на днях создал "комитет по очистке" – Комиссию по вопросам разнообразия, которая "на фоне протестов против расизма" будет рассматривать все достопримечательности британской столицы – фрески, уличное искусство, названия улиц, статуи и другие мемориалы с точки зрения их "лояльности" движению Black Lives Matter.

По словам Хана, эти протесты "справедливо привлекли внимание общественности к памятникам и прочему прошлых времён". "Мы должны гордиться нашим общественным ландшафтом, без противоречивого наследия", - заявил лондонский градоначальник.

Останется ли стоять после работы комиссии памятник королеве Виктории или история страны начнётся со времён воцарения Елизаветы II, а может, даже ещё позднее?

В Лондоне огромное число памятников тем, кто когда-то притеснял жителей заморских британских колоний, тех же индийцев, кто владел рабами или торговал ими. Ведь великая Британская империя, как и все империи того периода, строилась "на костях и крови".

Протестующие украсили надписью "Он был расистом" даже памятник Уинстону Черчиллю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Пока же в Британии создано и зарегистрировано больше 15 петиций о сносе памятников деятелям, которые связаны с работорговлей и не только.

К примеру, уже известно, что в Пуле планируют демонтировать памятник Роберту Баден-Пауэллу, поклоннику расизма и Адольфа Гитлера, основателю движения скаутов и участнику англо-бурской войны. Кроме того, обсуждается судьба памятника маршалу авиации Харрису, которому вменяют различные преступления во время Второй мировой войны, среди них – неизбирательные бомбардировки городов Германии.

Если "комитет по очистке" подойдёт к своим обязанностям с положенным рвением, столица Великобритании запросто может превратиться в "кладбище памятников" – достаточно только немного копнуть историю.