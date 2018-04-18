«Кольцо демократий»: зачем Вашингтон разжигает противоречия между Пекином и Тайбэем

В среду, 18 апреля, военный флот КНР приступает к внеплановым манёврам в Тайваньском проливе. Пекин заявляет, что цель учений — пресекать любые попытки расколоть страну. Возмущение китайского руководства вызвали военно-морские учения Тайбэя, а также планы США вооружить непризнанную Китайскую республику и наладить официальные контакты американских и тайваньских чиновников. RT разбирался, зачем Вашингтон разжигает внутрикитайские противоречия.

18 апреля в Тайваньском проливе стартуют внеплановые учения Военно-морских сил Китайской Народной Республики. Об этих планах Пекин объявил после того, как 12 апреля председатель КНР Си Цзиньпин принял масштабный парад национального ВМФ в Южно-Китайском море. В мероприятии участвовали свыше 10 тыс. военнослужащих, были представлены 76 истребителей и 48 кораблей и субмарин, в том числе авианосец «Ляонин». Си Цзиньпин принимал парад, находясь на борту эсминца «Чаньша». Уже на следующий день после парада ВМФ КНР Тайбэй провёл собственные военно-морские учения, на которых лично присутствовала глава Тайваня Цай Ивэнь. Это была её первая официальная инспекция военного флота провинции после вступления в должность в мае 2016 года.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в военных кругах КНР, подобная тактика Тайбэя стала одной из причин, подтолкнувших Пекин к решению провести незапланированные учения в Тайваньском проливе. Решение Цай Ивэнь провести учения на следующий день после манёвров КНР было расценено китайской стороной как вызов. Учения 18 апреля станут «предупреждением» для властей острова, добавляет издание.

Как заявил глава китайского управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Лю Цзеи, выступая на полях форума в городе Чжэнчжоу, проводимые Пекином учения направлены на защиту суверенитета и целостности страны.

«У Китая хватит воли и средств, чтобы пресечь любые попытки, предпринимаемые на словах или конкретными действиями с целью отколоть какую-либо часть территории нашей Родины», — подчеркнул китайский чиновник.

При этом командование ВМФ КНР не заинтересовано в эскалации напряжённости в регионе — предположительно, во время учений китайские суда не станут пересекать центральную линию пролива. Манёвры прошли приблизительно в 45 км от острова Кемой (Цзиньмэнь), контролируемого тайваньскими властями.

Китай проводит учения в этом районе впервые с осени 2015 года — тогда манёвры состоялись в преддверии президентских выборов на Тайване, независимость которого не признаёт ни КНР, ни международное сообщество. Официально суверенитет Китайской республики признан только 20 небольшими странами, и поддержка убывает — в прошлом году от признания независимости Тайваня отказалась Панама.

С точки зрения Пекина Тайвань — часть Китайской Народной Республики. В свою очередь, Тайбэй также претендует на материковые китайские территории. Впрочем, несмотря на сохраняющиеся принципиальные разногласия, сторонам удалось ранее достичь политического консенсуса: в 1992 году власти обеих китайских республик договорились признать единство Китая, оставив за собой право трактовать это определение по-разному.

«Военные учения нередко рассматриваются под политическим углом, и можно предположить, что Пекин таким образом даёт сигнал Тайваню, чтобы Тайбэй не заходил слишком далеко, равно как и США», — пояснил в интервью RT доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Пётр Цветов.

Президент Тайваня Цай Инвэнь

Reuters

Пристальное внимание

Сегодня предметом особой тревоги Пекина является рост взаимодействия между Тайбэем и Вашингтоном, включая обещание американской стороны помочь тайваньским партнёрам в строительстве собственного подводного флота.

В начале апреля Госдепартамент США одобрил передачу Китайской республике технологий строительства подводных лодок. О планах Тайваня построить собственные субмарины стало известно ещё в начале 2017 года — ВМФ КР рассчитывает получить к 2028 году восемь неатомных подлодок. Однако у тайваньских судостроительных компаний нет необходимого опыта таких работ.

Президентский срок Трампа начался с международного скандала: в декабре 2016 года МИД КНР направил избранному президенту США протест из-за состоявшегося между ним и главой непризнанной Китайской республики телефонного разговора.

Впоследствии новая администрация Белого дома продолжила поддержку непризнанной Китайской республики, раздражающую Пекин. При этом официально Вашингтон не признаёт независимость КР.

В июне 2017 года Госдеп США дал согласие на поставки Тайбэю вооружений на общую сумму $1,42 млрд, причём речь шла о ракетном оружии — торпедах, противорадиолокационных ракетах. Хотя в пресс-службе Госдепа заявили, что данный контракт не означает отказа Вашингтона от приверженности политике одного Китая, решение Белого дома вооружить Тайбэй возмутило китайские власти.

«Тайвань — неотделимая часть территории Китая. Продажа оружия американской стороной Тайваню является серьёзным нарушением международного права и основополагающих принципов международных отношений», — заявил тогда официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

В марте 2018 года Белый дом даже предпринял шаги в направлении официального признания Китайской республики. Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом указ, устанавливающий официальные отношения между американскими и тайваньскими чиновниками. По условиям документа, американские госслужащие могут посещать Тайвань для переговоров со своими коллегами. В свою очередь, тайваньские чиновники смогут наносить визиты в США «на взаимных условиях». Напомним, что с 1979 года все контакты между американской и тайваньской сторонами осуществлялись неофициально.

Дональд Трамп

Reuters

21 марта Пекин направил США «жёсткое представление» и потребовал придерживаться принципа одного Китая, а также прекратить все официальные контакты между Вашингтоном и Тайбэем, предупредив, что в противном случае китайско-американские отношения могут резко ухудшиться. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Хуа Чуньин.

«Политические контакты между американскими и тайваньскими чиновниками — нарушение протокольной практики. Китай и США ещё в конце 1970-х годов договорились о том, что Вашингтон не будет признавать Тайвань как самостоятельную единицу, а будет исходить из принципа единого Китая. Этому принципу должен также следовать весь остальной мир, если не хочет обострения ситуации», — пояснил Цветов.

«Механизм давления»

За последний год коррозии подверглись не только американо-российские, но и американо-китайские отношения. В обновлённой Стратегии национальной безопасности США, обнародованной в конце прошлого года, Россия и Китай названы в качестве основных угроз наряду с Ираном и КНДР. С особенным негодованием Дональд Трамп комментирует торговый дисбаланс в отношениях с КНР — большую часть товарооборота двух стран составляет эксперт китайской продукции в США.

22 марта 2018 года Трамп подписал меморандум о противодействии «экономической агрессии Китая», включающей, по мнению руководства США, хищение американской интеллектуальной собственности. Столь откровенно враждебная политика США вызвала возмущение китайских властей — как заявил в начале апреля представитель МИД Китая Гэн Шуан, стороны просто не могут вести какие-либо переговоры о торговых пошлинах в таких условиях.

Как и Россия, Китай оказался объектом экономических санкций — например, 17 апреля Министерство торговли США ввело запрет на торговые сделки с китайской корпорацией ZTE для американских фирм. Американские власти обвинили китайскую компанию в поставках телекоммуникационного оборудования в Иран и КНДР. По информации The Wall Street Journal, в Белом доме обсуждают и другие ограничительные меры против Китая.

Напряжённость между Пекином и Вашингтоном нарастает не только в торгово-экономической, но и в военно-политической сфере. Южно-Китайское море, омывающее Тайвань с юга, является предметом спора целого ряда стран, включая Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзию, Бруней и Тайвань. В это противостояние активно вмешиваются США — по сути, сейчас конкуренция разворачивается в основном между Вашингтоном и Пекином. Державы стягивают в этот район свои морские флотилии, что создаёт потенциально взрывоопасную обстановку. Ни одна из сторон не намерена уступать — ведь речь идёт о контроле над ключевым транзитным участком, поскольку через Южно-Китайское море проходят поставки углеводородов с Ближнего Востока в США. Здесь же Китай планирует проложить свой Морской шёлковый путь XXI века.

О том, насколько ожесточённая борьба ведётся за ЮКМ, можно судить, например, по тому, как часто США и Китай проводят в этом районе морские учения. 10 апреля свои манёвры провёл ВМФ США, притом что американские моряки видели вокруг себя китайские суда.

«Я бы сказал, что мы не видели ничего, кроме профессиональной работы кораблей, с которыми мы столкнулись», — заявил командующий ударной группой контр-адмирал Стив Кёлер.

Китай провёл в этом же районе масштабные морские учения всего за десять дней до американцев.

Тайванская политика Вашингтона является частью большой стратегии по сдерживанию Китая, считают эксперты. Соперничество в Южно-Китайском море преследует ту же цель, что и создание искусственной напряжённости вокруг Тайваня. До сих пор тайваньская политика материкового Китая носила абсолютно мирный характер: стороны участвовали в большом количестве совместных проектов, а тайваньская молодёжь активно ездила работать на материк. Целью Вашингтона, по мнению экспертов, является рост напряжённости между Пекином и Тайбэем.

«Эти усилия прилагаются Вашингтоном в рамках активной политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — это ещё один механизм для оказания давления на Китай, — пояснил в интервью RT заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова Сергей Луконин. — Вашингтон намерен выстроить вокруг Китая кольцо проамериканских демократий. Тактика предполагает создание союза Японии и Южной Кореи, Тайваня, Австралии, Индии и других стран. Этот замысел направлен на то, чтобы окружить КНР и сдержать рост её влияния. Активность Вашингтона по отношению к Тайваню — продолжение этих усилий».