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Колонну русских военных попытались взорвать в Сирии
26 октября 2021, 00:05 • 133 • Политика
Колонну русских военных попытались уничтожить в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Речь идёт о колонне военной полиции. Среди военнослужащих жертв нет, сообщили в ЦПВС.
Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что инцидент произошёл в 8:55. Подразделения русской военной полиции патрулировали трассу М-5, расположенную в провинции Дераа. Они находились неподалёку от населённого пункта Умм-эль-Маатен.
Перед головной машиной колонны взорвалось безоболочное взрывное устройство кустарного производства, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
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