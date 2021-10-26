Колонну русских военных попытались взорвать в Сирии

Колонну русских военных попытались уничтожить в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Речь идёт о колонне военной полиции. Среди военнослужащих жертв нет, сообщили в ЦПВС.

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что инцидент произошёл в 8:55. Подразделения русской военной полиции патрулировали трассу М-5, расположенную в провинции Дераа. Они находились неподалёку от населённого пункта Умм-эль-Маатен.

Перед головной машиной колонны взорвалось безоболочное взрывное устройство кустарного производства, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.