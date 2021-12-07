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Колонна военных машин США подорвалась в сирийской провинции
07 декабря 2021, 18:20 • 184 • В мире
После атаки на военную колонну США были экстренно мобилизованы поддерживаемые американцами отряды курдов.
В Сирии произошло нападение на колонну американских бронеавтомобилей. Происшествие случилось в провинции Аль-Хасака. В тот момент, когда колонна проезжала по сельской местности, прогремели два взрыва.
О жертвах атаки не сообщается, известно лишь о серьёзных повреждениях военных машин.
По сведениям агентства Sana, после нападения последовала экстренная мобилизация отрядов курдов, поддерживаемых американцами. Сигнал о ЧП был передан курдской оппозиции "Сил демократической Сирии".
Напомним, что в САР продолжаются бои и нападения.
Так, во вторник, 7 декабря, стало известно, что израильские ВВС нанесли авиаудар по портовому району сирийского города Латакия. Израиль атаковал ракетами контейнерную площадку в порту. Удар был нанесён со стороны Средиземного моря несколькими снарядами.
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