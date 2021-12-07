Колонна военных машин США подорвалась в сирийской провинции

После атаки на военную колонну США были экстренно мобилизованы поддерживаемые американцами отряды курдов.

В Сирии произошло нападение на колонну американских бронеавтомобилей. Происшествие случилось в провинции Аль-Хасака. В тот момент, когда колонна проезжала по сельской местности, прогремели два взрыва.

О жертвах атаки не сообщается, известно лишь о серьёзных повреждениях военных машин.

По сведениям агентства Sana, после нападения последовала экстренная мобилизация отрядов курдов, поддерживаемых американцами. Сигнал о ЧП был передан курдской оппозиции "Сил демократической Сирии".

Напомним, что в САР продолжаются бои и нападения.

Так, во вторник, 7 декабря, стало известно, что израильские ВВС нанесли авиаудар по портовому району сирийского города Латакия. Израиль атаковал ракетами контейнерную площадку в порту. Удар был нанесён со стороны Средиземного моря несколькими снарядами.