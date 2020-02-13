Колонна США убила сирийского мальчика, но в отчёт вошла лишь царапина американского солдата

По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрия Боренкова, инцидент произошёл на одном из блокпостов недалеко от города Камышлы.

Колонна американских военных отклонилась от маршрута и была остановлена правительственными войсками Сирии. После этого у военнослужащих США возник конфликт с местными жителями курдской национальности.

Инцидент произошёл в деревне Химо. Колонна американских бронемашин двигалась в сторону блокпоста сирийской армии, когда местные жители преградили им путь. Военные США открыли огонь по сельчанам, а в результате погиб 14-летний подросток.

"Открыли огонь в качестве самообороны"

Официальный представитель международной коалиции, возглавляемой США, полковник Майлз Кэггинс опубликовал в своём микроблоге в Twitter "отчёт" о проведённой операции, сообщив, что "силы коалиции", проводя патрулирование в Сирии, около города Камышлы "обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый войсками, поддерживающими сирийский режим", то есть официальный Дамаск.

"Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако неизвестные открыли огонь по патрулю. Войска коалиции открыли ответный огонь в качестве самообороны. Во время инцидента в Камышлы один американский солдат получил незначительную поверхностную царапину и вскоре вернулся в строй", - написал полковник.

Как видим, теперь американцы чувствуют себя в Сирии настолько вольготно, что не стесняются применять силу и против местного населения, называя это "самообороной".

"Были готовы схватиться за оружие"

Американские военные в Сирии ведут себя по-хозяйски, при этом постоянно нарываются на конфликты с военнослужащими России. Так, в начале февраля очередной конфликт между российскими и американскими военнослужащими произошёл на северо-востоке Сирии. Как сообщают СМИ, завязавшаяся словесная перепалка едва не переросла в серьёзное столкновение, военные с обеих сторон были готовы схватиться за оружие, однако вовремя вмешались сирийские курды, сыгравшие в этом конфликте роль посредников.

Как сообщил "Голос Америки", речь шла об инциденте, произошедшем в конце января. Подробности журналисты американского издания узнали у курдов, живущих в этом районе. По их словам, американские бронированные "Хамви", патрулирующие главную дорогу города Эль-Маликия, также известного как Дерик, в северо-восточной провинции Хасака, в очередной раз блокировали дорогу перед российским военным патрулём.

Как рассказывают свидетели, спор в этот раз касался контроля над шоссе M4, городом Эль-Маликия и высокогорными районами Тамра, которые стали разделительной линией между двумя сторонами после вторжения Турции в октябре 2019 года, заставившего военные силы США покинуть большую часть пограничной территории.

Отметим, трасса М4, вдоль которой американцы размещают свои бронемашины, соединяет Алеппо и Хасаку через Ракку. Эта трасса - одна из основных дорог, которую российские военные используют для патрулирования в регионе. Между тем американцы всё чаще блокируют её, препятствуя свободному передвижению патрулей военной полиции России.

Во время инцидента, о котором идёт речь, российский патруль, прибывший к месту, где временно разместились американцы, был немедленно остановлен. Между сторонами завязалась сначала словесная перепалка, и уже дело едва не дошло до применения оружия, но тут успели вмешаться сирийские курды. Как сообщается, прямого столкновения удалось избежать только потому, что курды в этой ситуации взяли на себя роль посредников.

"Русские прощупывают нас"

Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что трения между российскими и американскими бойцами вызывают беспокойство Вашингтона. По данным источников издания из американских ВС, конфронтации на дорогах происходят каждый день или даже иногда несколько раз за день. По версии источников, русские пытаются оценить их реакцию.

В то же время, уточнили источники издания из вооружённых сил, конфронтация наблюдается преимущественно на дороге.

Опрошенные американские военные полагают, что таким образом русские "наблюдают и оценивают реакцию США".

Отмечается, что один из недавних эпизодов - стычка 18 января, когда американские военнослужащие не пропустили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан. Издание сообщает, что в результате российских бойцов развернули из-за того, что американцы заблокировали им путь.

Как американцы в Сирии "решают" вопросы с Россией

В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии, которого американские военные не пропустили в Манбидж. "Ничего серьёзного, ничего особенно угрожающего. И всё это решается по военным каналам", - заявил спецпредставитель США по Сирии.

Несколько месяцев назад военные США в Сирии остановили российского генерала, который ехал в Манбидж. Подробности инцидента рассказал спецпредставитель Госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, между Россией и США существует соглашение о недопущении конфликтов в Сирии. По большей части договорённость касается инцидентов в воздухе, однако иногда проблемы случаются и на земле. В качестве примера он привёл случай, произошедший несколько месяцев назад.

"В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж", - заявил на брифинге Джеймс Джеффри.

Он добавил, что с этой ситуацией очень быстро разобрались по военным каналам. Спецпредставитель США по Сирии отметил, что похожие инциденты происходили неоднократно, однако все они были незначительными и не требовали привлечения политиков и дипломатов.