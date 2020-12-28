Колония США не устоит? Политолог предсказал окончательный развал Украины

Об опасности развала Украины ранее заявил бывший глава Закарпатской области Геннадий Москваль. Он заявил, что Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области вполне могут заявить о выходе из состава страны.

Самонкин согласен с этим мнением. Он обратил внимание на то, что все эти регионы не поддерживают оголтелой русофобии и при этом, в отличие от Киева, не слишком стремятся в Европу. Далеко не все украинцы поддерживают взятый майданщиками курс, который буквально за несколько лет разрушил экономику страны и превратил её в колонию США и Европы.

Спусковым крючком, по мнению эксперта, может стать попытка Польши и Венгрии интегрировать земли Западной Украины. В частности, речь идёт о Закарпатье, где уже вспыхивал скандал с раздачей местным жителям венгерских паспортов и распеванием венгерского гимна депутатами.

Если Запад отхватит эти земли, весь юго-восток может уйти в Россию, а центральная полоса заявит о своей независимости. Это приведёт к окончательному расколу и развалу Украины, - пояснил Самонкин порталу Nation News.

Отметим, что в западной части страны уже гуляют сепаратистские настроения. В декабре в Львовщине и Ровенщине местные активисты заявили о создании параллельных органов власти со своим флагом и чиновниками. Организаторы таких структур самоуправления отказываются платить налоги и признавать украинское законодательство.