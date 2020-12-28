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Колония США не устоит? Политолог предсказал окончательный развал Украины
28 декабря 2020, 23:40 • 202 • Политика
Политолог Юрий Самонкин предсказывает окончательный развал Украины, если Европа попробует покуситься на её западные территории. По словам специалиста, в этом случае страна, превратившаяся в колонию США, просто распадётся на части.
Об опасности развала Украины ранее заявил бывший глава Закарпатской области Геннадий Москваль. Он заявил, что Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области вполне могут заявить о выходе из состава страны.
Самонкин согласен с этим мнением. Он обратил внимание на то, что все эти регионы не поддерживают оголтелой русофобии и при этом, в отличие от Киева, не слишком стремятся в Европу. Далеко не все украинцы поддерживают взятый майданщиками курс, который буквально за несколько лет разрушил экономику страны и превратил её в колонию США и Европы.
Спусковым крючком, по мнению эксперта, может стать попытка Польши и Венгрии интегрировать земли Западной Украины. В частности, речь идёт о Закарпатье, где уже вспыхивал скандал с раздачей местным жителям венгерских паспортов и распеванием венгерского гимна депутатами.
Отметим, что в западной части страны уже гуляют сепаратистские настроения. В декабре в Львовщине и Ровенщине местные активисты заявили о создании параллельных органов власти со своим флагом и чиновниками. Организаторы таких структур самоуправления отказываются платить налоги и признавать украинское законодательство.
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