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Коломойского и Порошенко официально внесут в особый "список Зеленского"

05 июня 2021, 10:55  •  116 • Политика
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего президента страны, пришедшего к власти в результате вооруженного переворота Петра Порошенко внесут в особый список, инициированный нынешним главой Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду законопроект "об олигархах", согласно которому, те лица, которые попадут в этот перечень, не смогут финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Контактирующих с ними публичных лиц обяжут отчитываться в декларациях, а одним из пунктов признания лица олигархом станет значительное влияние на СМИ.
По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи – Коломойский "точно попадет" в этот список.
"Истерики понятны, потому что "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Порошенко. – Ред.) тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр", - сказал министр.

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