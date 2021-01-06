Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию • 226 • Украина

Западные неофеодалы уничтожают украинских олигархов. Виктор Пинчук распродаёт украинские активы и переехал в Лондон. Игорю Коломойскому, кроме России, бежать некуда. В ходе конфликта Корбана с Коломойским оба могут рассказать правду про «Боинг» МН17.



Слабый Зеленский всех устраивает. Ближайшее окружение Зеленского будет заменено на прямых ставленников США. В марте на Украине ожидаются внеочередные выборы в Верховную раду, в результате которых исчезнет президентская фракция «Слуга народа».



Значительную роль на территории Украины начинает играть Лондон. МИ-6 открывает свой офис в Киеве. Кроме того, на постсоветское пространство уверенно входит Турция. Начинается плотное сотрудничество Анкары и Киева в сфере производства боевых БПЛА и поставки турецких вооружений.



О том, что Запад развернул беспрецедентное наступление на сферу интересов Российской Федерации, организовав ряд провокаций и впервые в истории применив индивидуальные санкции к высшему руководству России, включая президента Владимира Путина, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал Олег Царёв, в прошлом украинский политик, поддержавший в 2014 году Русскую весну.



Валентин Филиппов: Наша импровизированная студия находится в гостях у Олега Царева. Олег, здравствуйте.



Олег Царев: Здравствуйте.



Валентин Филиппов: Говорят, что все самое плохое остается в прошлом году, а в новый год надо брать только хорошее. Скажите, есть ли такая надежда, что в следующий год мы не возьмем Украину?



Олег Царев: Ну, к сожалению, подобных положительных изменений по Украине ждать в следующем году мы не можем. Наоборот, ситуация по Российской Федерации становится более угрожающей и тревожной.



Что касается Украины, мы понимаем, что Украина — это оккупированная страна. Напрямую чиновники назначаются из Соединенных Штатов. И американцы столкнулись с тем, что контроль не будет полным, пока на Украине будут существовать свои собственные украинские олигархи.



То есть сейчас мироустройство выходит на новую систему. Как считает мой товарищ Сергей Глазьев, мы переходим в неофеодальный строй.



Валентин Филиппов: Мне казалось, перешли уже.



Олег Царев: Средний класс будет сокращаться. Все мировые экономические проблемы будут решаться за счет съедания среднего класса. И роль феодалов при неофеодальном строе будут выполнять мировые корпорации. Ведь совсем необязательно держать людей в рабстве. Достаточно просто создать такие условия, чтобы люди работали на зарплату, а зарплаты хватало только на одежду и еду. Скажем так: если у тебя есть работа, то это хорошо.



Валентин Филиппов: Мы, по-моему, так и живем. Вот особенно на Украине мы живем так уже лет 30.



Олег Царев: В этой системе приходу мировых корпораций мешают украинские олигархи. Самый умный — это Виктор Пинчук. Он понял эту систему, он спешно начал распродавать свои украинские активы, понимая, что их заберут. Он перевел свой офис в Лондон, перевез туда супругу, перевез детей. Почему? Потому что понимает, что первый удар будет из Соединенных Штатов. А первым под удар попадёт Игорь Коломойский.



Ситуация у Коломойского такова, что ему сложнее всех. Он сделал ставку на Трампа, он оплатил целый ряд материалов, которые выходили против Байдена. Мы с вами говорили о том, что слив прослушки Байден-Порошенко был организован на деньги Коломойского.



И ставка у него получилась не на ту сторону. Но у него и не было выхода, у него был последний шанс, потому что с демократами у него категорически не складывалось. Была надежда только на то, что республиканцы поблагодарят за услугу, если Трамп выиграет. Трамп не выиграл.



Кроме того, отношения с бывшими товарищами, с Корбаном и с Филатовым, у Коломойского дошли до такой ситуации, когда Корбан оплачивает суды в Соединенных Штатах, где Игоря Коломойского, как руководителя украинской мафии, должны осудить. Это суд проходит в штате Делавер.



Когда были местные выборы в Днепропетровске, Коломойский поддерживал Загида Краснова. Загид Краснов — дагестанец, лезгин по национальности. Корбан с Филатовым его называли «горным козлом». Когда они праздновали победу, то пригласили весь наш днепропетровский бомонд, в парикмахерской заставили сделать козлу маникюр. Под угрозой того, что отключат газ, и свет, и воду на всю жизнь, парикмахерская сделала. Козла вывели на сцену, и козел с перепугу навалил кучу…



Валентин Филиппов: Разумно…



Олег Царев: И они, как бы, сказали, что «вот эту кучу навалил, это обгадился Загид Краснов». Но вообще мы понимаем, что это не Загид Краснов, это Игорь Коломойский стоял за Загидом Красновым. Противостояние вышло на такой уровень, что я даже не знаю, как они дальше будут.



И единственное, что их сдерживает от того, чтобы вываливать компромат друг на друга, — это то, что Корбан и Филатов вместе с Коломойским занимались «Боингом». И если начинать рассказывать, то надо рассказывать и про «Боинг». Фактически там больше занимался Корбан, Коломойский просто курировал все это дело.



Валентин Филиппов: Простите, я вот сейчас перебью. Они могут, конечно, начать рассказывать про «Боинг». Но мне кажется, что на Западе то, что они могут рассказать, слышать никто не хочет. Поэтому, ну, кому они расскажут? Друг другу? Тут же ещё уши важны. Кому рассказывать-то?



Олег Царев: Да, вы правы. И диспетчера устранили, летчика устранили. То есть сейчас единственный, кто может рассказать — это вот в результате конфликта Коломойский про Корбана или Корбан про Коломойского.



Складывается такая ситуация, что, если Коломойского будут дожимать серьезно, он расскажет. Когда с Зеленским разговаривали в Лондоне црушники и разговаривали с Бакановым, каждому из них задавали вопросы: «Если мы подадим в международный розыск, выдадите ли вы Коломойского, или нет?», и оба ответили утвердительно.



И может сложиться такая ситуация, что Коломойскому, кроме как в Россию, бежать будет некуда.



Валентин Филиппов: А в Россию ему можно, вы считаете?



Олег Царев: Ну, посмотрим, как будет складываться ситуация. У Коломойского есть одна возможность сохраниться — это сформировать большую фракцию в Верховной раде. И сейчас Коломойский встретился со всеми олигархами, кроме Ахметова, и договорился о том, что все будут работать, всем выгодно, так сложилась ситуация, что в случае перевыборов всем будет выгодно, потому что все свои позиции в Верховной раде усилят.



Самое забавное, что по этому вопросу Коломойский договорился и со своим врагом Петром Порошенко. Теперь они будут действовать в унисон.



Валентин Филиппов: За счет «Слуги народа». «Слуга народа» вылетит, и это все…



Олег Царев: Да. По этой причине где-то… Коломойский не встречался с Ахметовым, но у Ахметова такая же ситуация. Поэтому будут пытаться провести досрочные выборы где-то на март месяц. Вот это из того, что сейчас происходит на Украине. Там будут инициировать досрочные выборы.



Валентин Филиппов: Но это в январе должно быть принято решение, получается?



Олег Царев: Это будут подводить политическую ситуацию под досрочные выборы.



Валентин Филиппов: Ну, вот уже её должны подводить сейчас.



Олег Царев: Сейчас это уже происходит. Вот следующий после Коломойского под удар пойдет Ахметов. Потом Пинчук. Но, в принципе, хотят зачистить все политическое поле.



Мало кто обратил внимание о серьезной игре, которую начал играть Лондон внутри Украины. Я хочу сказать, что получился небольшой скандальчик: дело в том, что Зеленский подписал соглашение об ассоциации с Лондоном, похожее на соглашение об ассоциации с ЕС минус торговля. Но политическую часть подписали. Причем подписала Украина тогда, когда ещё Великобритания была в составе Европейского союза. И это создало прецедент. "Россия, с новым годом!" Почему националисты атаковали львовскую блогершу Сашу Чистову



То есть страна, член Европейского союза, подписывает отдельное соглашение с другой страной. И конечно, европейские чиновники были возмущены. Я это знаю точно. И это резко снизило ставки при поддержке Зеленского внутри Европейского союза.



Теперь Лондон будет открывать свою рабочую группу внутри Украины. И получается, у нас будет теперь три мощных игрока внутри Украины. Соединенные Штаты № 1, Европейский союз № 2 и Лондон № 3. У Лондона будет своя рабочая группа, и теперь законопроекты, решения, которые будет принимать украинская власть, она будет согласовывать уже с тремя игроками.



Валентин Филиппов: Уже в трёх местах. Ну, вот трезубец, это наша сила в этом.



Олег Царев: Напёрсточник, он не сыграет, если у него один наперсток.



Валентин Филиппов: Ну да, надо три.



Олег Царев: Если три напёрстка, то можно в каком-то шарик и спрятать. То есть у российского МИДа, и у российской власти, и у пророссийских сил внутри Украины получается возможность уже маневрировать. Если там Соединенные Штаты хотят одного, Лондон хочет другого. И сталкивать эти интересы. Это в том случае, если российский МИД будет играть по-серьезному и будет играть хорошо.



Валентин Филиппов: Он не только играть, он танцевать будет.



Олег Царев: Лишь бы не получилось, что, как говорят, «в трёх соснах заблудиться». Если хватит профессионализма, то это открывает окно возможностей.



Что касается Лондона, то Лондон серьезно начинает играть на территории постсоветского пространства. Мы видим, что исторически Турция, вспомните все военные конфликты с Россией, Турция опиралась на поддержку Великобритании.



И сейчас на фоне конфликта с Францией, который у Турции, происходит очень плотная работа с МI6. МI6 тоже открывает свой офис внутри Украины, и МI6 будет работать очень серьезно. И вот контакты, которые проходят сквозь Турцию по военному сотрудничеству с Украиной, — это контакты МI6. Беспилотники, совместное производство которых начнётся сейчас у Украины с Турцией. Поставки военной техники из Турции.



Это, конечно же, создает дополнительные риски, потому что Лондон будет заинтересован в том, чтобы события по Донбассу, и с Крымом в дальнейшем после Донбасса, шли по карабахскому сценарию. Вспомните противостояние, войну в Крыму, где были Англия, Франция и Турция. Ну, вот Англия сейчас будет заинтересована…



Валентин Филиппов: Слава Богу, Сардинии нет.



Олег Царев: Да. Так что будут идти по обострению. Англия очень серьезно сейчас работает в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, в Туркменистане, вообще, в Средней Азии и по Кавказу. Работает на вытеснение России и Китая и на то, чтобы подтянуть эти страны через Турцию к себе, создать там зону влияния. Поэтому Российской Федерации будет не так просто.



По территориям бывшего Советского Союза будет сейчас возникать ещё один сильный и коварный игрок, который будет работать против Российской Федерации.



Валентин Филиппов: Ничего нового, собственно, из истории. Мы в Средней Азии всегда именно с Англией противоборствовали, пусть даже не напрямую. У них там с юга колонии, а мы двигались с севера. И Афганистан — вечный камень преткновения.



Олег Царев: Ну, это так. Но просто эти территории были уже совсем за нами, они были наши. Теперь мы возвращаемся в состояние, когда Россия отдельно, и эти территории отдельно. И ещё предстоит за них бороться.



Валентин Филиппов: Не, ну в России бывают и такие настроения. Вот недавно погиб парень в Карабахе. Там при разминировании наш солдатик, десантник погиб.



И в интернете очень много комментариев «Почему наш мальчик должен был погибнуть на чужой карабахской земле»…. ну с такой логикой, в общем-то…. Чтобы не гибнуть под Воронежем, я так думаю? 2021 год принёс Украине не надежды, а страх перед будущим



Олег Царев: Да.



Валентин Филиппов: Потому что можно было бы гибнуть в Эрзуруме, а не в Карабахе. Но решили, «зачем мы будем гибнуть в Эрзуруме?».



Олег Царев: Или в Центральной Африканской Республике. Я хочу сказать, что вот в связи с этими событиями, намечающейся войны с олигархами, зачистки Украины, очень большие надежды Запад возлагает на Сытника, руководителя НАБУ…



Валентин Филиппов: Ну, это естественно.



Олег Царев: Почему они держатся именно за него — непонятно. Потому что в этой ситуации, после решения Конституционного Суда, после всех этих дел о коррупции на Сытника, проще было его поменять на такого же Сытника № 2. Но пока ещё Запад, это последняя информация, будет держаться за Сытника, будет продавливать Украину и Зеленского для того, чтобы Сытник остался.



Почему — потому что основную роль он должен сыграть в войне с олигархами. Насколько мне известно, Зеленского пока будут поддерживать. Пока считают, что это тот президент, который их устраивает. Он достаточно слабый и не амбициозный…



Валентин Филиппов: Да, он всех устраивает.



Олег Царев: Да. Слабый президент сейчас устраивает всех. И олигархов, и зарубежные силы. Поэтому пока речь о смене Зеленского не идет. Ну, Коломойский, понятно, он будет пытаться увеличить свою группу влияния в Верховной раде. Ахметов всегда контролировал группу Ильи Павлюка — около 40 депутатов.



Вы помните, это один из бывших «кураторов — главных контрабандистов западной таможни», который финансово помогал Зеленскому больше всех остальных во время избирательной кампании, который сформировал свою группу, и она должна была быть гораздо больше, но осталось около 40 депутатов. Депутатов, которые ориентируются на Павлюка. А через Павлюка на Ахметова.



Плюс, Ахметов финансирует группу Разумкова, спикера. И некоторые начали писать, что «вот, Зеленский недоволен тем, что Ахметов слишком влияет на решения Верховной Рады», что Зеленский хотел назначить Витренко руководителем министерства энергетики, у него не получилось и вот он раздосадован влиянием Ахметова, и что Ахметов финансировал вот эти митинги единоналожников, которые устраивали «налоговый майдан». Вот это неправда.



По той информации, которая у меня есть, Ахметов не финансировал «налоговый майдан».



И Зеленскому было удобно, это было согласовано с ним, что Ахметов пролоббирует неназначение Витренко. То есть, таким образом, Зеленский пошел якобы навстречу Коломойскому. Внесли кандидатуру, а плохой Ахметов эту кандидатуру завалил.



Валентин Филиппов: Извините, пожалуйста, а вот такой у меня лирический вопрос, может быть, у вас есть какое-то мнение на эту тему: я вспоминаю нашего мэра Алексея Костусева и его сына Алексея Гончаренко. Как-то такие разные направления вдруг оказались, разные убеждения, разные интересы. Я вспоминаю Наталью Витренко, которая просто рубаху на себе рвала, тельняшку рвала на фашистский крест и рассказывала, как «мы прогоним НАТО, мы прогоним олигархов, мы прогоним, вообще, всю эту буржуазную Украину». Все это она рассказывала, рассказывала, а у неё тем временем рос сын. И вот она нас всех воспитывала и растила сына одновременно.



А сейчас она говорит: «Ну, у меня сын хороший, он умный, его надо, вообще, в премьер-министры. Да, у нас разные идеологические взгляды» — как у них так получается, что у них разные идеологические взгляды, или это просто подлое умение раскладывать яйца по разным корзинам? Что, собственно, свойственно некоторым женщинам в нашей стране.



Олег Царев: Ну, наверное, надо этот вопрос Наталье Витренко задать. Я рекомендую вам с ней провести интервью, оно вам будет интересно.



Валентин Филиппов: Не хочу. Вот именно поэтому не хочу. Лишнее интервью — это лишний ей пиар. Не надо ей пиара. «Не дадим ему Ада, дадим небытие». Месть за Бандеру: украинские нацисты готовят большую антисемитскую акцию



Олег Царев: Ну да, потому что Витренко был один из тех, кто организовывал реверс газа, на котором сам хорошо зарабатывал. Вот этот самый якобы реверс газа, чтобы якобы не закупать российский газ.



Валентин Филиппов: А она ходила у нас деньги клянчила, у наших несчастных хозяев кафешек.



Олег Царев: Что ещё по кадровым назначениям и по кадровым изменениям: иностранцы будут работать над тем, чтобы поменять главу администрации у Зеленского. То есть Зеленский устраивает. Ермак и Татаров не устраивают. Татарова на некоторое время сохранили, но и Сытник, и Запад будут работать над тем, чтобы поставить более удобного главу администрации и через него фактически руководить страной.



Валентин Филиппов: Ну, в принципе, можно было бы для Зеленского выделить какое-то помещение при одном из посольств, и ему достаточно. Может, с собой взять Мендель.



Давайте вот немножко переместимся на северо-восток. Скажите, то усиление санкций, которое сейчас происходит, очередной навал на Россию, на что это рассчитано? Реально надеются каким-то образом расколоть общество и убрать Путина, например? Я вот не понимаю, вот Путин, он же не сам по себе, там же целый конгломерат людей, наверное. Каких-то бизнесменов, чиновников, бюрократов… Путин — это тоже корпорация, своего рода. Разве возможно какими-то персональными санкциями против Путина убрать Путина и изменить конфигурацию власти?



Олег Царев: Дело не в этом. Все понимают, что решение суда при Европейском комитете, который запретил Путину и целому ряду государственных чиновников появляться на Олимпийских играх, это первая персональная санкция против Путина. И то, что там оговорка, что в случае, если Олимпийские игры будут проходить в какой-либо из стран и эта страна пригласит Путина, то он имеет право приехать, то эти слова становятся и так сами собой разумеющиеся. Но эта оговорка ещё более унизительная. Она лишь подчеркивает то, что это персональные санкции. Я хочу обратить внимание на то, что конфликтов между Российской Федерацией и Западом было много.



Было дело Магнитского, были другие вопросы. Крым, Донбасс, куча всего. Но никогда до сих пор не было персональных санкций против Владимира Владимировича. Почему — потому что, ну, не принято вводить санкции против…



Валентин Филиппов: Действующего.



Олег Царев: С которым завтра приходится садиться за стол, договариваться, подписывать какие-то документы.



О чем это говорит — о том, что противостояние между Западом и Россией будет нарастать. И о том, что будут делать всё для того, чтобы сбить Путина с должности руководителя страны.



Валентин Филиппов: Вот извините, во-первых, вы говорите подписывать что-то с действующим президентом. Они показывают, что они с ним больше разговаривать не хотят. Это с одной стороны, но с другой стороны, это всего лишь Олимпийский комитет. А во-вторых, для того, чтобы сбить Путина, они бы могли сказать: «Мы ждем российских спортсменов под российским флагом, но мы этого президента сюда не пустим».



И тогда бы у людей возникло ощущение: «Нет, Россию любят, все нормально, но Путин, да, он плохой». А тут получается, что они полностью запрещают российский флаг, запрещают российский герб и запрещают Путина.



То есть Путин, Герб и Флаг — это понятия одного уровня, это как бы символы государственности. Ну, так чего они этим добьются? Они только усиливают рейтинги Владимира Владимировича.



Олег Царев: Это показатель того, что в этом году нас ожидает целая череда скандалов и попыток раскачать Россию изнутри. Понятно, что Россию не захватишь: есть ядерное оружие, есть мощная армия, но попытки раскачать Россию изнутри будут предприниматься. Я понимаю, что, как и в случае с Януковичем, очень много вопросов по коррупции, по каким-то вопросам внутри Российской Федерации. Когда правильно праздновать Рождество: 25 декабря или 7 января



Все-таки за 20 лет накопилось очень много взаимных претензий. Но, тем не менее, надо понимать россиянам, что майдан и революция внутри России — это самое страшное, что может быть.



Валентин Филиппов: Вы же сами понимаете, что достаточно 5%. Даже 3. А дебилов столько всегда найдется.



Олег Царев: Сейчас, видите, закручивается дело Навального, достаточно активно… Отравление…



Валентин Филиппов: Ну, неужели нормальный человек какой-то в это верит?



Олег Царев: Я хочу сказать, что по последним опросам, «Левада-центр», по-моему, проводил — 25% россиян склонны этому доверять, а это достаточно большой процент.



Валентин Филиппов: Это очень много. Это, наверно, все-таки виновата система образования. Они же все-таки сильно её уронили.



Олег Царев: Не знаю, стоит ли доверять этим цифрам, но это много.



Валентин Филиппов: В любом случае много.



Олег Царев: И я не знаю всех нюансов этого дела, но по аналогии, зная, каким образом проводили спецоперацию по Украине, немножко зная о деле Баширова, ну вот наших ребят, которые в Лондоне отравление…



Валентин Филиппов: Шпиль смотрели….



Олег Царев: Я понимаю, каким образом это все делалось. Вот есть такой термин — активная операция. Российская разведка допустила оплошность и своим сотрудникам выдавала зарубежные паспорта.



Ну, вы знаете, что сотрудники не ездят под своими настоящими именами на спецоперации. Выдавали подряд паспорта — у них номера шли 01, 02, 03…



Валентин Филиппов: Так они и зарплату долларами в Крыму так платят. Я не понимаю, откуда в Крыму доллары подряд.



Олег Царев: И когда уловили эту закономерность, ребят просто ждали. Вот они приезжают за рубеж, а их уже отслеживают. То есть отслеживают не тогда, когда что-то произошло…. Потом подали это под видом расследования, вот типа расследовали, как они приезжали туда, приезжали сюда, там где-то камеры их отследили. Но на самом деле их просто в момент приезда уже вели.



И дело Скрипаля — отравление, смонтировали уже потом под эту поездку. То есть ребята приехали, а уже было все, и отравление, и все это разыгрывалось, как по нотам. Я не знаю, травил ли Скрипаля, но предполагаю, что это была бы глупость последняя — травить Навального.



Валентин Филиппов: Ну, как бы, да.



Олег Царев: Но у меня нет сомнения в том, что, как и на Украине, лидеров оппозиции сопровождали. И группа сопровождения наверняка была постоянной. И потом точно так же в рамках активной операции все это можно было сверстать уже по ходу под этих людей.



Валентин Филиппов: Сымитировать отравление и сказать: «Вот смотрите, вот они вокруг, гады».



Олег Царев: Потом делать, якобы это было расследование, хотя документировать это по ходу.



Валентин Филиппов: Но я думаю сам факт того, что все время обвиняется Россия в неудачной попытке отравления боевым химическим веществом каким-то, оно само по себе сразу вызывает сомнения. Потому что понятно, что там на Западе им очень выгодно обвинить Россию в использовании химического оружия.



А с нашей стороны как-то глупо получается. Ну, хочу я убить Навального, ну чего я буду добывать какое-то боевое вещество, сыпать куда-то. Все же прекрасно понимают — это самый сложный путь.



Олег Царев: Поэтому я хотел бы вот поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы крепились россияне, надо быть сильными, год будет непростой, и пережить всем сложности, которые нас ожидают.



Валентин Филиппов: Пусть отрава на наших столах будет пятизвездочная, трехзвездочная, кому как нравится, и, вообще, можно на яблоках — это кальвадос получается, можно на винограде — это граппа. Ну и все, как положено.



И фейерверки — пух!



Олег Царев: С Новым годом!







Западные неофеодалы уничтожают украинских олигархов. Виктор Пинчук распродаёт украинские активы и переехал в Лондон. Игорю Коломойскому, кроме России, бежать некуда. В ходе конфликта Корбана с Коломойским оба могут рассказать правду про «Боинг» МН17.Слабый Зеленский всех устраивает. Ближайшее окружение Зеленского будет заменено на прямых ставленников США. В марте на Украине ожидаются внеочередные выборы в Верховную раду, в результате которых исчезнет президентская фракция «Слуга народа».Значительную роль на территории Украины начинает играть Лондон. МИ-6 открывает свой офис в Киеве. Кроме того, на постсоветское пространство уверенно входит Турция. Начинается плотное сотрудничество Анкары и Киева в сфере производства боевых БПЛА и поставки турецких вооружений.О том, что Запад развернул беспрецедентное наступление на сферу интересов Российской Федерации, организовав ряд провокаций и впервые в истории применив индивидуальные санкции к высшему руководству России, включая президента Владимира Путина, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал Олег Царёв, в прошлом украинский политик, поддержавший в 2014 году Русскую весну.Наша импровизированная студия находится в гостях у Олега Царева. Олег, здравствуйте.Здравствуйте.Говорят, что все самое плохое остается в прошлом году, а в новый год надо брать только хорошее. Скажите, есть ли такая надежда, что в следующий год мы не возьмем Украину?Ну, к сожалению, подобных положительных изменений по Украине ждать в следующем году мы не можем. Наоборот, ситуация по Российской Федерации становится более угрожающей и тревожной.Что касается Украины, мы понимаем, что Украина — это оккупированная страна. Напрямую чиновники назначаются из Соединенных Штатов. И американцы столкнулись с тем, что контроль не будет полным, пока на Украине будут существовать свои собственные украинские олигархи.То есть сейчас мироустройство выходит на новую систему. Как считает мой товарищ Сергей Глазьев, мы переходим в неофеодальный строй.Мне казалось, перешли уже.Средний класс будет сокращаться. Все мировые экономические проблемы будут решаться за счет съедания среднего класса. И роль феодалов при неофеодальном строе будут выполнять мировые корпорации. Ведь совсем необязательно держать людей в рабстве. Достаточно просто создать такие условия, чтобы люди работали на зарплату, а зарплаты хватало только на одежду и еду. Скажем так: если у тебя есть работа, то это хорошо.Мы, по-моему, так и живем. Вот особенно на Украине мы живем так уже лет 30.В этой системе приходу мировых корпораций мешают украинские олигархи. Самый умный — это Виктор Пинчук. Он понял эту систему, он спешно начал распродавать свои украинские активы, понимая, что их заберут. Он перевел свой офис в Лондон, перевез туда супругу, перевез детей. Почему? Потому что понимает, что первый удар будет из Соединенных Штатов. А первым под удар попадёт Игорь Коломойский.Ситуация у Коломойского такова, что ему сложнее всех. Он сделал ставку на Трампа, он оплатил целый ряд материалов, которые выходили против Байдена. Мы с вами говорили о том, что слив прослушки Байден-Порошенко был организован на деньги Коломойского.И ставка у него получилась не на ту сторону. Но у него и не было выхода, у него был последний шанс, потому что с демократами у него категорически не складывалось. Была надежда только на то, что республиканцы поблагодарят за услугу, если Трамп выиграет. Трамп не выиграл.Кроме того, отношения с бывшими товарищами, с Корбаном и с Филатовым, у Коломойского дошли до такой ситуации, когда Корбан оплачивает суды в Соединенных Штатах, где Игоря Коломойского, как руководителя украинской мафии, должны осудить. Это суд проходит в штате Делавер.Когда были местные выборы в Днепропетровске, Коломойский поддерживал Загида Краснова. Загид Краснов — дагестанец, лезгин по национальности. Корбан с Филатовым его называли «горным козлом». Когда они праздновали победу, то пригласили весь наш днепропетровский бомонд, в парикмахерской заставили сделать козлу маникюр. Под угрозой того, что отключат газ, и свет, и воду на всю жизнь, парикмахерская сделала. Козла вывели на сцену, и козел с перепугу навалил кучу…Разумно…И они, как бы, сказали, что «вот эту кучу навалил, это обгадился Загид Краснов». Но вообще мы понимаем, что это не Загид Краснов, это Игорь Коломойский стоял за Загидом Красновым. Противостояние вышло на такой уровень, что я даже не знаю, как они дальше будут.И единственное, что их сдерживает от того, чтобы вываливать компромат друг на друга, — это то, что Корбан и Филатов вместе с Коломойским занимались «Боингом». И если начинать рассказывать, то надо рассказывать и про «Боинг». Фактически там больше занимался Корбан, Коломойский просто курировал все это дело.Простите, я вот сейчас перебью. Они могут, конечно, начать рассказывать про «Боинг». Но мне кажется, что на Западе то, что они могут рассказать, слышать никто не хочет. Поэтому, ну, кому они расскажут? Друг другу? Тут же ещё уши важны. Кому рассказывать-то?Да, вы правы. И диспетчера устранили, летчика устранили. То есть сейчас единственный, кто может рассказать — это вот в результате конфликта Коломойский про Корбана или Корбан про Коломойского.Складывается такая ситуация, что, если Коломойского будут дожимать серьезно, он расскажет. Когда с Зеленским разговаривали в Лондоне црушники и разговаривали с Бакановым, каждому из них задавали вопросы: «Если мы подадим в международный розыск, выдадите ли вы Коломойского, или нет?», и оба ответили утвердительно.И может сложиться такая ситуация, что Коломойскому, кроме как в Россию, бежать будет некуда.А в Россию ему можно, вы считаете?Ну, посмотрим, как будет складываться ситуация. У Коломойского есть одна возможность сохраниться — это сформировать большую фракцию в Верховной раде. И сейчас Коломойский встретился со всеми олигархами, кроме Ахметова, и договорился о том, что все будут работать, всем выгодно, так сложилась ситуация, что в случае перевыборов всем будет выгодно, потому что все свои позиции в Верховной раде усилят.Самое забавное, что по этому вопросу Коломойский договорился и со своим врагом Петром Порошенко. Теперь они будут действовать в унисон.За счет «Слуги народа». «Слуга народа» вылетит, и это все…Да. По этой причине где-то… Коломойский не встречался с Ахметовым, но у Ахметова такая же ситуация. Поэтому будут пытаться провести досрочные выборы где-то на март месяц. Вот это из того, что сейчас происходит на Украине. Там будут инициировать досрочные выборы.Но это в январе должно быть принято решение, получается?Это будут подводить политическую ситуацию под досрочные выборы.Ну, вот уже её должны подводить сейчас.Сейчас это уже происходит. Вот следующий после Коломойского под удар пойдет Ахметов. Потом Пинчук. Но, в принципе, хотят зачистить все политическое поле.Мало кто обратил внимание о серьезной игре, которую начал играть Лондон внутри Украины. Я хочу сказать, что получился небольшой скандальчик: дело в том, что Зеленский подписал соглашение об ассоциации с Лондоном, похожее на соглашение об ассоциации с ЕС минус торговля. Но политическую часть подписали. Причем подписала Украина тогда, когда ещё Великобритания была в составе Европейского союза. И это создало прецедент.То есть страна, член Европейского союза, подписывает отдельное соглашение с другой страной. И конечно, европейские чиновники были возмущены. Я это знаю точно. И это резко снизило ставки при поддержке Зеленского внутри Европейского союза.Теперь Лондон будет открывать свою рабочую группу внутри Украины. И получается, у нас будет теперь три мощных игрока внутри Украины. Соединенные Штаты № 1, Европейский союз № 2 и Лондон № 3. У Лондона будет своя рабочая группа, и теперь законопроекты, решения, которые будет принимать украинская власть, она будет согласовывать уже с тремя игроками.Уже в трёх местах. Ну, вот трезубец, это наша сила в этом.Напёрсточник, он не сыграет, если у него один наперсток.Ну да, надо три.Если три напёрстка, то можно в каком-то шарик и спрятать. То есть у российского МИДа, и у российской власти, и у пророссийских сил внутри Украины получается возможность уже маневрировать. Если там Соединенные Штаты хотят одного, Лондон хочет другого. И сталкивать эти интересы. Это в том случае, если российский МИД будет играть по-серьезному и будет играть хорошо.Он не только играть, он танцевать будет.Лишь бы не получилось, что, как говорят, «в трёх соснах заблудиться». Если хватит профессионализма, то это открывает окно возможностей.Что касается Лондона, то Лондон серьезно начинает играть на территории постсоветского пространства. Мы видим, что исторически Турция, вспомните все военные конфликты с Россией, Турция опиралась на поддержку Великобритании.И сейчас на фоне конфликта с Францией, который у Турции, происходит очень плотная работа с МI6. МI6 тоже открывает свой офис внутри Украины, и МI6 будет работать очень серьезно. И вот контакты, которые проходят сквозь Турцию по военному сотрудничеству с Украиной, — это контакты МI6. Беспилотники, совместное производство которых начнётся сейчас у Украины с Турцией. Поставки военной техники из Турции.Это, конечно же, создает дополнительные риски, потому что Лондон будет заинтересован в том, чтобы события по Донбассу, и с Крымом в дальнейшем после Донбасса, шли по карабахскому сценарию. Вспомните противостояние, войну в Крыму, где были Англия, Франция и Турция. Ну, вот Англия сейчас будет заинтересована…Слава Богу, Сардинии нет.Да. Так что будут идти по обострению. Англия очень серьезно сейчас работает в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, в Туркменистане, вообще, в Средней Азии и по Кавказу. Работает на вытеснение России и Китая и на то, чтобы подтянуть эти страны через Турцию к себе, создать там зону влияния. Поэтому Российской Федерации будет не так просто.По территориям бывшего Советского Союза будет сейчас возникать ещё один сильный и коварный игрок, который будет работать против Российской Федерации.Ничего нового, собственно, из истории. Мы в Средней Азии всегда именно с Англией противоборствовали, пусть даже не напрямую. У них там с юга колонии, а мы двигались с севера. И Афганистан — вечный камень преткновения.Ну, это так. Но просто эти территории были уже совсем за нами, они были наши. Теперь мы возвращаемся в состояние, когда Россия отдельно, и эти территории отдельно. И ещё предстоит за них бороться.Не, ну в России бывают и такие настроения. Вот недавно погиб парень в Карабахе. Там при разминировании наш солдатик, десантник погиб.И в интернете очень много комментариев «Почему наш мальчик должен был погибнуть на чужой карабахской земле»…. ну с такой логикой, в общем-то…. Чтобы не гибнуть под Воронежем, я так думаю?Да.Потому что можно было бы гибнуть в Эрзуруме, а не в Карабахе. Но решили, «зачем мы будем гибнуть в Эрзуруме?».Или в Центральной Африканской Республике. Я хочу сказать, что вот в связи с этими событиями, намечающейся войны с олигархами, зачистки Украины, очень большие надежды Запад возлагает на Сытника, руководителя НАБУ…Ну, это естественно.Почему они держатся именно за него — непонятно. Потому что в этой ситуации, после решения Конституционного Суда, после всех этих дел о коррупции на Сытника, проще было его поменять на такого же Сытника № 2. Но пока ещё Запад, это последняя информация, будет держаться за Сытника, будет продавливать Украину и Зеленского для того, чтобы Сытник остался.Почему — потому что основную роль он должен сыграть в войне с олигархами. Насколько мне известно, Зеленского пока будут поддерживать. Пока считают, что это тот президент, который их устраивает. Он достаточно слабый и не амбициозный…Да, он всех устраивает.Да. Слабый президент сейчас устраивает всех. И олигархов, и зарубежные силы. Поэтому пока речь о смене Зеленского не идет. Ну, Коломойский, понятно, он будет пытаться увеличить свою группу влияния в Верховной раде. Ахметов всегда контролировал группу Ильи Павлюка — около 40 депутатов.Вы помните, это один из бывших «кураторов — главных контрабандистов западной таможни», который финансово помогал Зеленскому больше всех остальных во время избирательной кампании, который сформировал свою группу, и она должна была быть гораздо больше, но осталось около 40 депутатов. Депутатов, которые ориентируются на Павлюка. А через Павлюка на Ахметова.Плюс, Ахметов финансирует группу Разумкова, спикера. И некоторые начали писать, что «вот, Зеленский недоволен тем, что Ахметов слишком влияет на решения Верховной Рады», что Зеленский хотел назначить Витренко руководителем министерства энергетики, у него не получилось и вот он раздосадован влиянием Ахметова, и что Ахметов финансировал вот эти митинги единоналожников, которые устраивали «налоговый майдан». Вот это неправда.По той информации, которая у меня есть, Ахметов не финансировал «налоговый майдан».И Зеленскому было удобно, это было согласовано с ним, что Ахметов пролоббирует неназначение Витренко. То есть, таким образом, Зеленский пошел якобы навстречу Коломойскому. Внесли кандидатуру, а плохой Ахметов эту кандидатуру завалил.Извините, пожалуйста, а вот такой у меня лирический вопрос, может быть, у вас есть какое-то мнение на эту тему: я вспоминаю нашего мэра Алексея Костусева и его сына Алексея Гончаренко. Как-то такие разные направления вдруг оказались, разные убеждения, разные интересы. Я вспоминаю Наталью Витренко, которая просто рубаху на себе рвала, тельняшку рвала на фашистский крест и рассказывала, как «мы прогоним НАТО, мы прогоним олигархов, мы прогоним, вообще, всю эту буржуазную Украину». Все это она рассказывала, рассказывала, а у неё тем временем рос сын. И вот она нас всех воспитывала и растила сына одновременно.А сейчас она говорит: «Ну, у меня сын хороший, он умный, его надо, вообще, в премьер-министры. Да, у нас разные идеологические взгляды» — как у них так получается, что у них разные идеологические взгляды, или это просто подлое умение раскладывать яйца по разным корзинам? Что, собственно, свойственно некоторым женщинам в нашей стране.Ну, наверное, надо этот вопрос Наталье Витренко задать. Я рекомендую вам с ней провести интервью, оно вам будет интересно.Не хочу. Вот именно поэтому не хочу. Лишнее интервью — это лишний ей пиар. Не надо ей пиара. «Не дадим ему Ада, дадим небытие».Ну да, потому что Витренко был один из тех, кто организовывал реверс газа, на котором сам хорошо зарабатывал. Вот этот самый якобы реверс газа, чтобы якобы не закупать российский газ.А она ходила у нас деньги клянчила, у наших несчастных хозяев кафешек.Что ещё по кадровым назначениям и по кадровым изменениям: иностранцы будут работать над тем, чтобы поменять главу администрации у Зеленского. То есть Зеленский устраивает. Ермак и Татаров не устраивают. Татарова на некоторое время сохранили, но и Сытник, и Запад будут работать над тем, чтобы поставить более удобного главу администрации и через него фактически руководить страной.Ну, в принципе, можно было бы для Зеленского выделить какое-то помещение при одном из посольств, и ему достаточно. Может, с собой взять Мендель.Давайте вот немножко переместимся на северо-восток. Скажите, то усиление санкций, которое сейчас происходит, очередной навал на Россию, на что это рассчитано? Реально надеются каким-то образом расколоть общество и убрать Путина, например? Я вот не понимаю, вот Путин, он же не сам по себе, там же целый конгломерат людей, наверное. Каких-то бизнесменов, чиновников, бюрократов… Путин — это тоже корпорация, своего рода. Разве возможно какими-то персональными санкциями против Путина убрать Путина и изменить конфигурацию власти?Дело не в этом. Все понимают, что решение суда при Европейском комитете, который запретил Путину и целому ряду государственных чиновников появляться на Олимпийских играх, это первая персональная санкция против Путина. И то, что там оговорка, что в случае, если Олимпийские игры будут проходить в какой-либо из стран и эта страна пригласит Путина, то он имеет право приехать, то эти слова становятся и так сами собой разумеющиеся. Но эта оговорка ещё более унизительная. Она лишь подчеркивает то, что это персональные санкции. Я хочу обратить внимание на то, что конфликтов между Российской Федерацией и Западом было много.Было дело Магнитского, были другие вопросы. Крым, Донбасс, куча всего. Но никогда до сих пор не было персональных санкций против Владимира Владимировича. Почему — потому что, ну, не принято вводить санкции против…Действующего.С которым завтра приходится садиться за стол, договариваться, подписывать какие-то документы.О чем это говорит — о том, что противостояние между Западом и Россией будет нарастать. И о том, что будут делать всё для того, чтобы сбить Путина с должности руководителя страны.Вот извините, во-первых, вы говорите подписывать что-то с действующим президентом. Они показывают, что они с ним больше разговаривать не хотят. Это с одной стороны, но с другой стороны, это всего лишь Олимпийский комитет. А во-вторых, для того, чтобы сбить Путина, они бы могли сказать: «Мы ждем российских спортсменов под российским флагом, но мы этого президента сюда не пустим».И тогда бы у людей возникло ощущение: «Нет, Россию любят, все нормально, но Путин, да, он плохой». А тут получается, что они полностью запрещают российский флаг, запрещают российский герб и запрещают Путина.То есть Путин, Герб и Флаг — это понятия одного уровня, это как бы символы государственности. Ну, так чего они этим добьются? Они только усиливают рейтинги Владимира Владимировича.Это показатель того, что в этом году нас ожидает целая череда скандалов и попыток раскачать Россию изнутри. Понятно, что Россию не захватишь: есть ядерное оружие, есть мощная армия, но попытки раскачать Россию изнутри будут предприниматься. Я понимаю, что, как и в случае с Януковичем, очень много вопросов по коррупции, по каким-то вопросам внутри Российской Федерации.Все-таки за 20 лет накопилось очень много взаимных претензий. Но, тем не менее, надо понимать россиянам, что майдан и революция внутри России — это самое страшное, что может быть.Вы же сами понимаете, что достаточно 5%. Даже 3. А дебилов столько всегда найдется.Сейчас, видите, закручивается дело Навального, достаточно активно… Отравление…Ну, неужели нормальный человек какой-то в это верит?Я хочу сказать, что по последним опросам, «Левада-центр», по-моему, проводил — 25% россиян склонны этому доверять, а это достаточно большой процент.Это очень много. Это, наверно, все-таки виновата система образования. Они же все-таки сильно её уронили.Не знаю, стоит ли доверять этим цифрам, но это много.В любом случае много.И я не знаю всех нюансов этого дела, но по аналогии, зная, каким образом проводили спецоперацию по Украине, немножко зная о деле Баширова, ну вот наших ребят, которые в Лондоне отравление…Шпиль смотрели….Я понимаю, каким образом это все делалось. Вот есть такой термин — активная операция. Российская разведка допустила оплошность и своим сотрудникам выдавала зарубежные паспорта.Ну, вы знаете, что сотрудники не ездят под своими настоящими именами на спецоперации. Выдавали подряд паспорта — у них номера шли 01, 02, 03…Так они и зарплату долларами в Крыму так платят. Я не понимаю, откуда в Крыму доллары подряд.И когда уловили эту закономерность, ребят просто ждали. Вот они приезжают за рубеж, а их уже отслеживают. То есть отслеживают не тогда, когда что-то произошло…. Потом подали это под видом расследования, вот типа расследовали, как они приезжали туда, приезжали сюда, там где-то камеры их отследили. Но на самом деле их просто в момент приезда уже вели.И дело Скрипаля — отравление, смонтировали уже потом под эту поездку. То есть ребята приехали, а уже было все, и отравление, и все это разыгрывалось, как по нотам. Я не знаю, травил ли Скрипаля, но предполагаю, что это была бы глупость последняя — травить Навального.Ну, как бы, да.Но у меня нет сомнения в том, что, как и на Украине, лидеров оппозиции сопровождали. И группа сопровождения наверняка была постоянной. И потом точно так же в рамках активной операции все это можно было сверстать уже по ходу под этих людей.Сымитировать отравление и сказать: «Вот смотрите, вот они вокруг, гады».Потом делать, якобы это было расследование, хотя документировать это по ходу.Но я думаю сам факт того, что все время обвиняется Россия в неудачной попытке отравления боевым химическим веществом каким-то, оно само по себе сразу вызывает сомнения. Потому что понятно, что там на Западе им очень выгодно обвинить Россию в использовании химического оружия.А с нашей стороны как-то глупо получается. Ну, хочу я убить Навального, ну чего я буду добывать какое-то боевое вещество, сыпать куда-то. Все же прекрасно понимают — это самый сложный путь.Поэтому я хотел бы вот поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы крепились россияне, надо быть сильными, год будет непростой, и пережить всем сложности, которые нас ожидают.Пусть отрава на наших столах будет пятизвездочная, трехзвездочная, кому как нравится, и, вообще, можно на яблоках — это кальвадос получается, можно на винограде — это граппа. Ну и все, как положено.И фейерверки — пух!С Новым годом! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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