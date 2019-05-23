Коломойский заявил об участии во «всеукраинском политическом проекте»

• 23 • Украина

Бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что является консультантом в новом «всеукраинском политическом проекте», который создаётся в преддверии выборов в Верховную раду.

Reuters

Об этом сообщается на YouTube-канале издания «Украинская правда». «Это будет всеукраинский проект, в который войдут партия «Возрождение», часть «Воли народа» (парламентская фракция), партия мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам», — отметил он. Ранее Коломойский в ходе телефонного разговора пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с «тяжёлой ежедневной работой» на посту главы государства.

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