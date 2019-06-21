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Коломойский заявил, что не планирует инвестировать в Донбасс

21 июня 2019, 20:54  •  41 • Украина

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Украинский олигарх Игорь Коломойский в ответ на призыв президента Владимира Зеленского к крупному бизнесу вкладывать средства в инфраструктуру Донбасса заявил, что не собирается этого делать, поскольку после решения Высокого суда в Лондоне об ограничении расходов у него нет на это средств.

"Я уже комментировал журналистам, что на остаток от £20000 в неделю могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма ", - отшутился Коломойский в беседе с журналистом "Украинской правды".

Бизнесмен сказал, что еще не встречался с Зеленским после его инаугурации и тот к нему пока не обращался с подобными предложениями.

Президент Владимир Зеленский во время выступления в четверг на бизнес-форуме заявил, что уже встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей по инвестированию в инфраструктуру Донбасса. При этом он сказал: "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает".

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