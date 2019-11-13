Коломойский выступил за восстановление связей с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией. В опубликованном в среду интервью американской газете The New York Times он выразил уверенность, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях, а травмы, нанесенные украинцам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое.

"Они в любом случае сильнее, - заявил Коломойский, касаясь конфликта с Россией. - Мы должны улучшить наши отношения".

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать, - продолжал он. - А вы [США] заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это".

Коломойский заявил, что он предпринимает усилия для того, чтобы положить конец конфликту в Донбассе, но отказался сообщить подробности, поскольку, по его словам, он опасается, что американцы "вмешаются и все испортят".

Воевать "до последнего украинца"

По словам Коломойского, США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника - Россию. США просто хотят, чтобы Украина вела "войну против России до последнего украинца", добавил он.

При этом Коломойский высказал мнение, что со временем травма, нанесенная сознанию украинцев конфликтом в Донбассе, будет преодолена. "Пройдет пять - десять лет, и кровь будет забыта, - сказал бизнесмен. - Я описываю объективно, то, что я вижу и куда идет дело".

Коломойский заявил, что, по его мнению, страны Запада никогда не примут Украину в ЕС и НАТО, так что Киеву лучше принять это как реальность и прекратить попытки вступить в эти организации, отмечает The New York Times. "Вы нас не примете", - заявил бизнесмен. "Нет смысла терять время на пустые разговоры. А Россия с радостью примет нас в новый Варшавский пакт", - считает он.

Коломойский заявил, что на месте президента Украины Владимира Зеленского он бы начал расследование в отношении деятельности в стране Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена, который является вероятным соперником нынешнего американского лидера Дональда Трампа на будущих президентских выборах.

На вопрос о том, не опасается ли он ответной реакции демократов, если они выиграют следующие президентские выборы, Коломойский заявил: "Если они начнут вести себя нагло в отношении нас, мы перейдем на сторону России".

"Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны и будете покупать памперсы", - добавил он.

Экономическое выживание Украины

Коломойский считает, что восстановление связей с Россией необходимо Украине для выживания ее экономики. По его мнению, Киев может получить от РФ финансирование, которое станет альтернативой займам Международного валютного фонда (МВФ). Президент Украины Владимир Зеленский уже должен быть готов объявить дефолт по кредитам МВФ, заметил олигарх.

"Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они с удовольствием их нам дадут сегодня, - продолжал Коломойский. - Какой самый быстрый путь разрешить проблемы и восстановить отношения? Только деньги".

В чем интерес Коломойского?

The New York Times напоминает, что с начала конфликта в востоке Украины Коломойский финансировал так называемые добровольческие батальоны, которые воевали на стороне Киева против ополчения Донбасса. В интервью американской газете Коломойский отметил, что он не испытывает никакой любви к России, однако считает, что Запад не оправдал надежд Украины, поскольку сотрудничество с ним не принесло стране достаточной материальной выгоды.

Американское издание полагает, что высказывания Коломойского в поддержку восстановления связей между Украиной и Россией частично могут объясняться его личными интересами и непростыми отношениями со странами Запада. ФБР ведет расследование его деловой активности в США. Западные дипломаты и МВФ призывают президента Зеленского не допустить возвращения в собственность Коломойского Приватбанка, который был национализирован администрацией прежнего украинского президента.

В то же время The New York Times отмечает, что точка зрения Коломойского заслуживает внимания, так как этому украинскому олигарху приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского, предвыборную кампанию которого активно поддерживали принадлежащие ему телеканалы.