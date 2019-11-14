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Коломойский в интервью New York Times : «Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны»
14 ноября 2019, 02:24 • 62 • Политика
Ведущая американская газета The New York Times, поместившая недавно в одном из своих материалов карту Украины без Крыма, опубликовала сегодня статью-бомбу под заголовком «Украинский миллиардер воевал с Россией. Сейчас он готов обнять её»
Автор:
Латышев Сергей
В ней один из богатейших людей Украины, давний спонсор Владимира Зеленского и его команды — днепропетровский миллиардер Игорь Коломойский — открытым текстом заявил то, что твердила всему миру Москва: необходимо прекратить вооружённый конфликт в Донбассе и восстановить отношения с Россией ради экономического выживания Украины.
Мало того, Коломойский сказал также то, о чём все эти годы регулярно писал Царьград.
Он всё подтвердил
Во-первых, США «заставляют» украинцев воевать с русскими и хотят, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца» с целью ослабить геополитического соперника.
Однако реальность, по словам украинского олигарха, заключается в следующем: «Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения».
Украинский президент Владимир Зеленский и его команда тесно связаны с днепропетровским миллиардером Игорем Коломойским. Фото: Edijs Palens / Globallookpress
«Людям нужен мир, хорошая жизнь, они не хотят воевать», — добавил он. Бизнесмен, превративший Зеленского из комика в политика, не сомневается в том, что со временем травма конфликта в Донбассе будет преодолена, и мир станет поэтому естественным состоянием:
Во-вторых, и об этом тоже постоянно писал Царьград, Коломойский убеждён, что Украину никогда не возьмут в ЕС и НАТО. Всё это, по его словам, пустые разговоры, необходимые Западу для того, чтобы вредить с помощью клюнувших на них украинцев России.
«Вы нас не примете. Нет смысла терять время на пустые разговоры. А Россия с радостью примет нас в новый Варшавский пакт», — уверен бизнесмен
Россия снова должна платить?
Чтобы Коломойского не растерзали укронационалисты, он заверил, что по-прежнему, не является поклонником России, но при этом счёл необходимым «признать реальность»: только финансирование из России в рамках улучшения двусторонних отношений может заменить Киеву кредиты МВФ.
Коломойский и ранее не стеснялся называть эту структуру «кровопийской» и призывал Зеленского лучше объявить дефолт Украины, чем выполнять её «рекомендации», чтобы не растерять своей популярности. Как истинный бизнесмен и еврей, он убеждён, что «деньги решат все проблемы». Поэтому Коломойский озвучил в опубликованном сегодня интервью даже конкретную сумму, которую Москва могла бы выделить Украине за улучшение отношений.
Это он, конечно, хватил. Эту цифру надо, видимо, понимать как предложение Москве поторговаться, как на восточном базаре. Или как попытку пошантажировать Запад: друзья, я всё понимаю, если не хотите потерять лицо, когда Киев пойдёт на поклон к Москве, — давайте больше и не сдирайте с украинцев три шкуры.
Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский финансировал войну в Донбассе, теперь работает, если не врёт, над мирным урегулированием. Фото: Drop of Light / Shutterstock.com
«Наложите в штаны и будете покупать памперсы»
The New York Times предполагает, что Коломойский так откровенно высказывается ещё и потому, что недоволен позицией западных правительств и МВФ по вопросу возвращения ему национализированного в 2016 году его врагом, экс-президентом Украины Петром Порошенко, Приватбанка. На откровенность олигарха, возможно, также повлияло расследование, которое ведёт ФБР в отношении его деловой активности в США.
Газете тем не менее трудно даётся осознание того факта, что украинский предприниматель, который в 2014 году потратил «миллионы долларов» на создание и вооружение «добровольческих батальонов» укронационалистов для борьбы с народом восставшего Донбасса, теперь призывает «отвернуться от Запада и повернуться лицом к России».
Коломойский, которого газета называет «наиболее могущественной фигурой вне правительства», признался также, что уже предпринимает усилия, чтобы положить конец конфликту в Донбассе. Однако он отказался сообщить подробности, так как тогда американцы «вмешаются и всё испортят».
Днепропетровский олигарх призвал также Зеленского начать расследование в отношении деятельности на Украине сына главного соперника президента Дональда Трампа на следующих президентских выборах, экс-вице президента США Джо Байдена, — Хантера. В ответ на вопрос, не боится ли он ответных мер со стороны демократов, если те выиграют выборы, Коломойский предупредил: «Если они начнут вести себя нагло в отношении нас, мы перейдём на сторону России».
Далее он выдал фразу, достойную Жириновского:
Делаем выводы
Итак, что мы видим? Обмен заключёнными. Развод противоборствующих сил в Донбассе. Неизбежное завершение важнейшего энергетического проекта «Северный поток — 2» и «Турецкого потока» в обход Украины. Начавшие раздаваться из Киева требования о «компенсациях» в случае отмены Западом антироссийских санкций в условиях всё более очевидного провала попыток изолировать Россию. Растущее стремление ведущих мировых игроков привлечь Москву на свою сторону в выяснении отношений с геополитическими противниками. Откровенная усталость Запада от Украины и её проблем, мешающих развитию более важных для ведущих западных стран, США и Франции например, отношений с Москвой. Надвигающийся экономический коллапс. Тотальное разочарование украинцев — по различным причинам — в постмайданной власти. Всё это грозит Коломойскому и Ко потерей их украинской вотчины, снять напряжение в которой и помочь ей выжить могут только улучшение отношений с Россией и транши Москвы, не делающей различия между украинцами и русскими.
В этом и заключается главная причина откровенности хитрого днепропетровского бизнесмена. Нужно ли это не печатающей, как США, деньги из воздуха России — помогать выживать своему антиподу, который, когда немного очухается, может снова взяться за старое, — это уже другой вопрос.
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