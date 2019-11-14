Коломойский в интервью New York Times : «Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны»

Автор:

Латышев Сергей

В ней один из богатейших людей Украины, давний спонсор Владимира Зеленского и его команды — днепропетровский миллиардер Игорь Коломойский — открытым текстом заявил то, что твердила всему миру Москва: необходимо прекратить вооружённый конфликт в Донбассе и восстановить отношения с Россией ради экономического выживания Украины.

Мало того, Коломойский сказал также то, о чём все эти годы регулярно писал Царьград.

Он всё подтвердил

Во-первых, США «заставляют» украинцев воевать с русскими и хотят, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца» с целью ослабить геополитического соперника.

Однако реальность, по словам украинского олигарха, заключается в следующем: «Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения».

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда тесно связаны с днепропетровским миллиардером Игорем Коломойским. Фото: Edijs Palens / Globallookpress

«Людям нужен мир, хорошая жизнь, они не хотят воевать», — добавил он. Бизнесмен, превративший Зеленского из комика в политика, не сомневается в том, что со временем травма конфликта в Донбассе будет преодолена, и мир станет поэтому естественным состоянием:

Пройдёт пять-десять лет, и кровь будет забыта. Я описываю объективно то, что я вижу и куда идёт дело.

Во-вторых, и об этом тоже постоянно писал Царьград, Коломойский убеждён, что Украину никогда не возьмут в ЕС и НАТО. Всё это, по его словам, пустые разговоры, необходимые Западу для того, чтобы вредить с помощью клюнувших на них украинцев России.

«Вы нас не примете. Нет смысла терять время на пустые разговоры. А Россия с радостью примет нас в новый Варшавский пакт», — уверен бизнесмен

Россия снова должна платить?

Чтобы Коломойского не растерзали укронационалисты, он заверил, что по-прежнему, не является поклонником России, но при этом счёл необходимым «признать реальность»: только финансирование из России в рамках улучшения двусторонних отношений может заменить Киеву кредиты МВФ.

Коломойский и ранее не стеснялся называть эту структуру «кровопийской» и призывал Зеленского лучше объявить дефолт Украины, чем выполнять её «рекомендации», чтобы не растерять своей популярности. Как истинный бизнесмен и еврей, он убеждён, что «деньги решат все проблемы». Поэтому Коломойский озвучил в опубликованном сегодня интервью даже конкретную сумму, которую Москва могла бы выделить Украине за улучшение отношений.

Мы возьмём у русских 100 миллиардов долларов. Я думаю, что они с удовольствием их нам дадут сегодня, — уверен Коломойский. — Какой самый быстрый путь разрешить проблемы и восстановить отношения? Только деньги.

Это он, конечно, хватил. Эту цифру надо, видимо, понимать как предложение Москве поторговаться, как на восточном базаре. Или как попытку пошантажировать Запад: друзья, я всё понимаю, если не хотите потерять лицо, когда Киев пойдёт на поклон к Москве, — давайте больше и не сдирайте с украинцев три шкуры.

Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский финансировал войну в Донбассе, теперь работает, если не врёт, над мирным урегулированием. Фото: Drop of Light / Shutterstock.com

«Наложите в штаны и будете покупать памперсы»

The New York Times предполагает, что Коломойский так откровенно высказывается ещё и потому, что недоволен позицией западных правительств и МВФ по вопросу возвращения ему национализированного в 2016 году его врагом, экс-президентом Украины Петром Порошенко, Приватбанка. На откровенность олигарха, возможно, также повлияло расследование, которое ведёт ФБР в отношении его деловой активности в США.

Газете тем не менее трудно даётся осознание того факта, что украинский предприниматель, который в 2014 году потратил «миллионы долларов» на создание и вооружение «добровольческих батальонов» укронационалистов для борьбы с народом восставшего Донбасса, теперь призывает «отвернуться от Запада и повернуться лицом к России».

Коломойский, которого газета называет «наиболее могущественной фигурой вне правительства», признался также, что уже предпринимает усилия, чтобы положить конец конфликту в Донбассе. Однако он отказался сообщить подробности, так как тогда американцы «вмешаются и всё испортят».

Днепропетровский олигарх призвал также Зеленского начать расследование в отношении деятельности на Украине сына главного соперника президента Дональда Трампа на следующих президентских выборах, экс-вице президента США Джо Байдена, — Хантера. В ответ на вопрос, не боится ли он ответных мер со стороны демократов, если те выиграют выборы, Коломойский предупредил: «Если они начнут вести себя нагло в отношении нас, мы перейдём на сторону России».

Далее он выдал фразу, достойную Жириновского:

Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны и будете покупать памперсы.

Делаем выводы

Итак, что мы видим? Обмен заключёнными. Развод противоборствующих сил в Донбассе. Неизбежное завершение важнейшего энергетического проекта «Северный поток — 2» и «Турецкого потока» в обход Украины. Начавшие раздаваться из Киева требования о «компенсациях» в случае отмены Западом антироссийских санкций в условиях всё более очевидного провала попыток изолировать Россию. Растущее стремление ведущих мировых игроков привлечь Москву на свою сторону в выяснении отношений с геополитическими противниками. Откровенная усталость Запада от Украины и её проблем, мешающих развитию более важных для ведущих западных стран, США и Франции например, отношений с Москвой. Надвигающийся экономический коллапс. Тотальное разочарование украинцев — по различным причинам — в постмайданной власти. Всё это грозит Коломойскому и Ко потерей их украинской вотчины, снять напряжение в которой и помочь ей выжить могут только улучшение отношений с Россией и транши Москвы, не делающей различия между украинцами и русскими.

В этом и заключается главная причина откровенности хитрого днепропетровского бизнесмена. Нужно ли это не печатающей, как США, деньги из воздуха России — помогать выживать своему антиподу, который, когда немного очухается, может снова взяться за старое, — это уже другой вопрос.