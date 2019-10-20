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Коломойский рассказал о влиянии на главу партии «Слуга народа»

20 октября 2019, 17:39  •  57 • Украина
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о влиянии на главу партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию.
 
Reuters
 

Об этом пишут «Николаевские вести».

«Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще (Арахамия. — RT). Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние. — RT)», — сказал он.

Таким образом бизнесмен, возможно, в шутку прокомментировал заявление Арахамии о том, что Коломойский имеет влияние в Раде, однако его самого не любит.

При этом, как отметил предприниматель, он не уверен, что Арахамия мог заявить подобное.

«Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый. Чего-то он сначала был в Николаеве, а потом переехал во Львов, по-моему», — добавил бизнесмен.

В сентябре украинский лидер Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу с Коломойским. Позднее глава Украины рассказал о теме переговоров с бизнесменом.

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