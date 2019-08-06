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Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
06 августа 2019, 17:09 • 80 • Украина
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, они присылают друг другу шутки.
© Reuters / globallookpress.com
Об этом он сказал в интервью РБК.
«Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции», — сказал предприниматель.
По словам Коломойского, он сам недавно прислал главе Украины фрагмент из советского киножурнала «Фитиль».
Вместе с тем бизнесмен добавил, что в настоящий момент он редко общается с Зеленским, так как у украинского лидера много дел. Он отметил, что последний раз они виделись после инаугурации.
«Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно — раз в два месяца», — добавил он.
В мае Коломойский рассказал о поддержке олигархами Зеленского на выборах.
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