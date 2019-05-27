Коломойский рассказал, что поругался с Порошенко «из-за телевизора»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию «Украинская правда» рассказал, что причиной его конфликта с бывшим президентом страны Петром Порошенко стали вопросы относительно принадлежащего предпринимателю телеканала «1+1».

«Мы, кстати, из-за телевизора с ним (Порошенко. — RT) и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1», — приводит его слова «Обозреватель».

Как отметил Коломойский, конфликт длился долгое время. В частности, по словам бизнесмена, его часто «приглашали в администрацию» украинского лидера, где давали понять, что канал «что-то не то показал», а также просили оказать влияние на редакционную политику «1+1».

Ранее Игорь Коломойский призвал действующего президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

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