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Коломойский рассказал, что поругался с Порошенко «из-за телевизора»
27 мая 2019, 11:39 • 87 • Украина
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию «Украинская правда» рассказал, что причиной его конфликта с бывшим президентом страны Петром Порошенко стали вопросы относительно принадлежащего предпринимателю телеканала «1+1».
Reuters
«Мы, кстати, из-за телевизора с ним (Порошенко. — RT) и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1», — приводит его слова «Обозреватель».
Как отметил Коломойский, конфликт длился долгое время. В частности, по словам бизнесмена, его часто «приглашали в администрацию» украинского лидера, где давали понять, что канал «что-то не то показал», а также просили оказать влияние на редакционную политику «1+1».
Ранее Игорь Коломойский призвал действующего президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Подробнее о внутриполитической ситуации в стране — в материале RT.
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