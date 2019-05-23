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Коломойский пожелал Зеленскому справиться с «тяжёлой ежедневной работой»
23 мая 2019, 00:24 • 7 • Украина
Бизнесмен Игорь Коломойский в ходе телефонного разговора пожелал Владимиру Зеленскому справиться с «тяжёлой ежедневной работой» на посту президента. Об этом предприниматель рассказал в интервью изданию «Украинская правда».
© REUTERS/Mikhail Palinchak
«Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжёлый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать», — отметил Коломойский.
Он добавил, что также пожелал действующему президенту Украины «удержать удачу».
«Вершина — это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело удерживать позиции», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность президента Украины, отправив ему смс-сообщение. Бизнесмен также сказал, что не ездил на встречу с Зеленским для поздравления с инаугурацией, поскольку не хотел общаться с журналистами.
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