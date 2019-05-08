Коломойский посоветовал Зеленскому сохранить лишь одного министра из кабмина Украины: "Он является фундаментом"

Ранее победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский на своей первой пресс-конференции анонсировал сокращение администрации главы государства и пообещал увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко.

"Луценко - старая команда, мы будем назначать новых людей", - подчеркнул тогда Зеленский.

Свою точку зрения на это дал в интервью Bigus.info украинский олигарх Игорь Коломойский, с именем которого связывают приход к власти шоумена.

Бизнесмен отметил, что обещание привести к власти "новые лица" накладывает на Зеленского определённые ограничения, а сам будущий глава государства фактически загоняет себя в труднопреодолимые рамки.

"Ты можешь взять какого-то специалиста, но тогда возникает вопрос - а он новое лицо или старое, - обратил внимание Коломойский. - Когда ты сделал тезис "новые лица", то ты загоняешь себя в какие-то ограничения, которые потом политически тебе будет трудно преодолевать".

Дал Коломойский Зеленскому и совет по составу правительства Украины. В частности, олигарх предложил ему сохранить в кабмине только одного министра - главу МВД Незалежной Арсена Авакова.

"Я считаю он должен остаться, - ответил бизнесмен на уточняющий вопрос собеседника. - Он является фундаментом. Он - фактор стабильности в стране".

При этом Коломойский заметил, что Аваков по своей натуре - "не ньюсмейкер".