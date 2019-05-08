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Коломойский посоветовал Зеленскому сохранить лишь одного министра из кабмина Украины: "Он является фундаментом"

08 мая 2019, 09:24  •  123 • Политика
Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Bigus.info прокомментировал обещание будущего президента Владимира Зеленского привести к власти "новые лица" и посоветовал ему сохранить лишь одного министра из кабмина Украины - главу МВД Арсена Авакова. "Он является фундаментом", - искренне уверен бизнесмен.
Ранее победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский на своей первой пресс-конференции анонсировал сокращение администрации главы государства и пообещал увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко.
"Луценко - старая команда, мы будем назначать новых людей", - подчеркнул тогда Зеленский.
Свою точку зрения на это дал в интервью Bigus.info украинский олигарх Игорь Коломойский, с именем которого связывают приход к власти шоумена.
Бизнесмен отметил, что обещание привести к власти "новые лица" накладывает на Зеленского определённые ограничения, а сам будущий глава государства фактически загоняет себя в труднопреодолимые рамки.
"Ты можешь взять какого-то специалиста, но тогда возникает вопрос - а он новое лицо или старое, - обратил внимание Коломойский. - Когда ты сделал тезис "новые лица", то ты загоняешь себя в какие-то ограничения, которые потом политически тебе будет трудно преодолевать".
Дал Коломойский Зеленскому и совет по составу правительства Украины. В частности, олигарх предложил ему сохранить в кабмине только одного министра - главу МВД Незалежной Арсена Авакова.
"Я считаю он должен остаться, - ответил бизнесмен на уточняющий вопрос собеседника. - Он является фундаментом. Он - фактор стабильности в стране".
При этом Коломойский заметил, что Аваков по своей натуре - "не ньюсмейкер".

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