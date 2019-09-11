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Коломойский поговорил с Зеленским о бизнесе. В Киеве намекают на деньги для Донбасса

11 сентября 2019, 11:24  •  135 • Политика
Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским, которого наблюдатели упорно называют его спонсором, разговор шёл о бизнесе. В официальном Киеве намекают на деньги, которые миллиардер может дать на Донбасс.
Владимир Зеленский впервые после вступления в должность президента Украины официально встретился с олигархом Игорем Коломойским, которого наблюдатели упорно называют спонсором его избирательной кампании.
На сайте президента Украины никаких сообщений по этому поводу не появилось, однако на странице президентского офиса в Фейсбуке коротко говорится, что разговор касался вопросов ведения бизнеса в стране и энергетического рынка.
Официальный Киев также намекает на то, что бывший спонсор Евромайдана может вложиться в Донбасс: в сообщении приводится напоминание о призыве Зеленского к украинскому бизнесу инвестировать в восстановление инфраструктуры и решение социальных проблем.
Отметим, Игорь Коломойский, один из самых богатых людей Украины, неоднократно опровергал предположения, что новый президент страны является его ставленником. В России в отношении олигарха возбуждено уголовное дело в связи с вооружённым конфликтом в Донбассе. Он подозревается в причастности к применению запрещённых антигуманных средств и методов ведения войны.
Фото: скриншот facebook/president.gov.ua

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