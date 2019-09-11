|
Коломойский поговорил с Зеленским о бизнесе. В Киеве намекают на деньги для Донбасса
11 сентября 2019, 11:24 • 135 • Политика
Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским, которого наблюдатели упорно называют его спонсором, разговор шёл о бизнесе. В официальном Киеве намекают на деньги, которые миллиардер может дать на Донбасс.
Владимир Зеленский впервые после вступления в должность президента Украины официально встретился с олигархом Игорем Коломойским, которого наблюдатели упорно называют спонсором его избирательной кампании.
На сайте президента Украины никаких сообщений по этому поводу не появилось, однако на странице президентского офиса в Фейсбуке коротко говорится, что разговор касался вопросов ведения бизнеса в стране и энергетического рынка.
Официальный Киев также намекает на то, что бывший спонсор Евромайдана может вложиться в Донбасс: в сообщении приводится напоминание о призыве Зеленского к украинскому бизнесу инвестировать в восстановление инфраструктуры и решение социальных проблем.
Отметим, Игорь Коломойский, один из самых богатых людей Украины, неоднократно опровергал предположения, что новый президент страны является его ставленником. В России в отношении олигарха возбуждено уголовное дело в связи с вооружённым конфликтом в Донбассе. Он подозревается в причастности к применению запрещённых антигуманных средств и методов ведения войны.
Фото: скриншот facebook/president.gov.ua
Подпишитесь на нас
Загрузка...
135
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 сентября 2019, 05:09
|
06 сентября 2019, 17:39
|
10 сентября 2019, 06:09
|
07 сентября 2019, 06:39
|
05 сентября 2019, 02:39
|
07 сентября 2019, 00:09
|
05 сентября 2019, 09:09