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Коломойский подсказал Зеленскому простой способ "списать" долг Украины перед США и ЕС - FT

26 мая 2019, 16:24  •  141 • Политика
Украинский олигарх Игорь Коломойский подсказал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому простой способ того, как "списать" долг страны перед Евросоюзом и Соединёнными Штатами. Financial Times пишет, что бизнесмен посоветовал новому "гаранту" Незалежной объявить дефолт.
Не успел украинский олигарх Игорь Коломойский вернуться в страну, как уже засыпал советами нового президента Украины Владимира Зеленского. Последнего, напомним, в Сети и СМИ связывают с бизнесменом, а экс-глава государства Пётр Порошенко называл шоумена "марионеткой" Коломойского.
Ранее олигарх подсказал Зеленскому, кого сохранить из министров, а теперь - простой способ того, как "списать" многомиллиардный долг Незалежной перед США и Евросоюзом. В этом случае Коломойский советует новому президенту обратиться к опыту Греции и считает, что правильнее было бы объявить в стране дефолт. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
Олигарх обратил особое внимание вчерашнего шоумена на то, что ни Брюссель, ни Вашингтон Киев как таковой и не интересует. Цель у Запада совсем другая - используя Украину, навредить России.
"Это ваша игра, ваша геополитика (...) Вам нет дела до Украины, - обвиняет Запад Коломойский. - Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание".
При этом бизнесмен предсказал Зеленскому, что если тот и дальше будет слушаться указок Запада, то рискует закончить как его предшественник на посту "гаранта" Украины.
"У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15% вместо 73%", - полагает Коломойский.

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