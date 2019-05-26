Коломойский подсказал Зеленскому простой способ "списать" долг Украины перед США и ЕС - FT

Не успел украинский олигарх Игорь Коломойский вернуться в страну, как уже засыпал советами нового президента Украины Владимира Зеленского. Последнего, напомним, в Сети и СМИ связывают с бизнесменом, а экс-глава государства Пётр Порошенко называл шоумена "марионеткой" Коломойского.

Ранее олигарх подсказал Зеленскому, кого сохранить из министров, а теперь - простой способ того, как "списать" многомиллиардный долг Незалежной перед США и Евросоюзом. В этом случае Коломойский советует новому президенту обратиться к опыту Греции и считает, что правильнее было бы объявить в стране дефолт. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Олигарх обратил особое внимание вчерашнего шоумена на то, что ни Брюссель, ни Вашингтон Киев как таковой и не интересует. Цель у Запада совсем другая - используя Украину, навредить России.

"Это ваша игра, ваша геополитика (...) Вам нет дела до Украины, - обвиняет Запад Коломойский. - Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание".

При этом бизнесмен предсказал Зеленскому, что если тот и дальше будет слушаться указок Запада, то рискует закончить как его предшественник на посту "гаранта" Украины.