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Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

21 июня 2019, 22:39  •  20 • Украина
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пока не готов вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе.
 
Reuters
 

По его словам, в настоящее время он может распоряжаться ограниченным объёмом средств.

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларёк или два», — цитирует Коломойского портал «Новое время».

Как сообщает РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса 20 июня заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «ещё не знает».

Ранее Зеленский сообщал, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».

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