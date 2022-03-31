Коломойский не договорился: 2 ракетных удара нанесено по нефтебазе в Днепропетровске

В последние дни ВС РФ наносили ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины. Нетронутым оставался только Днепропетровск и Кременчуг, где находятся активы Игоря Коломойского. Сегодня, 30 марта, поздно вечером двумя ракетами с воздуха ВС РФ нанесли удар по нефтебазе.Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.По его словам, нефтебаза уничтожена. Обломки ещё одной ракеты повредили два бензовоза. Погибших и пострадавших нет.Напомним, также сегодня вечером ракетный удар был нанесён по Харькову. Зарево от пожара до сих пор наблюдают жители почти всех районов города.По информации местных изданий, взрывом повреждён газопровод.«Газ перекрыт, но магистраль очень длинная и ему нужно выгореть», — пишут харьковские СМИ.