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Коломойский назвал «почтальона» Кремля, «спасшего» его от санкций

02 ноября 2018, 10:39  •  153 • Политика
Украинский олигарх и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, комментируя свое отсутствие в санкционном списке России, пояснил, что «почтальоном» между Киевом и Москвой якобы работал лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук.
Без «агента Кремля» и голословных обвинений в адрес не только России, но и своего политического оппонента - президента Незалежной Петра Порошенко - украинский олигарх Игорь Коломойский обойтись не смог, когда комментировал свое отсутствие в списке санкций РФ. По мнению бизнесмена, руку к редактированию перечня приложил сам Порошенко, а конверт, мол, в Кремль доставил, «спасая» тем самым самого предпринимателя от российских рестрикций, лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук. Именно его Коломойский назвал «почтальоном».
«Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую над списком», - цитирует бизнесмена издание УНИАН.
По словам экс-губернатора Днепропетровской области, кроме президента Незалежной и его активного соратника, замглавы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Игоря Кононенко, «почтальоном поработал Медведчук».
Роль, которую лидеру «Украинского выбора» отвел бизнесмен, не удивляет, поскольку Киев усиленно пропагандирует Медведчука как «эмиссара Кремля» на Украине. Да и местные СМИ «прошлись» по оппозиционеру, заявив, что Путин «пощадил» его «из-за поддержки ими оккупации Крыма и Донбасса». Об этом, в частности, пишет издание «Диалог.UA».
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал закон о введении контрсанкций в отношении 322 граждан и 68 компаний Украины. Коломойского в перечне не оказалось. Он посчитал, что список редактировал сам Порошенко и его приближенные и пророссийские политики, которые якобы намеренно выставили его в черном цвете перед американскими партнерами как «агента Кремля».

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