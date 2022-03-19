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Коломойский назначил за голову Царёва награду в 100 тысяч долларов
19 марта 2022, 08:15 • 287 • Украина
Украинский олигарх Игорь Коломойский всегда испытывал неприязнь к Олегу Царёву. В своей вотчине в Днепропетровской области он чувствовал себя безраздельным хозяином. И независимая позиция выходца из Днепропетровска Царёва после переворота на Украине быстро переросла в ненависть, что не мешало Коломойскому звонить в Крым Олегу Царёву и интересоваться его жизнью. Эдакий мазохизм олигарха.
И как только Олег Царёв публично подтвердил, что он находится под Киевом, Коломойский тут же дал указание своим подчинённым заняться поиском места нахождения экс-регионала. И даже объявил награду за его голову в 100 тысяч долларов. Поиздержался Коломойский: ранее в 2014 году он назначил за ликвидацию Царёва награду в 500 тысяч долларов, а потом увеличил эту сумму до 1 миллиона.
Что же, олигархи тоже беднеют. И Коломойский не стал исключением. Отсюда и награда в каких-то 100 тысяч, несолидно как-то, Игорь Валерьевич. Но есть и ещё одна причина: Царёв может появиться в своём родном городе, а это, похоже, пугает олигарха. Уж кто-кто, а Олег Царёв знает все махинации и проделки Коломойского. Последнему же бежать некуда: в Израиле его ждёт суд за банковские махинации, а в США арест и тоже суд за отмывание там денег. Вот и мечется Коломойский и клянёт Царёва во всех своих бедах.
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