Коломойский намерен вновь стать совладельцем «ПриватБанка»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский планирует снова стать совладельцем «ПриватБанка».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью предпринимателя, которое он дал видео-проекту издания «Украинская правда».

Как пояснил Коломойский, он желает либо вернуть себе сам банк, либо же вложенные в финансовое учреждение средства. Он рассматривает, как вариант, что государство может ему вернуть статутный капитал.

Чтобы доказать, что этот капитал был, по его мнению, нужно, чтобы суд это доказал. Для этого может быть назначена правительственная комиссия или независимые аудиторы.

Ранее в НБУ рассказали о последствиях отмены национализации «ПриватБанка».

В апреле Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Финансовое учреждение было национализировано по решению кабинета министров 18 декабря 2016 года.