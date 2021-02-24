Коломойский купил украинскую разведку и СБУ

В правоохранительной системе Украины много агентов олигархов, чем объясняется утечка информации о намерении прокуратуры арестовать бывшего первого заместителя главы ПриватБанка Владимира Яценко.Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил Игорь Смешко, экс-председатель Службы безопасности Украины.«Ресурсы, которыми владеет Коломойский, это миллиарды долларов. За годы, особенно после 2004 года, президента Ющенко, когда пошли политические назначения, представляете, сколько за это время можно было создать своих «вертикальных» людей в разных силовых ведомствах? Поэтому меня не удивляет, что могла быть утечка информации из прокуратуры.Лучшие сотрудники СБУ, прокуратуры, разведки сейчас не работают на госслужбе. Некоторые оттуда ушли, некоторых выдавили потому что договориться с ними было невозможно. И то, что в данном случае принимает решение лично генпрокурор – индикатор того, что наша правоохранительная система внутри вся в дырах. Есть утечки информации к фигурантам дел. Это всегда было, но каждый такой случай – это было исключение из правил. А сейчас это правило», – сказал Смешко.22 февраля в аэропорту Борисполь работники Национального антикоррупционного бюро посадили самолет c топ-фигурантом дела ПриватБанка бывшим первым заместителем главы ПриватБанка Владимирорм Яценко, который хотел бежать с Украины.Рейс, на котором он находился, был развернут за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины после вмешательства директора НАБУ и руководителя подразделения детективов НАБУ. Вручение подозрения фигуранту подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.