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Коломойский как зеркало украинской революции

17 ноября 2019, 21:24  •  46 • Аналитика

Время от времени Игорь Валерьевич Коломойский, известный одиозный олигарх, являющийся сегодня, по мнению многих, наперсником президента Зеленского, даёт скандально-откровенные интервью. На этот раз его яркая публицистика появилась в газете «Нью-Йорк таймс», рупоре демократических и антитрамповских сил Америки. Наверное, он это знает, тем не менее, в своём интервью делает целый антидемократический и протрамповский доклад. Плюс сеанс разоблачения бандеровской революции. И вот зачем ему это надо?

Революция, пожирающая страну


Революцию саму по себе Коломойский назвал делом плохим и сделал ответственной за бандеровскую революцию 2014 года клептократию Януковича, Россию, Запад и так далее по списку, но досталось от него и революционерам-бандеровцам, «стрелявших по «беркутам», отменивших языковой закон Кивалова — Колесниченко и бегавших с выпученными глазами по Раде и по стране.



На Донбассе, повторил он свою старую мысль, идёт горячая гражданская война, а по всей Украине – холодная гражданская война, причём Коломойский вспомнил убитого писателя и журналиста Олеся Бузину как жертву этой войны. С другой стороны он назвал её жертвой взорванного в Киеве журналиста Шеремета.

Интересно, что Коломойский объявил сумму, за которую можно купить сегодняшнюю Украину – 100 млрд. долларов. Он считает, что Москва даст такие деньги Киеву за смену политической ориентации. Во-первых, это несуразная цифра: по свидетельству помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, Украина обошлась Америке всего в 5 млрд. долларов. Россия обещала тогда инвестиций на 15 млрд. долларов, из которых три успела выдать Януковичу. Больше вряд ли даст: обожглась.

Во-вторых, фигура Коломойского для Москвы совершенно неприемлема, и как умный человек, он это понимает. Возможно, Игорь Валерьевич назвал сумму, в которую обойдётся покупателю выставленная на продажу украинская земля или просто «Украина».

Обманный Запад


Все понимают про себя, что Коломойский сказал правду, много правды, хотя и не сказал всей правды. И вот, уже кается, говорит многую правду о делах недавних ещё дней. Что Запад – это «кровопийца и мироед», денег не даёт, не считать же за них жалкие миллиарды, на которые страна еле сводит концы с концами.

Коломойский и его команда конфликтуют со ставленниками Демократической партии США в команде Зеленского, так называемыми соросятами. Игорь прямо говорит, что Киеву нужно встать на сторону Трампа и начать расследование деятельности видного демократа вице-президента США Байдена на Украине.

Это рискованный ход, но Коломойский как рисковый коммерсант понимает, что Украине в её положении можно рисковать: терять уже нечего, а поправить свои дела при удачном раскладе – можно.

Что сказал Коломойский?


По большому счёту, такие заявления делает человек, подошедший к какому-то краю. Ситуация на Украине обостряется, и Игорь Валерьевич не видит из неё выхода. Он своеобразно кается в грехах своих, но не только: он называет сумму, которую необходимо вложить в Украину, чтобы залить пожар бандеровской революции деньгами: сто миллиардов долларов. Но кто даст такие деньги стране, в которой идёт и горячая, и холодная гражданская война? И Коломойский отправляет в эфир сигнал SOS: утопающий хватается за соломинку.

Заметим, чтобы разжечь пожар революции, Госдепу США хватило 5 млрд. долларов, якобы для развития демократии на Украине, и где эта демократия? А чтобы потушить этот пожар, по мнению нашего коммерсанта, нужно в 20 раз больше денег! Вот цена бандеровской революции, как видит её Коломойский. А покупателя на неё всё нет и не будет.

Почему «революция гидности» именно сейчас отразилась в зеркале Коломойского? Можно предположить, что он показывает это зеркало Москве и лично Владимиру Путину, намекая, что всё это он услышит от президента Зеленского при личной встрече. Возможно, это приманка для Москвы, чтобы она пошла на личную встречу Зеленского и Путина.

Если такая встреча состоится, Запад может обвинить Зеленского в предательстве своей «демократии», в том, что он стал «пророссийским» точно так же, как Запад объявил «пророссийским» президента Януковича после его визита в Москву и встречи с Путиным, когда он получил три миллиарда долларов на социалку. Отмена «зеленской» Радой моратория на продажу земли и введение рынка земли может стать поводом для консолидации нацистов и националистов против президента Зеленского. А на очередной госпереворот на Украине миллиардик на Западе всегда найдётся.
Виктор Каменев

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