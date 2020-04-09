Коломойский или дефолт: Порошенко поставил ультиматум Зеленскому

Для президента Владимира Зеленского настал момент истины, и ему предстоит принять стратегическое решение и не допустить возвращения национализированного «ПриватБанка» бывшему владельцу — олигарху Игорю Коломойскому, иначе это приведёт к дефолту, а следовательно, к безработице, гиперинфляции, невыплате зарплат и пенсий.Об этом экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Пётр Порошенко заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.«У власти хватило духа на законопроект, гарантирующий невозврат "ПриватБанка" его бывшим владельцам, и проголосовать его в первом чтении. К сожалению, не хватило воли, чтобы принять его не только за основу, но и в целом - как настаивала "Европейская Солидарность"», - отметил Порошенко, напомним, что, «политическая коалиция "За дефолт Украины" зарегистрировала 16332 "поправки».Отдельные "слуги народа" наштамповали по несколько тысяч "поправок" каждый. На их рассмотрение нужно где-то полгода заседаний парламента, не рассматривая ничего другого - и это во время войны и эпидемии. Коломойский хочет сорвать принятие закона, чтобы попытаться таким образом вернуть себе банк. Или содрать с государства компенсацию, которую он оценивает почти в 60 миллиардов гривен.Олигарх не скрывает, что стремится к дефолту Украины. А дефолт - это стремительный обвал валютного курса, гиперинфляция, потерянные рабочие места, невыплаченные зарплаты, пенсии, стипендии.А еще это означает геополитическую переориентацию Украины. Потому что Коломойский в интервью "Нью-Йорк таймс" прямым текстом говорит, что Украина должна пойти за деньгами в Россию, то есть - вернуться в сферу ее влияния. Неудивительно, что против законопроекта воюют не только десятки "слуг", но и пятая колонна», - сказал пятый президент.Резюмируя, Порошенко заявил, что «Европейской Солидарности» настаивает чтобы данный законопроект был принят на ближайшем внеочередном заседании Рады, «уже сегодня, завтра будет поздно».Напомним, принятие «антиколомойского закона» заблокировали внесённые 16332 поправки. Более 6 тысяч правок внёс внефракционный народный депутат, ранее исключённый из фракции «Слуга народа», Антон Поляков. Вчера он выдвинул парламенту ультиматум, заявив, что готов их отозвать, если будет пересмотр принятого закона о рынке земли, отложена реализацию второго этапа медицинской реформы и отменены «антифоповские законы».