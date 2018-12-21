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Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип. Вот нахрена он послал туда наши корабли?!

21 декабря 2018, 19:24  •  279 • В России

Олигарха Игоря Коломойского прекрасно знают не только на Украине, но и наслышаны в России. В горячие месяцы весны — лета 2014 года он стал Днепропетровским губернатором и финансировал батальоны украинских неонацистов, устраивавших карательные рейды по Донбассу. То есть, в симпатиях к ДНР, ЛНР или России его точно не заподозришь.

И вот этот человек разоткровенничался в интервью не менее известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Речь зашла о президенте Украины Петре Порошенко.

- Порошенко после избрания продержался полгода, а потом пошел по наклонной. Вместе со своим рейтингом. Начал с 54% и заканчивает своими законными 5%, - поставил диагноз Коломойский. - Он стал президентом, но не перестал быть олигархом. Это проблема для страны.

Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип.

Коломойский признался, что относится к Порошенко «неуважительно». Почему?

- Он - аморальный тип, - не стесняясь признал Коломойский. - Находясь на таком посту, он совершает действия, которые не подобают его статусу, должности.

Дальше — еще удивительней. Коломойский сказал все, что думает о конфликте в Керченском проливе с задержанием российскими пограничниками 3 украинских военных кораблей. И о введении Петром Порошенко военного положения.

- Смотрите, вот если надо прочертить китайскую стену между тем, как ведет себя Россия... - подбирал слова Коломойский. - Вы же ничего нового не увидели - она ведет себя как всегда. И тем, как повел себя Порошенко... Вот нахрена он послал туда наши корабли?! Мы можем сейчас говорить, что это наш проход, это наше море и тому подобное. Но мы же знали, что там не только мы, что там еще кто-то есть. А зачем мы этих парней подставили? А зачем мы вообще раздули этот скандал? И после этого ввели военное положение. Вот если бы этого не произошло (введения военного положения, - ред.), я бы сказал, что это глупость. А раз произошло, то это глупая провокация с целью введения военного положения.

- Чтобы перенести президентские выборы и продлить свой срок? - уточнил Гордон.

- Безусловно, - ответил Коломойский.

По мнению Коломойского, Порошенко «не оправдал ожиданий».

- Страна в 2014 году и страна в 2019-м — это две разные страны, - подвел Коломойский итоги правления Порошенко. - Мы разобщенная страна. Всем все до одного места. Снова никакого патриотического подъема, даже если у нас второй раз Крым захватят. Это все он сделал.

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