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Колокольцеву представили безотказного робота-полицейского

23 октября 2019, 15:39  •  11 • В России

Похоже, что у участковых и сотрудников патрульно-постовой службы скоро появятся надежные, а главное - вездесущие помощники. Ими станут роботы-полицейские. Одни будут парить над дорогами, выясняя причины пробок, патрулировать трассы, с ними даже можно будет поболтать "за жизнь" в темном переулке.

Именно таких роботов-полицейских представили Владимиру Колокольцеву на XXIII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2019».

Робот -полицейский на устойчивой самоходной платформе с надписью "Полиция" сможет круглосуточно патрулировать улицу без перерывов на обед. Вызывать сотрудников аварийных служб, звонить в полицию и даже с сиреной преследовать подозреваемого, если его внешность совпала с графической схемой лица гражданина из базы уголовного розыска.

- Наряд полиции может подъехать, задержать подозреваемого и тут же дополнительно сверить его отпечатки пальцев. Для этого у робота на груди установлен сканер отпечатков пальцев. В течении нескольких секунд робот сверит их с базой и полицейским станет ясно, кто перед ними, - рассказывали министру разработчики.

- Да его украдут на детали хулиганы, - посмеялся кто-то за спиной.

- А мы сделаем так, что он как Артудиту из "Звездных войн" сможет громко пищать и защищаться током, - абсолютно серьезно парировали разработчики.

Робот-полицейский на устойчивой самоходной платформе с надписью "Полиция" сможет круглосуточно патрулировать улицу без перерывов на обед. Фото: пресс-служба МВД РФ

Также МВД и Росгвардии предложили на вооружение опытные образцы российских беспилотных автомобилей с системой искусственного интеллекта, которые будут сканировать территорию вокруг себя днем и ночью.

- Машина будет перемещаться в пространстве за счет оптико-электронной системы, которая будет иметь обзор 360 градусов в двух спектрах, - заявил представитель компании-разработчика Егор Федоц.

Все больше производителей стали предлагать спецслужбам УАЗы «Профи» и «Патриот», спецверсии «Газелей», модифицированные «Лады», которыми можно управлять с помощью удаленного доступа.

Полицейские с интересом рассматривали специальные очки с функцией дополнительной реальности и распознавания лиц, которые также представили на выставке. Приложение для применения технологии распознавания лиц компании Ntechlab уже позволяет вычислять человеку в таких очках разыскиваемых преступников в толпе. Их лица будут подсвечиваться, а оператор будет видеть уголовную статью по которой они разыскиваются.

- Ежегодно выставку посещает свыше 20 тысяч специалистов более чем из 60 стран. Насыщенная деловая программа способствует установлению конструктивного диалога, развитию международного сотрудничества в сфере противодействия общим вызовам и угрозам, - заявил Владимир Колокольцев.

Он также выразил уверенность, что форум и в дальнейшем будет вносить заметный вклад в совместную деятельность компетентных ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, зарубежных партнеров по созданию условий для безопасной жизни граждан.

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