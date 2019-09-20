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Колокольцев встретился с офицерами Вьетнама, которые учились в России
20 сентября 2019, 11:24 • 58 • В России
В Ханое прошла встреча главы МВД России Владимира Колокольцева с вьетнамскими коллегами.
- На мероприятие были приглашены около 400 офицеров, которые в разные годы обучались в вузах системы МВД, а сегодня работают на ответственных постах в Министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. 18 из них имеют генеральские звания, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Ханое прошла встреча главы МВД России Владимира Колокольцева с вьетнамскими коллегами. Фото: МВД РФ
На встрече российский Министр отметил, что на протяжении десятилетий учебные заведения МВД России пользуются заслуженным авторитетом как внутри страны, так и за рубежом. Они известны своими научными школами и высоким уровнем подготовки полицейских кадров. Специалисты из многих стран мира в практической работе успешно применяют знания, полученные в образовательных организациях России, для эффективного решения задач по защите и обеспечению законных прав граждан.
- Наши выпускники занимают ведущие должности в структурах правоохранительных органов различных государств, распространяют традиции взаимного уважения и укрепляют международное сотрудничество, – отметил в своем выступлении Колокольцев.
Участники встречи обменялись информацией об основных направлениях деятельности своих подразделений, технологиях, применяемых для раскрытия преступлений и обеспечения общественного порядка. Также они выразили признательность за высокий уровень профессиональной подготовки, полученной в России.
Участники встречи обменялись информацией об основных направлениях деятельности своих подразделений, технологиях, применяемых для раскрытия преступлений и обеспечения общественного порядка. Фото: МВД РФ
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