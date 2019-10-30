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Колокольцев встретился с генсеком Интерпола

30 октября 2019, 19:54  •  24 • В России

В Москве состоялась встреча министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и генерального секретаря Интерпола Юргена Штока.

- Через российское бюро Интерпола ежегодно проходит порядка 140 тысяч различных запросов. Только в прошлом году в Россию выдано свыше 70 обвиняемых, за рубеж – более 20 фигурантов, объявленных в розыск нашими иностранными партнерами. В их числе лидеры и активные члены организованных преступных группировок, террористических организаций, наркоторговцы, – отметил положительную роль международной полицейской организации в расследовании преступлений Колокольцев.

Стороны сошлись во мнении, что сотрудничество правоохранительных органов всех заинтересованных государств – важное условие противодействия международному криминалу. Российские полицейские являются активными участниками антитеррористических проектов: "Иностранные террористы-боевики", "Калкан" и "Нексус". Кроме того, МВД России вносит свой вклад в борьбу с транснациональной организованной преступностью, в том числе в рамках проекта "Миллениум", который направлен на декриминализацию воров в законе.

- Уникальность Интерпола заключается в том, что он находится вне политики. Безусловное соблюдение этого принципа, закрепленного в уставе, – залог успешной деятельности организации, - подчеркнул Колокольцев и поблагодарил Юргена Штока за поддержку инициативы о запуске гуманитарного проекта по увековечиванию памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Эта инициатива была выдвинута российским представителем в Исполнительном комитете Интерпола на примере подвига Героя России Магомеда Нурбагандова.

Напомним, лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года при исполнении служебного долга. Перед своей смертью Магомед произнес на камеру бандитов: "Работайте, братья!". Эти слова, обращенные к коллегам разлетелись по всей России. Они стали наставлением и руководством к работе всех силовых структур, которые ежедневно стоят на страже порядка и безопасности страны.

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