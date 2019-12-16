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Колокольцев прибыл в Государство Катар

16 декабря 2019, 19:09  •  25 • В России

Глава МВД России Владимир Колокольцев проведет переговоры с премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар шейхом Абдуллой бен Насер бен Халифа Аль Тани, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства министр собирается посетить в Катаре Комитет по безопасности Высшего Комитета достижений и наследия – оргкомитет чемпионата мира по футболу FIFA 2022.

Напомним, весной в МВД России прошла встреча с представителями МВД Катара и сил внутренней безопасности государства. Российскую делегацию возглавил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, катарскую - командующий Национальным командным центром генерал-майор Халифа Абдулла Аль-Нуэйми.

Горовой рассказал иностранным коллегам об алгоритме и последовательных действиях МВД России совместно с другими правоохранительными органами во время подготовки к ЧМ-2018 и при его проведении, сделав акцент на различных аспектах работы полиции с болельщиками из разных стран и выразил готовность российских полицейских оказать необходимую помощь, учитывая важность предстоящего в 2022 году очередного Чемпионата Мира по футболу в Катаре.

В свою очередь представители катарской делегации заявили, что действия российских правоохранительных органов в период Чемпионата стали для "многих стран показательным примером, и они готовы перенять положительный опыт России, в том числе по введению «паспорта болельщика», с целью повышения безопасности предстоящего футбольного форума в Катаре".

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