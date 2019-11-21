Колокол под водой не слышен • 96 • Аналитика

На днях ТАСС сообщило со ссылкой на свои источники в Минобороны и ОСК, что там, в недрах ведомств, рассматривается вопрос о строительстве еще одной серии подводных лодок класса «Варшавянка».



Для Балтики…





Возникает вопрос: это зрада или перемога?



Вроде как перемога.



Лодки, особенно подводные, как я не раз уже говорил, – это отлично. Не можем строить авианосцы и крейсера, надо клепать субмарины в таких количествах, чтобы весь мир с содроганием смотрел на океанскую гладь в случае чего. Ибо как раз оттуда и придет ОН, Судный день, Апокалипсис или просто многомегатонный привет нашим недругам.



Итак, для Балтийского флота будут строить «Варшавянок». Ну что, не самый новый проект, все-таки 70-е годы прошлого века, строить начали с 90-х…



Однако лодки этого проекта в разных модификациях служат в нескольких флотах (Китай, Алжир, Вьетнам, Россия), и пока вроде бы соответствуют современным требованиям. Не на самом высоком уровне, но соответствуют.



Вообще, если посмотреть на списочный состав Дважды Краснознаменного Балтийского Флота, то становится неуютно.



Как вы думаете, сколько у нас на Балтике подводных лодок?



Правильно, одна. В то время как у «потенциальных» лодок 16: шесть германских, пять польских и пять шведских подводных лодок. И не говорите, что шведы нейтралы. Учитывая, как они регулярно находят у себя в водах наши лодки, все там в порядке с «нейтралитетом».



То есть если что, будут топить.



А у нас – одна дизель-электрическая подводная лодка. Да и та – условно.



Условно – это потому, что торпедная ДЭПЛ Б-806 «Дмитров» (проект 877ЭКМ «Палтус») вошла в состав ВМФ СССР 33 года назад, в 1986 году. Это не лодка, это, простите за сравнение, почти что «Запорожье» у украинского флота. Но хотя бы плавает.



Сегодня «Дмитров» используется исключительно для тренировок противолодочных расчетов надводных кораблей. На какие-либо реальные боевые действия лодка явно не годна, более того, ее однозначно ждет списание, как и ее сестры по несчастью, ДЭПЛ «Выборг» (1983 год).







Б-227 «Выборг» в прошлом году был выведен из боевого состава флота и передан в качестве экспоната в создающийся в Кронштадте филиал парка «Патриот».



В общем, все поняли, насколько все прекрасно и боеготово.





Поняли даже в командовании флота. И решили усилить балтийский дивизион подводной лодки (ну а как сказать, если она в дивизионе одна?) еще одной лодкой, перебросив ее с Черного моря.



Идея здравая, если бы не одно «НО».



Это еще один «Палтус», ДЭПЛ Б-871 «Алроса». Долгое время «Алроса» была единственной подводной лодкой в составе Черноморского флота. Настолько заслуженный корабль, 1988 года выпуска, что уже на протяжении 5 (ПЯТИ) лет ремонтируется в стенах судоремонтного завода №13 что в Севастополе.





Так что как только «Алроса» выйдет из ремонта (если выйдет, там что-то с двигателями не так), то ее ждет переход из Черного моря в Балтийское, в состав 3-го отдельного дивизиона БФ в Кронштадте.



Насколько ценно такое усиление, думаю, расшифровывать не стоит. Вместо одной развалюхи будет две. Это, конечно, что-то поднимет. Боевой потенциал, возможно. Но по сути – у нас все очень плохо.



Не хотелось бы хвалить противника. Но факт: немецкие субмарины относятся к новейшему проекту 212А и по сути, только их будет достаточно для того, чтобы осложнить ситуацию. Ведь по скрытности плавания они на порядок лучше старых «Палтусов», поскольку оснащены воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) и поэтому в состоянии не всплывать практически по месяцу.



В отличие от «Палтусов», которые вынуждены показываться на поверхности в лучшем случае каждые 3−4 дня для подзарядки своих аккумуляторных батарей. Рискуя быть обнаруженными не только гидроакустическими, но и радиолокационными станциями противника.



Между прочим, все что сказано в сторону «Палтуса», верно и для «Варшавянки». Проблему ВНЭУ так и не решили, так что на реально устаревшие лодки особо не стоит рассчитывать в случае чего.



И, кстати, тут моментик еще один неприятный есть. До момента появления в Кронштадте первой «Варшавянки» точно не доживут ни Б-806 «Дмитров», ни Б-871 «Алроса».



«Адмиралтейские верфи» сейчас строят лодки (все те же «Варшавянки») для Тихоокеанского флота. И делать это, согласно контракту, будут до 2023 года. То есть закладка первой лодки для Балтики будет не раньше, чем первая из тихоокеанских лодок покинет завод, логично?



То есть не раньше 2023 года. Напрягает? Напрягает.



«Адмиралтейские верфи», которые неплохо так взяли разгон и работают так, что темпы не советские, конечно, но вполне себе, лодки для Балтики построят. В этом сомнений нет совершенно. Весь вопрос – когда?



Давайте попробуем спрогнозировать. Серия будет такая же, как для ЧФ и ТОФ, или меньше. 4-6 лодок. Меньше четырех вообще смысла нет, учитывая расклад сил, я бы решил, что все-таки шесть.



Первую лодку можно будет получить в районе 2026-2027 годов, всю серию в 2030 году. Это при самом удачном раскладе.



То есть двум раритетам, «Алросе» и «Дмитрову», придется служить еще минимум 7 лет. Насколько это возможно? Очень сомнительно, лодки пойдут в распил значительно раньше, на них уже сейчас опасно плавать, не то что ходить в боевые походы.



Да, пару-тройку лет протянут. Дальше от дивизиона подводных лодок останется штаб с береговыми крысами.



Нет лодок на Балтике – это не только брешь в обороне. Слава богу, вроде пока войны не предвидится. Но есть еще один нюанс. Неопределенное количество времени (5-8 лет) не будет проводиться подготовка кадров для подплава. А вот это уже хуже, и хуже изрядно.



И третий минус. Это, собственно, сами «Варшавянки». Точнее, отсутствие той самой ВНЭУ. Сама лодка-то реально хороша, вот только проблема в том, что она все так же относится к третьему поколению, то есть строится, модернизируясь, с 1983 года.



Не девочка как бы.





За пару последних десятилетий «Варшавянки» не раз пытались приговорить. И прекратить выпуск реально устаревших (пусть и морально) лодок.



Германия, Швеция, Япония, Китай, Южная Корея, Австралия, Сингапур давно уже попрощались с третьим поколением и строят и используют более современные субмарины.



А вот в России все как-то не очень в этом плане. Денег вливают по-прежнему, вот только результата нет.



А вот у нас ничего не выходит. Несмотря на горы потраченных в различных конструкторских бюро денег. И здесь возникает вопрос компетентности сотрудников ЦКБ «Рубин», которое с завидной регулярностью потребляет денежные средства, извергая в ответ горы обещаний.



А ВНЭУ и ныне там… Несмотря на множество бодрых заявлений для прессы российских конструкторов на ежегодном форуме обещаний «Армия-…» Вот завтра, максимум, послезавтра все будет!



Но время идет, а изменений никаких в плане ВНЭУ нет. И, видимо, не будет.



Но признать это, по-видимому, нереально. Потому продолжаются странные танцы с недолодками четвертого поколения проекта 667 «Лада». «Санкт-Петербург» спустили на воду в 2009 году, и он так и продолжает существовать в качестве не пойми чего с дизельными двигателями.





В 2005 году в Питере на верфях заложили Б-586 «Кронштадт», а в 2006 году — Б-587 «Великие Луки».



В 2018 (!!!) «Кронштадт» спустили на воду и даже стали испытывать. Опять же — с обычными дизелями. В 2020 году, судя по всему, тот же путь предстоит и «Великим Лукам».



Цель — нефть. США не уйдут из Сирии

Чем проект «Лада» будет в таком случае отличаться от «Варшавянки»? Найдите, как говорится, три отличия.



Но наши пошли еще дальше. «Четвертое поколение – это фигня! Мы будем строить сразу пятое!»



Ну, с громкими заявлениями у нас всегда был полный порядок, назаявляли более чем достаточно. Было много интервью и рассказов о том, насколько лодка пятого поколения порвет конкурентов. Даже имя придумали – «Калина».



Но то ли имя не очень подходило, то ли по аналогии с продукцией «АвтоВАЗа», «Калина» не очень пошла. Точнее, не пошла, в отличие от автомобиля, совсем.



Согласно данным Объединенной судостроительной корпорации, проектирование столь замечательной «Калины» было назначено на 2015-й. Заложить на «Адмиралтейских верфях» ее должны были в 2018-м. Но не заложили до сих пор.



И не заложат. ВНЭУ…



Но в марте 2019 года прошла информация о том, что «финансирование проекта разработки перспективной воздухонезависимой энергетической установки с электрохимическим генератором кислородно-водородного типа для оснащения передовых сверхмалошумных неатомных подводных лодок пр. 677 «Лада» заморожено».



Видимо, терпение у кого-то наверху лопнуло, и больше «Рубину» контейнеры с деньгами не светят.



Равно как и не светят ВМФ России подводные лодки четвертого (хотя бы) поколения.



Соответственно, единственное, что остается – строить «Варшавянки». Вот вам и обещания, вот вам и перспектива.



И вот как теперь логично рассудить, насколько все это хорошо и распрекрасно? Ситуация так себе. На Дальнем Востоке по мнению некоторых, танки вполне смогут противостоять высадке морского десанта и будут топить корабли, на Балтике дай бог, чтобы появились хотя бы «Варшавянки».



Да, лодка старая, советской разработки. Была когда-то уникальной. Теперь – крепкий середнячок, не более того. Да, адаптация под «Калибры» — это неплохо. Это очень неплохо.



Особенно на Балтике, где противников и «доброжелателей» полно, а вот лодок у нас нет.



Что же, все как всегда. Но если нет возможности строить современные подводные лодки, надо как-то выходить из положения, и строить то, что возможно. Даже если это старые «Варшавянки» с «Калибрами».



Это лучше, чем то «ничего», которое у нас имеется сегодня на Балтике. На днях ТАСС сообщило со ссылкой на свои источники в Минобороны и ОСК, что там, в недрах ведомств, рассматривается вопрос о строительстве еще одной серии подводных лодок класса «Варшавянка».Для Балтики…Возникает вопрос: это зрада или перемога?Вроде как перемога.Лодки, особенно подводные, как я не раз уже говорил, – это отлично. Не можем строить авианосцы и крейсера, надо клепать субмарины в таких количествах, чтобы весь мир с содроганием смотрел на океанскую гладь в случае чего. Ибо как раз оттуда и придет ОН, Судный день, Апокалипсис или просто многомегатонный привет нашим недругам.Итак, для Балтийского флота будут строить «Варшавянок». Ну что, не самый новый проект, все-таки 70-е годы прошлого века, строить начали с 90-х…Однако лодки этого проекта в разных модификациях служат в нескольких флотах (Китай, Алжир, Вьетнам, Россия), и пока вроде бы соответствуют современным требованиям. Не на самом высоком уровне, но соответствуют.Вообще, если посмотреть на списочный состав Дважды Краснознаменного Балтийского Флота, то становится неуютно.Как вы думаете, сколько у нас на Балтике подводных лодок?Правильно, одна. В то время как у «потенциальных» лодок 16: шесть германских, пять польских и пять шведских подводных лодок. И не говорите, что шведы нейтралы. Учитывая, как они регулярно находят у себя в водах наши лодки, все там в порядке с «нейтралитетом».То есть если что, будут топить.А у нас – одна дизель-электрическая подводная лодка. Да и та – условно.Условно – это потому, что торпедная ДЭПЛ Б-806 «Дмитров» (проект 877ЭКМ «Палтус») вошла в состав ВМФ СССР 33 года назад, в 1986 году. Это не лодка, это, простите за сравнение, почти что «Запорожье» у украинского флота. Но хотя бы плавает.Сегодня «Дмитров» используется исключительно для тренировок противолодочных расчетов надводных кораблей. На какие-либо реальные боевые действия лодка явно не годна, более того, ее однозначно ждет списание, как и ее сестры по несчастью, ДЭПЛ «Выборг» (1983 год).Б-227 «Выборг» в прошлом году был выведен из боевого состава флота и передан в качестве экспоната в создающийся в Кронштадте филиал парка «Патриот».В общем, все поняли, насколько все прекрасно и боеготово.Поняли даже в командовании флота. И решили усилить балтийский дивизион подводной лодки (ну а как сказать, если она в дивизионе одна?) еще одной лодкой, перебросив ее с Черного моря.Идея здравая, если бы не одно «НО».Это еще один «Палтус», ДЭПЛ Б-871 «Алроса». Долгое время «Алроса» была единственной подводной лодкой в составе Черноморского флота. Настолько заслуженный корабль, 1988 года выпуска, что уже на протяжении 5 (ПЯТИ) лет ремонтируется в стенах судоремонтного завода №13 что в Севастополе.Так что как только «Алроса» выйдет из ремонта (если выйдет, там что-то с двигателями не так), то ее ждет переход из Черного моря в Балтийское, в состав 3-го отдельного дивизиона БФ в Кронштадте.Насколько ценно такое усиление, думаю, расшифровывать не стоит. Вместо одной развалюхи будет две. Это, конечно, что-то поднимет. Боевой потенциал, возможно. Но по сути – у нас все очень плохо.Не хотелось бы хвалить противника. Но факт: немецкие субмарины относятся к новейшему проекту 212А и по сути, только их будет достаточно для того, чтобы осложнить ситуацию. Ведь по скрытности плавания они на порядок лучше старых «Палтусов», поскольку оснащены воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) и поэтому в состоянии не всплывать практически по месяцу.В отличие от «Палтусов», которые вынуждены показываться на поверхности в лучшем случае каждые 3−4 дня для подзарядки своих аккумуляторных батарей. Рискуя быть обнаруженными не только гидроакустическими, но и радиолокационными станциями противника.Между прочим, все что сказано в сторону «Палтуса», верно и для «Варшавянки». Проблему ВНЭУ так и не решили, так что на реально устаревшие лодки особо не стоит рассчитывать в случае чего.И, кстати, тут моментик еще один неприятный есть. До момента появления в Кронштадте первой «Варшавянки» точно не доживут ни Б-806 «Дмитров», ни Б-871 «Алроса».«Адмиралтейские верфи» сейчас строят лодки (все те же «Варшавянки») для Тихоокеанского флота. И делать это, согласно контракту, будут до 2023 года. То есть закладка первой лодки для Балтики будет не раньше, чем первая из тихоокеанских лодок покинет завод, логично?То есть не раньше 2023 года. Напрягает? Напрягает.«Адмиралтейские верфи», которые неплохо так взяли разгон и работают так, что темпы не советские, конечно, но вполне себе, лодки для Балтики построят. В этом сомнений нет совершенно. Весь вопрос – когда?Давайте попробуем спрогнозировать. Серия будет такая же, как для ЧФ и ТОФ, или меньше. 4-6 лодок. Меньше четырех вообще смысла нет, учитывая расклад сил, я бы решил, что все-таки шесть.Первую лодку можно будет получить в районе 2026-2027 годов, всю серию в 2030 году. Это при самом удачном раскладе.То есть двум раритетам, «Алросе» и «Дмитрову», придется служить еще минимум 7 лет. Насколько это возможно? Очень сомнительно, лодки пойдут в распил значительно раньше, на них уже сейчас опасно плавать, не то что ходить в боевые походы.Да, пару-тройку лет протянут. Дальше от дивизиона подводных лодок останется штаб с береговыми крысами.Нет лодок на Балтике – это не только брешь в обороне. Слава богу, вроде пока войны не предвидится. Но есть еще один нюанс. Неопределенное количество времени (5-8 лет) не будет проводиться подготовка кадров для подплава. А вот это уже хуже, и хуже изрядно.И третий минус. Это, собственно, сами «Варшавянки». Точнее, отсутствие той самой ВНЭУ. Сама лодка-то реально хороша, вот только проблема в том, что она все так же относится к третьему поколению, то есть строится, модернизируясь, с 1983 года.Не девочка как бы.За пару последних десятилетий «Варшавянки» не раз пытались приговорить. И прекратить выпуск реально устаревших (пусть и морально) лодок.Германия, Швеция, Япония, Китай, Южная Корея, Австралия, Сингапур давно уже попрощались с третьим поколением и строят и используют более современные субмарины.А вот в России все как-то не очень в этом плане. Денег вливают по-прежнему, вот только результата нет.А вот у нас ничего не выходит. Несмотря на горы потраченных в различных конструкторских бюро денег. И здесь возникает вопрос компетентности сотрудников ЦКБ «Рубин», которое с завидной регулярностью потребляет денежные средства, извергая в ответ горы обещаний.А ВНЭУ и ныне там… Несмотря на множество бодрых заявлений для прессы российских конструкторов на ежегодном форуме обещаний «Армия-…» Вот завтра, максимум, послезавтра все будет!Но время идет, а изменений никаких в плане ВНЭУ нет. И, видимо, не будет.Но признать это, по-видимому, нереально. Потому продолжаются странные танцы с недолодками четвертого поколения проекта 667 «Лада». «Санкт-Петербург» спустили на воду в 2009 году, и он так и продолжает существовать в качестве не пойми чего с дизельными двигателями.В 2005 году в Питере на верфях заложили Б-586 «Кронштадт», а в 2006 году — Б-587 «Великие Луки».В 2018 (!!!) «Кронштадт» спустили на воду и даже стали испытывать. Опять же — с обычными дизелями. В 2020 году, судя по всему, тот же путь предстоит и «Великим Лукам».Чем проект «Лада» будет в таком случае отличаться от «Варшавянки»? Найдите, как говорится, три отличия.Но наши пошли еще дальше. «Четвертое поколение – это фигня! Мы будем строить сразу пятое!»Ну, с громкими заявлениями у нас всегда был полный порядок, назаявляли более чем достаточно. Было много интервью и рассказов о том, насколько лодка пятого поколения порвет конкурентов. Даже имя придумали – «Калина».Но то ли имя не очень подходило, то ли по аналогии с продукцией «АвтоВАЗа», «Калина» не очень пошла. Точнее, не пошла, в отличие от автомобиля, совсем.Согласно данным Объединенной судостроительной корпорации, проектирование столь замечательной «Калины» было назначено на 2015-й. Заложить на «Адмиралтейских верфях» ее должны были в 2018-м. Но не заложили до сих пор.И не заложат. ВНЭУ…Но в марте 2019 года прошла информация о том, что «финансирование проекта разработки перспективной воздухонезависимой энергетической установки с электрохимическим генератором кислородно-водородного типа для оснащения передовых сверхмалошумных неатомных подводных лодок пр. 677 «Лада» заморожено».Видимо, терпение у кого-то наверху лопнуло, и больше «Рубину» контейнеры с деньгами не светят.Равно как и не светят ВМФ России подводные лодки четвертого (хотя бы) поколения.Соответственно, единственное, что остается – строить «Варшавянки». Вот вам и обещания, вот вам и перспектива.И вот как теперь логично рассудить, насколько все это хорошо и распрекрасно? Ситуация так себе. На Дальнем Востоке по мнению некоторых, танки вполне смогут противостоять высадке морского десанта и будут топить корабли, на Балтике дай бог, чтобы появились хотя бы «Варшавянки».Да, лодка старая, советской разработки. Была когда-то уникальной. Теперь – крепкий середнячок, не более того. Да, адаптация под «Калибры» — это неплохо. Это очень неплохо.Особенно на Балтике, где противников и «доброжелателей» полно, а вот лодок у нас нет.Что же, все как всегда. Но если нет возможности строить современные подводные лодки, надо как-то выходить из положения, и строить то, что возможно. Даже если это старые «Варшавянки» с «Калибрами».Это лучше, чем то «ничего», которое у нас имеется сегодня на Балтике. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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